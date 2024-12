平均年齢17.5歳、韓国の６人組ボーイズグループThe Windが来日イベント開催！デビューから約１年半、K-POPシーンに“青春の風”を吹かせる彼らにインタビュー！

株式会社エムダッシュクリエイティブ(C)With US Entertainment

2023年5月にミニアルバム『Beginning:The Wind Page』で韓国デビューを果たした6人組のボーイズグループ The Wind。リーダーのキム・ヒス、タナトーン、チェ・ハンビン、パク・ハユチャン、アン・チャンウォン、チャン・ヒョンジュンの6人の平均年齢はデビュー当時16.8歳。K-POPグループの中でも随一の若さだからこそ表現できる「ユースティーン(Youthteen)」というコンセプトを掲げ、The Windは今、彼らにしか表現できないみずみずしさでK-POPシーンに爽やかな風を吹かせている。

今年5月には「KCON JAPAN 2024」に出演し活動の場を日本にも広げると、10月に発売した3rdミニアルバム『Hello:My First Love』では韓国音楽番組で初の1位を番組史上最年少で獲得し、実力と人気を着実に積み上げている。そんな彼らが、『Hello:My First Love』の発売を記念して、日本デビュー前ながら来日イベントを開催。11月29日にタワーレコード渋谷で行われたミニショーケースライブの様子をレポートするとともに、メンバーへのインタビューをお届け。さらにメンバー個別Q&Aで6人の素顔に迫る!

11月29日、開演定刻になると制服ルックのThe Windのメンバーがオンステージし、“친구 사인 아닌 것 같아 (I Don’t Thing)”からライブがスタート。間近で見るThe Wind の姿にWHIZ(ウィズ;ファンの呼称)たちは青いペンライトを揺らしながら大きな歓声を送り、メンバーの溌溂としたキレのあるパフォーマンスで会場はたちまち爽やかな熱気を帯びる。「こんにちはー! The Windでーす!」と会場に集まったWHIZに元気よく日本語で挨拶した後、メンバーひとりずつ日本語で自己紹介をすると、そのたびに会場は大きな歓声と「かわいい!」の声に包まれる。

続くトークコーナーでは、最新アルバム『Hello : My First Love』の中で好きな曲を会場のWHIZに質問したり、事前にWHIZから募った質問にメンバーが答えたりと和やかな雰囲気でトークが進んでいく。アルバムの中の好きな曲を“Way To Home”と答えたヒスは、アカペラで1フレーズを披露。途中からタナトーンがコーラスに加わるとその美しいハーモニーに会場はうっとり。ほかにも、自信のある自分の体のパーツに「ほっぺ。本当にモチモチです」とチャンウォンが答え、クリスマスにやりたいことに「6人で一緒にデートしたい」とヒョンジュンが打ち明け、さらに最近覚えた日本語に「月が綺麗ですね」(ハユチャン)「俺のもの」(ハンビン)と答えると、そのたびに会場から大歓声があがった。「ステージ前のルーティーンは?」の質問には、ステージに立つ前に行う「The Wind×3、ファイティン!」というメンバーだけの掛け声を客席も一緒にやってみるという、ファンにとっては貴重な体験も。

フォトタイムを挟み、最後のコメントでそれぞれWHIZへの感謝と、次に会う機会への期待を語ると、「この衣装でわかりますよね?」(ヒス)と“반가워, 나의 첫사랑(Hello, My First Love)”へ。爽やかな中にも甘酸っぱい切なさを感じるメロディアスなサビが印象的なこの楽曲を、トークで緊張もほぐれたメンバーたちは終始笑顔を絶やさず全力で清々しくパフォーマンス。短い時間だったが、The Windらしさ全開の愛らしさとエネルギーが溢れる時間だった。

イベントを終えメンバー全員にインタビューを敢行。デビューから約1年半のいま思っていることや、日本のファンと近い距離で交流した印象、そして今後の目標などを語ってもらった。

――ずばり、The Windの強みはどんなところだと思いますか?

