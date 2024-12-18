【エニタイムフィットネス荻窪駅前店】本日2024年12月18日（水）よりグランドオープン！
株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、
本日２０２４年１２月１８日（水）に、【エニタイムフィットネス荻窪駅前店】をグランドオープン
いたしました。駅から直結で、抜群の好立地です。既存の荻窪店との相互利用も可能ですので、
ぜひ合わせてご利用ください。
また、今回、弊社系列店舗では初！水素水サーバーを導入いたしました。開業記念のお得な
キャンペーンもございます。この機会にぜひご活用ください。
≪グランドオープンキャンペーン≫
2024年12月23日（月）午前10：00まで
・12月会費 ⇒0円
・1月 会費 ⇒3,980円（通常8,030円）
※金額はすべて税込
ご入会はこちらから！⇒ https://www.anytimefitness.co.jp/ogikuboekimae/?shop=201908&utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ogikuboekimae(https://www.anytimefitness.co.jp/ogikuboekimae/?shop=201908&utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ogikuboekimae)
下記QRコードからも手続きが可能です。
≪初・導入！水素水サーバー≫
入会から初めの2カ月間は水素水サーバー利用無料キャンペーン実施！
この期間は何度利用しても、どれだけ飲んでも無料でご利用いただけます。
さらに、ご入会いただいた方には、エニタイムフィットネス限定の、
オリジナルボトルをプレゼントいたします。
※3カ月目からは月額1,080円（税込）でご利用いただけます。
このお得な機会にぜひご入会下さい。
施設概要／営業概要
◆エニタイムフィットネス荻窪駅前店
所在地 東京都杉並区荻窪5丁目26-9 シェモア荻窪参番館2F
アクセス JR・東京メトロ「荻窪駅」改札西口より徒歩1分 西口連絡橋直結
営業時間 24時間・年中無休（ノースタッフアワーあり）
開業日 2024年12月18日（水）午前10：00
月会費 8,030円（税込）
店舗HP https://www.anytimefitness.co.jp/ogikuboekimae/?utm_source=prtimes&utm_medium=web&utm_campaign=ogikuboekimae_go(https://www.anytimefitness.co.jp/ogikuboekimae/?utm_source=prtimes&utm_medium=web&utm_campaign=ogikuboekimae_go)
Instagram https://www.instagram.com/ogikuboekimae_af?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D(https://www.instagram.com/ogikuboekimae_af?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)
◆当社運営店舗
【東京都】
駒込店／大島店／下丸子店／竹の塚店／葛西店／荻窪店／用賀店／方南町店／西台店／
一之江駅前店／阿佐谷南店／代々木店／中目黒店／方南町駅前／渋谷店／荻窪駅前店（NEW）
【神奈川県】
綱島店／東急宮前平ショッピングパーク店／元住吉店／溝の口店／あざみ野店／若草台店／
たまプラーザ店
【埼玉県】
草加店／新越谷店／戸田店
エニタイムフィットネスとは？
2002年アメリカ・ミネアポリスの第1号店を皮切りに、世界29の国と地域5,000店舗超に
発展した24時間型フィットネスジムです。 日本では全国 47都道府県に 1,100店舗以上を
運営しています。国内はもちろん、世界中の店舗がすべて相互利用可能です。
※写真はすべてイメージです
◆ＰＯＩＮＴ１.２４時間・年中無休
独自のセキュリティシステムにより、昼夜関係なく、24時間好きな時に好きなだけ安心して
トレーニングをすることが可能なので、どんなライフスタイルの方にもぴったりです。
また、会員になれば国内外5,000店舗超をどこでもご利用いただけます。
◆ＰＯＩＮＴ２. ナットクの月会費
より効果的に、より快適にトレーニングできる高品質マシン、話題のファンクショナルトレーニング、
シャワーなど充実の設備、そして初心者も安心のサポート。
エニタイムは、納得の月会費でみなさまのトレーニングをサポートします。
◆ＰＯＩＮＴ３.マシンジム特化型
当施設はマシンジム特化型クラブとなります。最先端の筋力トレーニングマシンや
カーディオエクササイズマシンを導入し、フィットネス初心者から上級者までご満足いただける
充実のスペックとなっております。
リンク一覧
エニタイムフィットネス荻窪駅前店
・公式HP：https://www.anytimefitness.co.jp/ogikuboekimae/?shop=201908
・公式Instagram：https://www.instagram.com/anytime_ogikuboekimae/