パナソニックグループ

【訂正】2024年12月19日

WELL Cabin OFFMOの写真に誤りがありましたので画像の差し替えを行いました。

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（本社所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長 永易 正吏、以下、PAS）は、2025年1月10日（金）から1月12日（日）まで、千葉県・幕張メッセで開催される「東京オートサロン2025」［主催：東京オートサロン事務局（TASA）］に出展します。

PASブースのコンセプトは、「PASがクルマの体験を変えに来た」。PASの企業ビジョンである、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーをもとに、これまでのクルマを通じた体験とは全く異なる新たなモビリティ体験をご来場者にお届けします。

モビリティ領域で人の「こころ」に寄り添い続けてきたPASは、居ごこちや着ごこちや寝ごこちのように、移動による「移ごこち」を感じられる世の中にしたいと願っています。「移ごこち」がよくなれば移動はもっと活発になり、こころ動かす出会いが生まれ、もっとワクワクする世の中になるでしょう。この「持続可能なモビリティ社会」のために、快適で環境にも配慮した、人・街・地球にやさしい「移ごこち」をデザインしてまいります。

＜主な出展内容＞

・エンタメ／ビジネス向け提案「WELL Cabin Luxe／WELL Cabin GranLuxe」

・マルチパーパスルーム「WELL Cabin OFFMO」

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]パナソニック オートモーティブシステムズが東京オートサロン2025に出展（2024年12月18日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn241218-1

＜関連情報＞

・法人向けタブレット／スマートフォン用カーナビアプリ「Gorillada PRO（ゴリラーダプロ）」

https://gorillada.automotive.panasonic.com/pro

・カーナビステーション「ストラーダ」の最新モデル

https://panasonic.jp/car/lineup/#strada

・ITAL Design

https://www.italdesign.it/en/

・パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社

https://automotive.panasonic.com/