ハユチャン:The Windは爽やかなところが魅力だと思います。僕たちが作った『ユースティーン』という単語があります。青春の“Youth”と10代の“teen”を合わせた造語ですが、僕たちにしか見せられない10代の青春の感じというのは、僕たちの武器じゃないかなと思います。

ヒス:そして僕たちの曲は、青春とその爽やかさを表現する歌であると同時に、曲の最後に行けば行くほど胸がいっぱいになるような感情を感じていただけるのもひとつの強みだと思います。

ヒョンジュン:僕たち自身、実際に高校生メンバーもいたりするので、その自然な表情や雰囲気が魅力じゃないかなと思います。

――皆さん自身が今、青春真っ只中かと思いますが、“青春”ってどんなものだと感じていますか?

ハンビン:青春を過ぎると分かるって言うじゃないですか。だから今はあまり実感していないんですけど、曲を表現する時には“今僕は青春なんだな”ということを感じながら表現しています。

チャンウォン:個人的には、青春がどんなものかと言われるとまだよくわかってないので、今、成長しながら青春の意味を理解しているところです。

(C)With US Entertainment

――先日『Hello, My First Love』で韓国音楽番組1位を獲得されました。その時はどんなことを思いましたか?

ヒス:1位になった日、会社に戻る途中に振り付けの先生が1位おめでとうと電話をくださったんですが、お互いに感謝を伝えながらあたたかい雰囲気で話した記憶があります。

タナトーン:デビューしてから500何日か経っての1位だったのですが、まずはWHIZのおかげで1位になれたと思いました。

ヒス:僕は完璧主義者なので、メンバーたちと良い舞台を作るためにいつもすごく頑張って準備をしてきたので、それが報われたような気がしました。これからもこうやって努力すれば、さらに良い結果もついてくると思っているので、次も一生懸命準備して結果を出したいと思います。

タナトーン:僕の場合は、家族や友達から離れて一人で韓国に来ているので、何か成功しなくては、という目標があったんですが、こうやって1位になってみるとその気持ちがより強くなったなと感じます。

(C)With US Entertainment

――今作ではハンビンさんが作詞に関わっています。今後はメンバーの皆さんも楽曲の制作に関わっていきたいと思いますか?

全員:はい!

ヒス:今までも振りつけのディテールを先生と一緒に作ったり、音楽面も作曲家の方たちと話しながら一緒にブラッシュアップしてきたので、これからももっと関わっていきたいと思います。それに、以前MIDI作曲を習ったことがあるので、僕が曲を書いて、それをメンバーみんなで歌うことが僕のバケットリストのひとつになっています。

ハンビン:僕はこれからもラップメイキングに携わりたいと思いますし、振りつけも機会があれば参加してみたいです。

ハユチャン:僕は幼い頃からピアノをずっと弾いてきたので作曲をしてみたいですし、振りつけとか色々なことに参加してみたいです。

ヒョンジュン:僕も作詞作曲と、一度もやったことがないラップにも挑戦してみたいです。

タナトーン:実は練習生の時に何回か作詞をしたことがあるんです。その時に楽しいなと思ったので、これからは作詞もしてみたいです。

チャンウォン:僕は文章を読んだり書いたりするのが好きなので、まずは作詞に参加してみたいですし、作曲も学んでみたいです。

(C)With US Entertainment

――ラップをやってみたいという声が多いですが、ハンビンさん、先輩としていかがですか?

ハンビン:恥ずかしいですね。でも実はみんなラップはやったことがあって。リズムもいいし、ディクションもいいし、やれば上手くできるんじゃないかと思います。でも僕の席は脅かさないでほしいですね(笑)

全員:おー!

――レコーディングの時にメンバー同士でフィードバックしたりはするんですか?

チャンウォン:レコーディング前の練習の時に特にヒスさんがたくさんフィードバックをしてくれます。

――ヒスさんからのフィードバックで印象に残っているものは?

