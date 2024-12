『初音ミク GTプロジェクト』のトレーディング Ani-Art アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『初音ミク GTプロジェクト』の商品11種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『初音ミク GTプロジェクト』の商品の受注を12月13日(金)より開始いたしました。

https://amnibus.com/products/title/1581?utm_source=press

▼トレーディング Ani-Art アクリルスタンド

レーシングミク 2024Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典としてレーシングミク 2024Ver. Ani-Art アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \880(税込), BOX \6,160(税込)

種類 :全7種

サイズ:本体:(約)70×60mm 台座:(約)直径50mm 厚み:3mm

特典:(約)64×60mm 台座:(約)40×30mm 厚み:3mm

素材 :アクリル

▼トレーディング Ani-Art アクリルカード

レーシングミク 2024Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「レーシングミク 2024 Tropical Ver. Ani-Art アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格:単品 \748(税込), BOX \5,236(税込)

種類:全7種

本体:(約)70×55mm 厚み:1mm

素材:アクリル

▼トレーディング Ani-Art メタリック缶バッジ

レーシングミク 2024Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、メタリック仕様の缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「レーシングミク 2024Ver. Ani-Art ホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \583(税込), BOX \4,081(税込)

種類 :全7種

サイズ:(約)直径56mm

素材 :紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art 缶バッジ

レーシングミク 2024Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「レーシングミク 2024 Summer Holiday Ver. Ani-Art ホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \473(税込), BOX \3,311(税込)

種類 :全7種

サイズ:(約)直径56mm

素材 :紙、ブリキ

▼Ani-Art フルグラフィックTシャツ

※画像は「レーシングミク 2024Ver. Ani-Art フルグラフィックTシャツ ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2024Ver.、レーシングミク 2024 Tropical Ver.、レーシングミク 2024 Summer Holiday Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、フルグラフィックTシャツに仕上げました。

前面に大きくイラストをプリントしたインパクト大のアイテムです。

背面にはミクのシルエットとミクを彷彿とさせる「3939」や「01」の数字等を入れ、商品全体でミクを感じられるデザインとなっております。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 :各 \7,260(税込)

種類 :全4種(レーシングミク 2024Ver. ver.A、レーシングミク 2024Ver. ver.B、レーシングミク 2024 Tropical Ver.、レーシングミク 2024 Summer Holiday Ver.)

サイズ:ユニセックス XXS、XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL

素材 :ポリエステル100%

▼レーシングミク 2024Ver. Ani-Art キャラファイングラフオーバーレイ

レーシングミク 2024Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャラファイングラフに仕上げました。

ミクをイメージした「01」や「3939」などの数字や「Racing miku 2024」の文字をいれて通常のキャラファイングラフよりワンランク上のデザインとなっております。

キャラファイングラフは、高品位美術印刷技術により美しい発色でイラストを高品質・高精細に再現しています。

また、額縁のアクリル面材にフルカラー印刷をすることで立体的な表現を施したプレミアムな逸品です。

絵画のように飾ってお楽しみください。

▽仕様

価格 : \15,400(税込)

サイズ:額縁:(約)41×31.8cm イラスト:A4 プレート:(約)1.5×5cm

素材 :本体:紙 額:樹脂 プレート:アルミニウム

▼レーシングミク 2024Ver. Ani-Art フルグラフィックトートバッグ

レーシングミク 2024Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、トートバッグに仕上げました。

背景には「RACING MIKU」の文字や「01」の数字等を入れ、商品全体でミクを感じられるデザインとなっております。

サイズが大きくシンプルで、多様なスタイリングに対応するアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 : \4,950(税込)

サイズ:(約)高さ40×幅48×底マチ部分15cm

素材 :綿100%

▼Ani-Art マルチデスクマット

※画像は「レーシングミク 2024Ver. Ani-Art マルチデスクマット ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2024Ver.、レーシングミク 2024 Tropical Ver.、レーシングミク 2024 Summer Holiday Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、マルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 :各 \4,015(税込)

種類 :全4種(レーシングミク 2024Ver. ver.A、レーシングミク 2024Ver. ver.B、レーシングミク 2024 Tropical Ver.、レーシングミク 2024 Summer Holiday Ver.)

サイズ:(約)60×35cm

素材 :ポリエステル、ラバー

▼Ani-Art BIGアクリルスタンド

※画像は「レーシングミク 2024Ver. Ani-Art BIGアクリルスタンド ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2024Ver.、レーシングミク 2024 Tropical Ver.、レーシングミク 2024 Summer Holiday Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格:各 \1,980(税込)

種類:全7種(レーシングミク 2024Ver. ver.A、レーシングミク 2024Ver. ver.B、レーシングミク 2024Ver. ver.C、レーシングミク 2024Ver. ver.D、レーシングミク 2024 Tropical Ver. ver.A、レーシングミク 2024 Tropical Ver. ver.B、レーシングミク 2024 Summer Holiday Ver.)

本体:(約)16.2×14.3cm 台座:(約)5.7×3cm 厚み:3mm ※種類により異なる

素材:アクリル

▼Ani-Art A3マット加工ポスター

※画像は「レーシングミク 2024Ver. Ani-Art A3マット加工ポスター ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2024Ver.、レーシングミク 2024 Tropical Ver.、レーシングミク 2024 Summer Holiday Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 :各 \913(税込)

種類 :全7種(レーシングミク 2024Ver. ver.A、レーシングミク 2024Ver. ver.B、レーシングミク 2024Ver. ver.C、レーシングミク 2024Ver. ver.D、レーシングミク 2024 Tropical Ver. ver.A、レーシングミク 2024 Tropical Ver. ver.B、レーシングミク 2024 Summer Holiday Ver.))

サイズ:A3

素材 :紙

▼Ani-Art 100mm缶バッジ

※画像は「レーシングミク 2024Ver. Ani-Art 100mm缶バッジ ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2024Ver.、レーシングミク 2024 Tropical Ver.、レーシングミク 2024 Summer Holiday Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 :各 \693(税込)

種類 :全7種(レーシングミク 2024Ver. ver.A、レーシングミク 2024Ver. ver.B、レーシングミク 2024Ver. ver.C、レーシングミク 2024Ver. ver.D、レーシングミク 2024 Tropical Ver. ver.A、レーシングミク 2024 Tropical Ver. ver.B、レーシングミク 2024 Summer Holiday Ver.)

サイズ:(約)直径10cm

素材 :紙、ブリキ

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

(C) モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト