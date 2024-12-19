R&Bシンガーaimi、4th EP「Empower.Embrace」を2月5日に配信リリース、プレリリースツアー決定

The Orchard Japan

R&Bシンガーaimi、約3年ぶりの4th EP「Empower.Embrace」が2月5日(水)に配信リリースされる。本日よりSpotifyでプリセーブが開始された。

また来年1月より、京都・名古屋・青森の3箇所を回るプレリリースライブツアーが決定。ファイナルとして、2月21日(金) 渋谷WWWにてaimiキャリア初の単独公演が開催される。なお1月末までに予約した方を対象に予約特典がプレゼントされるとのこと。

【aimi - First One Man Live 事前予約特典】

・期間：2025年1月31日(金)23:59 までに予約した方を対象。

・お渡し日：2025年2月21日(金)「aimi - First One Man Live」(当日お渡し)

・特典各種：

１. 抽選 | First One Man Live / Pre-Release Live Tour 2025ポスター <直筆サイン付き>

２. チケット購入者 全員対象 | aimi First One Man Live 限定ステッカー

【Pre-Release Live Tour 2025】

京都「GOOD MELLOWS」

日時：2025/1/11(土)

OPEN/CLOSE：19:00-22:30

場所：NOHGA HOTEL

(〒605-0846 京都府京都市東山区五条橋東４丁目４５０－１)

チケット：ENTRANCE FREE

INFO : https://www.instagram.com/good_mellows

名古屋「평온」

日時：2025/1/12(日)

OPEN/CLOSE：18:00-24:00

場所：LUGGAGE

(〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄４丁目７－１７ ユタカビル ２Ｆ)

チケット：Adv.2000yen/Door.2500yen

INFO : https://www.instagram.com/pyeongon_nagoya/

青森・弘前「Good Lovin’」

日時：2025/1/25(土)

OPEN/CLOSE：17:00-22:00

場所：Eat & Talk

(〒036-8021 青森県弘前市和徳町６４)

チケット：Adv.2500/Door.3000

INFO: https://www.instagram.com/summer_jam_kuroishi/

aimi - First One Man Show

EP ‘Empower.Embrace’ Release Live

日時：2025/2/21(金) OPEN/START：19:00 / 20:00

場所：渋谷 WWW / INFO : WWW 03-5458-7685

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町１３－１７ シネマライズビル B1F

チケット：ADV/DOOR \4,000/\4,500

Shibuya WWW : https://www-shibuya.jp/schedule/018478.php

プレイガイド：https://eplus.jp/aimi-25-0221/

【リリース情報】

4th EP「Empower.Embrace」

アーティスト：aimi

発売日：2025年2月5日(水)

▼Spotifyでの先行予約はこちら

https://open.spotify.com/prerelease/3N2JkWpGbsIuvSsxw5o65D?si=zuJ0eQJdRw-axolPe0K8ww

【プロフィール】

aimi

R&Bシンガー／ソングライター。日本語と英語を自由にフローするソングライティングで、90年代・00年代R&Bのフレイバーを纏った現行R&Bサウンドを乗りこなす。2020年のデビューより、R&Bシーンを牽引する音楽プロデューサーShingo.S、Modesty Beats、DJ・ビートメイカーのgrooveman Spot、DJ KOMORIなどと楽曲をリリース。昨年春、US R&BプロデューサーLEJKEYS（レジェイキーズ）ともコラボシングルを発表し、話題を呼んだ。

2020年に1st EP『Water Me』をリリースし、初登場iTunes R&B／ソウルチャート1位を獲得。無名ながらリード曲「Sorry」がJ-WAVEのSonar Traxに選ばれる。2021年には2nd EP『Changed 4 Good』をリリースし、アジア圏でもストリーミング数が急上昇。2022年2月に3rd EP『Chosen One』をリリースし、iTunes R&B／ソウルチャート1位を再び獲得。

国内R&Bシーンを盛り上げるため立ち上げたイベント「STAY READY」を代官山Space Oddにて二度開催、大成功させた。2023年はDJ tofubeats、EMI MARIA、JASMINEとコラボシングルを連続リリース。今年4月にキュレーションプロジェクト「R&B Lovers Club」を立ち上げ、同時にSpotifyポッドキャスト「Detox Lounge powered by R&B Lovers Club」をスタート。

▶︎ R&B Lovers Club 公式ステートメント

https://respective-paam.com/rnb-lovers-club/

▶︎ Podcast 「Detox Lounge」

https://shorturl.at/2YFhU

【HP】

https://www.aimimusicofficial.com

【SNS】

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