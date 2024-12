『カードコネクト』で「サンリオキャラクターズ」のカードをプリントできる期間限定イベントを開催！

株式会社コナミアミューズメント

株式会社コナミアミューズメントは、アミューズメント施設向けカードプリントゲーム機『カードコネクト』にて、株式会社サンリオのサンリオキャラクターたちとの期間限定イベントを2024年12月19日(木)から2025年1月19日(日)まで開催することをお知らせします。

『カードコネクト』は、両面印刷やホログラム印刷に対応しており、クオリティの高いカードを筐体内で印刷することが可能です。

イベント期間中は、プリントしたい写真をアップロードしてオリジナルカードを作成できるモード「オリジナルプリント」とランダムでカードが払い出されるモード「ガチャプリント」のそれぞれのモードで「サンリオキャラクターズ」が選べます。

「オリジナルプリント」では、「サンリオキャラクターズ」のハローキティやシナモロールなどをはじめとする7種類のキャラクターフレームを選択することが可能で、お気に入りの写真をコラージュできます。

「ガチャプリント」では、「サンリオキャラクターズ」の学生証をモチーフにしたカードや「サンリオキャラクターズ」をインスタントカメラで撮影したようなカードなど、26種類の中からランダムで獲得できます。

ぜひ、この機会に『カードコネクト』をお楽しみください。

▼『カードコネクト』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/card_connect/1/top/index.html

▼『カードコネクト』公式X

https://x.com/connecton573

『カードコネクト』について

アミューズメント施設にてプレー可能なカードプリントゲーム機です。

KONAMIの人気ゲームとつながり、ゲーム名刺の作成、プレー記録のカード化、さらにキャラクターの美麗カードの獲得や、オリジナルカードの作成など、カードを通じて新たな体験を提供します。

両面印刷、ホログラム印刷、ラミネート印刷に対応しておりクオリティの高いカードをプリントすることが可能です。

タイトル:カードコネクト

メーカー:KONAMI

稼働日:稼動中

機種:カードプリントゲーム機

プレー人数:1人

著作権表記:(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655763 (C)Konami Amusement

稼働施設:全国アミューズメント施設

お問合せ先:お客様相談室

TEL: 0570-086-573 平日: 10:00~18:00 (休み: 土日祝日)

メール:以下サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。

https://www.konami.com/games/inquiry/jp/