ハンビン:僕、あります。『眉毛を上に持ち上げて』

ヒス:僕たちの歌は少しキーが高くて、高い音を歌うためにそうすると楽に出せるようになるんじゃないかと思って。

チャンウォン:レコーディングの時には録音室の隣の練習スペースで、ヒスさんがボーカルの先生みたいに30分くらいレッスンをしてくれたのがすごく印象深かったです。僕以外のメンバーにもそうしてあげていました。

――11月29日のショーケースイベントでは近い距離でファンの皆さんと交流されましたが、いかがでしたか?

ヒョンジュン:たくさんのWHIZの皆さんに会えて嬉しかったです。日本語がまだ未熟な部分があったんですが、それを可愛がってくださって本当にありがたかったですし、応援もたくさんしてくださってすごく楽しかったです。

ハユチャン:ファンの皆さんと近い距離にいると声援もより近くに感じられるので、そのおかげでたくさんの力をもらえた気がします。

(C)With US Entertainment

――ちなみに、メンバーの皆さんはWHIZの皆さんにはカッコよく見てもらいたいですか?それとも可愛く見てもらいたいですか?

チャンウォン:メンバーによって違うと思います。

――では、可愛く見られたい人は?

(チャンウォンだけ挙手)

チャンウォン:えー僕だけ!?

ヒス:僕はどっちでも嬉しい

――他のメンバーはカッコよく見られたいと。

ハユチャン:ハンビンはいつもカッコいいフリをしています。

ハンビン:僕はもともとシックに生まれました。

チャンウォン:嘘つき!

全員:(笑)

――日本のWHIZの皆さんの印象はどうでしたか?

ハンビン:韓国語が上手です。

ハユチャン:本当に不思議でした。僕たちが韓国語で話しているのに皆さん聞き取れてて。

タナトーン:以前、韓国のファンの方々は声で応援してくださって、日本のファンの方々は手とかのモーションで応援してくださるということを聞いたことがあったんですが、実際、本当にそう感じました。

ハユチャン:応援の方法の違いを見て『あ、日本に来たんだな』と感じることはあります。そういった文化の違いを感じるのもひとつの楽しみです。

(C)With US Entertainment

――これから日本での活動も増えてくると思いますが、日本活動の目標があれば教えてください。

ヒョンジュン:やりたいことは、日本で一度……ふふふ(照)

ハンビン:なになに?

ヒョンジュン:東京ドームで公演をしてみたいです。

――では東京ドームに向けてどんなことをしていきましょうか?

チャンウォン:日本語の勉強頑張ります!

タナトーン:日本語はひとつの言葉に色々な意味があって、どの状況でどの意味を使うのかとかがちょっとまだ難しいです…。

――では今後、The Windとしてどんなグループ、アーティストになっていきたいですか?

ハンビン:たくさんの方々に愛されて忘れられない存在、そして良いステージをお見せできるアーティストになりたいです。

ヒョンジュン:僕たちのコンセプトが爽やかさなので、爽やかと言えばThe Windを思い出してもらえるような存在になりたいです。

ヒス:長い間皆さんに愛されて、僕たちだけのケミストリーと友情を輝かせて、多彩な舞台を作ることができるアーティストになりたいです。

<メンバー個別Q&A>

Q.The Windの楽曲で一番好きな曲は?

[ヒス] “우정 (Friendship)” 曲1つに様々なジャンルと僕達の姿をお見せできるためです。

[タナトーン] “친구 사인 아닌 것 같아(I Don’t Thing)” 曲の雰囲気がとても楽しく、綺麗な高音パートもあるため!

[ハンビン] “친구 사인 아닌 것 같아(I Don’t Thing)” ラップメイキングに参加したため!

[ハユチャン] “WE GO” 一番楽しい曲で、聴くたびに力が湧きます。

[チャンウォン] 歌詞も良く、胸がいっぱいになるような、とても僕の好みの曲なので、“민들레”が好きです!

