【経営者・管理職向け】「理念を動かす力・ブランド構築の真髄 ～今こそ重要な法人の“人格”とは～」1/17（金）無料セミナー開催

社会福祉法人ChaCha Children & Co.

社会福祉法人ChaCha Children & Co.(法人本部:東京都新宿区)は、日本全国の保育園経営のコンサルティングにも携わってきた理事長・迫田健太郎による保育園経営者および管理職向けのセミナーを開催します。

日本の保育業界が直面する問題は、定員割れや働き方改革、さらに質の担保が課題となっている保育だけでなく、経営者自身の意識改革にもあります。

ChaCha Children & Co.は、「Education is Empathy~よりよく理解しあうことで、世界は変わる~」をビジョンに掲げています。いま、保育園の経営者が担うべき最大のミッションは、“法人の人格”を育むことです。それは理事長や園長個人のカリスマ性に依存するものではなく、法人全体が持つ“人格”として社会に発信されるものだからです。この“人格”こそが、保護者や地域社会に対して信頼感を与え、さらには職員一人ひとりの組織へのロイヤリティに繋がり、共感を生み出す源になります。

迫田が追求するブランディングは、視覚的な美しさに留まらず、法人の根本的な目的を捉える“人格づくり”を軸にしたものです。法人理念の本質的な部分に注目し、深い考え方や概念を重視するアプローチをビジュアル化し、法人内外に発信。そのコンセプチュアルな思考をヒントに、「人気を得ること」と「ブランドを構築すること」の違いをお伝えしていきます。

当日は、ゲストに社会福祉法人檸檬会の副理事長・青木一永氏を迎え、法人運営における理念の活用と課題について議論。また、ChaCha Children & Co.の園をご利用いただいている保護者を代表し、働き方の意識を変えるコンサルティングを行っているスリール株式会社の代表取締役・堀江敦子氏の視点を通じて、保育や保育者から感じるChaChaの組織風土について深掘りしていただきます。さらに、理念を現場に浸透させるための具体的な施策と効果について迫田とChaChaの保育者が解説します。

また、法人の公式YouTubeなどでも発信している自身の脳腫瘍の闘病について、皆様にご心配をおかけしていることから、現在の病状についてもお話しさせていただきます。

理念を現場にどう浸透させるか、組織の人格がもたらす効果とは何か。このセミナーは、保育園経営者の意識改革を促し、法人の人格を磨き上げることで、保育園の未来、さらには業界全体が新たなステージへ進む一助となることを目指します。理念を行動に変え、法人そのものの人格を育むためのヒントを探りに、ぜひご参加ください。

★病状によって急遽セミナーが中止となる場合がございます。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。

<登壇者紹介>

迫田健太郎

社会福祉法人ChaCha Children & Co. 理事長

立教大学経済学部経済学科を卒業後、アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア)に入社。その後、あすみ福祉会(現:社会福祉法人ChaCha Children & Co.)の常務理事に就任し、全体統括や人材育成を行う。法人のビジョンは「Education is Empathy~よりよく理解しあうことで、世界は変わる~」。2013年より理事長に就任し、現職。保育園の運営改善や経営支援において豊富な実績を持ち、これまでに日本全国の法人のコンサルティングに携わる。経営者向けの講演に「若手経営者が考えるこれからの保育のバックアップセミナー」「保育のソーシャルデザイン」「理想の保育園をつくろう」「クリエイティブがもたらす20年後の幼児教育のあり方」など多数。保育園業界全体の発展に寄与している。

青木一永氏

社会福祉法人檸檬会(レイモンドほいくえん)副理事長

大阪総合保育大学非常勤講師

大阪総合保育大学大学院博士後期課程修了。博士(教育学)

園長時代に大学院に通い始め、2019年博士学位取得。全国約90施設の運営や職員育成を行うほか、学生指導、執筆・講演活動を行っている。また、法人内外の保育施設経営者や園長とのマンツーマンセッションを通して、管理職層を中心とした成長支援を実施。来春には、「マンネリの壁を超える! 主体的な保育者になるための88の思考法」(中央法規)を出版予定。ほか 「子ども大人も楽しくなる!つながる保育スタートBOOK -プロジェクト・アプローチ-を通して探究を支える」(東洋館出版)、「SDGsと保育スタートBOOK -つながる保育で実践する幼児期のESD-」(みらい)など。

堀江敦子氏

スリール株式会社 代表取締役

日本女子大学社会福祉学科を卒業後、楽天株式会社でマーケティングリサーチを担当。その後、2010年にスリール株式会社を設立し、代表取締役社長として企業向けの女性活躍推進やダイバーシティ研修・コンサルティングを提供。また、大学生向けのライフキャリア教育「ワーク&ライフ・インターン」を展開し、200名以上の学生にキャリア教育を実施。内閣府男女共同参画会議専門委員や厚生労働省イクメンプロジェクト委員など、行政の委員も務める。著書に『自分らしい働き方・育て方が見つかる 新・ワーママ入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『女性活躍から始める人的資本経営 多様性を活かす組織マネジメント』(日本能率協会マネジメントセンター)。

<セミナー概要>

・タイトル

保育業界の異端カリスマ経営者・迫田健太郎が吼える

『理念を動かす力・ブランド構築の真髄 ~今こそ重要な法人の“人格”とは~』

・実施日

2025年1月17日(金)18時30分~20時45分

・場所(会場&オンライン ハイブリッド開催)

1.会場(30席限定)

新宿コズミックスポーツセンター(東京都新宿区大久保3-1-2 3階 大会議室)

2.zoomオンライン

・参加費

無料

・お申込み

https://peatix.com/event/4237059/view

・主催

社会福祉法人ChaCha Children & Co.

■社会福祉法人ChaCha Children & Co.について

「Education is Empathy~よりよく理解しあうことで、世界は変わる~。」をビジョンに掲げ、関東近県に16園を展開する保育園グループ。1979年、埼玉県入間市の”茶畑の真ん中”に第一号園を設立以降、”丁寧に寄り添い、子どもを一人の人間として尊重する”という理念を元に、独自のモノサシを持ち保育を行っております。地域社会との交流を目的とした「ChaCha Cafe」の設置や、保育士の地位向上に向けた「オリジナルウェア開発」や「スタッフ名刺制度の導入」など、保育業界を変える新たな取り組みを積極的に行っております。

■ChaCha Children & Co.の最新情報について

「ChaCha Children & Co. 公式ホームページ」 (https://chacha.or.jp/)

「ChaCha Children & Co. Facebook」(https://www.facebook.com/chacha.children1979)

「ChaCha Children & Co. Instagram」(https://www.instagram.com/chacha.children)

■本件の取材のご依頼

社会福祉法人ChaCha Children & Co.

法人本部 コミュニケーション推進部

pr@chacha.or.jp

■法人概要

法人名:社会福祉法人ChaCha Children & Co.

理事長:迫田健太郎

法人本部所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿5-1-1-202