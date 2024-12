メゾン ヴァレンティノ、ジェフ・サターをタイ初のブランドアンバサダーに任命

ヴァレンティノ ジャパン 株式会社ジェフ・サター

メゾン ヴァレンティノ(Maison Valentino)はマルチな才能を持つタイのアーティスト、ジェフ・サター(Jeff Satur)をブランドアンバサダーに任命することをここにお知らせいたします。

ジェフ・サターは俳優、シンガーソングライター、音楽および映画のプロデューサーとしての地位を確立するなど、その類まれな多才さで知られています。2022年に放送されたBLドラマシリーズ『KinnPorsche』に出演したことで世界的な知名度を獲得。またこのドラマシリーズのために作詞およびパフォーマンスを行った『Why Don’t You Stay』は、高く評価されました。そして同じく2022年、芒果TV(Mango TV)で放送された中国の歌唱リアリティショー『Call Me by Fire Season 3』で世界中のファンを魅了しました。

2024年初め、ジェフはテンセントTVの中国とタイのリアリティコンテスト番組『チュアンアジア2024』のメンターとしてその影響力はさらに増しました。待望のスタジオデビューアルバム『Space Shuttle No. 8』をリリースした後、台湾、香港、マニラ、ジャカルタ、シンガポール、バンコクを巡るアジアツアーを行い、大成功をおさめました。

2024年8月、『The Paradise of Thorns 2024』で映画に初出演すると同時に、この映画のサウンドトラック『Rain Wedding』も手がけました。そのパフォーマンスによりGQメン・オブ・ザ・イヤー・ベストアクター賞を受賞。他にも、コム・チャド・リューク・ベスト・メール・アーティスト賞やナイン・エンターテイン・ソロアーティスト・オブ ・ザ・イヤー賞、スポティファイ・アワード2024を含むさまざまな賞を受賞しました。

2025年には彼のエージェンシーであるStudio On Saturn のもと、『Happy Ending Series』のプロデューサーとしてクリエイティブな試みを拡大する予定です。またプロジェクトのサウンドトラックにも携わり多彩な才能を発揮します。

9月、ジェフはクリエイティブ ディレクター、アレッサンドロ・ミケーレによるヴァレンティノ初のファッションショー、2025年春夏 ‘パヴィヨン デ フォリ’ に出席し、世界的に有名になりました。

メゾン ヴァレンティノのブランドアンバサダー就任に際し、ジェフは次のように述べています。

「私にとってファッションとは楽しむことであり、また美というものがより深くより多様な意味を持つという考え方を受け入れることでもあります。メゾン ヴァレンティノとアレッサンドロ・ミケーレのクリエーションに参加させていただくことによって、そのような美があらゆるディテールにおいてどのようにとらえられるのかを目撃することができます。このファミリーの一部に加えていただいたこと、そしてメゾン ヴァレンティノのブランドアンバサダーとしてこの旅に出かけられることを非常に光栄に

思います」

メゾン ヴァレンティノはジェフ・サターをアンバサダーのひとりとして迎えます。彼とのコラボレーションによるメゾンの今後のイベントにご期待ください。

メゾン ヴァレンティノについて

メゾン ヴァレンティノは1960年、ヴァレンティノ・ガラヴァーニとジャンカルロ・ジャンメッティによって設立されました。卓越したクラフツマンシップとクリエイティビティ、個性を象徴するヴァレンティノは、もっとも名高いイタリアンクチュールメゾンとしてそのルーツに深く結びついた卓越と感情的な美の価値を再定義することによって人々にインスピレーションをもたらし続けています。

2020年6月にヤコポ・ヴェントゥリーニがCEOに、2024年4月にアレッサンドロ・ミケーレがクリエイティブ ディレクターに就任しました。コレクションはオートクチュール、ウィメンズおよびメンズのプレタポルテ、ヴァレンティノ ガラヴァーニアクセサリー、Akoniグループとの提携によるヴァレンティノ アイウェア、ロレアル社との提携によるヴァレンティノ ビューティーを展開しています。