[ヒョンジュン] “반가워, 나의 첫사랑(Hello, My First Love)” 歌の歌詞がとても可愛くて。

Q.デビューから今までで一番印象に残っている活動は?

[ヒス] 今回の3rd Mini Album 『Hello : My First Love』の活動です。音楽チャート1位、音楽番組1位など、新しく経験したことが多いためです。

[タナトーン] 今回の『Hello : My First Love』の活動! ある程度プロになっていっている姿を様々なイベントや場所でWHIZに会って披露することができ、ステージを楽しめたため。

[ハンビン] 『Hello : My First Love』の活動です!

[ハユチャン] 『Hello : My First Love』の活動で、初めて音楽チャート、公開音楽番組チャートで1位を取れたため、一番記憶に残っています!

[チャンウォン] 休息を取って再び活き活きとステージ立った『Hello : My First Love』!

[ヒョンジュン] 『Hello : My First Love』の活動。本当に成長しているのが感じられるから。

(C)With US Entertainment

Q.The Windとして挑戦してみたい音楽ジャンルは?

[ヒス] 今までは、ハウス、ディスコ、EDMなど、多くのジャンルに挑戦してきましたが、ラッパーラインとしてヒップホップに挑戦してみたいです。

[タナトーン] 爽やかなヒップホップ!

[ハンビン] カッコよくて、叙情的な感じのジャンル!

[ハユチャン] いつか僕が個人的に好きなシティポップのジャンルに挑戦してみたいです!

[チャンウォン] オルタナティブポップ、ドラム&ベース、プログレッシブ ハウスに挑戦してみたいです!

[ヒョンジュン] ヒップホップ!!

Q.日本で行ってみたいところ/やってみたいことは?

[ヒス] 銀座・・・服をショッピングするのにいいと聞き、とても大きなユニクロのお店があるので、直接行ってショッピングしたい!

[タナトーン] ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

[ハンビン] ラーメン屋さんに行って、ラーメンを食べてみたいです! メンバーと遊園地にも行きたいです!

[ハユチャン] 七里ヶ浜に行き、海を見たいです!

[チャンウォン] ゲームセンターで、リズムゲームをコースで楽しみたいです!

[ヒョンジュン] ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行って ハリーポッターゾーン!!

(C)With US Entertainment

Q.日本のWHIZの皆さんにメッセージをお願いします。

[ヒス] いつもおうえんしてくれて、ほんとうにありがとうございます。だいすきだよ~(ハート)(日本語)

[タナトーン] 会話をもっと楽にできるように日本語を更に頑張って、楽しく活動しよう~!愛してる(ハート)

[ハンビン] このようにいい機会で会うことができて嬉しいです! いつも感謝し、愛しています!

[ハユチャン] いつも(日本に)来るたびにいい思い出を作ってくれてありがとう! 僕達The WindもWHIZに思い出をたくさん作るアーティストになります!

[チャンウォン] 僕達を愛してくれて、いつも感謝しています! これからもずーっと一緒にたくさんの思い出を作っていきましょう!

[ヒョンジュン] 日本のWHIZたち、とても愛しています。日本語をもっと練習して来ます!!大好き。

----------

PROFILE

The Wind

(C)With US Entertainment

キム・ヒス、タナトーン、チェ・ハンビン、パク・ハユチャン、アン・チャンウォン、チャン・ヒョンジュンで構成された韓国6人組ボーイズグループ。

2023年5月にHIGHLIGHTの弟分として、1st Mini Album ’Beginning : The Wind Page’でデビュー。グループ名は、優しく吹く一筋のそよ風のように、たくさんの人々に慰めと癒しを届けたいという意味が込められている。

日本では今年「KCON JAPAN 2024」に出演し、多くの観客を前に堂々とパフォーマンスを披露した。

また、今年10月に発売した3rd Mini Album ‘Hello : My First Love’は韓国音楽番組で初の1位を獲得。清涼感あふれる楽曲はファンを虜にしている。

