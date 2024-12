【サモンズボード】「やっぱり11周年アニバーサリーまで待てない！ニョロニョロだらけのハッピーニューイヤーイベント」開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20241219sbpt01

「やっぱり11周年アニバーサリーまで待てない!ニョロニョロだらけのハッピーニューイヤーイベント」開催!

https://sb.gungho.jp/member/event/2024/12_newyear/

『サモンズボード』は、「やっぱり11周年アニバーサリーまで待てない!ニョロニョロだらけのハッピーニューイヤーイベント」(以下、ハッピーニューイヤーイベント)を2024年12月19日(木)より開催いたします。

イベントの遊び方

毎日豪華景品がラインナップするログインボーナスは本日から新年2025年1月9日(木)3:59まで続きますので、ぜひ毎日のログインをお忘れなく。

また、期間中に極冥級、神級、滅級ダンジョンを連続開催します。スタミナ回復薬や育成用の宝玉などのクリア報酬をご用意しましたので、この機会に挑戦して、編成強化にお役立てください。他にも新ダンジョンやミッションなど、盛りだくさんの『サモンズボード』で今年のクリスマスから年末年始を楽しくお過ごしください。

<「ハッピーニューイヤーイベント」概要>

●2024年12月19日(木)開始3つのログインボーナスを連続開催![表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1853_1_e85ec818675249e8cdb7debfd056aa3f.jpg ]

●2024年12月27日(金)開始「破魔の蛇巫女ナーガ」をお知らせメールにてゲット![表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1853_2_68d447d83661ead44db244085d4cb5c2.jpg ]

●2025年1月1日(水)開始ログインで「お年玉ガチャ2025」&「光結晶」をゲット![表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1853_3_4a262d51dd774d55a34ec229aff3e262.jpg ]

●2025年1月4日(土)開始新年モンスター討伐「百楽の長蛇神アガシャラ」登場![表4: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1853_4_33ba16c6332e7e4f30c346519dd34f4d.jpg ]

さらに、歴代のクリスマス&お正月ダンジョンを復刻開催。それぞれミッション達成報酬として「クリスマス2024ガチャチケット」や「ゆく辰くる巳ガチャチケット」などをご用意しています。

あわせて、クリスマスイブ・クリスマスの2日間にも100万EXPを獲得できる「クリスマスホーク」をゲットできるダンジョンが登場。こちらも、ダンジョンクリアで、経験値が6万EXPも獲得できます。

【「ハッピーニューイヤーイベント」開催期間】

2024年12月19日(木)メンテナンス後 ~ 2025年1月9日(木)13:59

※各イベントの詳細は特設サイトまたはゲーム内よりご確認ください。

『サモンズボード』基本情報

タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上/iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

