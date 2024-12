２D対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH』のSteam版が2025年2月20日（木）に発売決定！本日よりウィッシュリストの登録開始！

株式会社SNK

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:松原 健二)は、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)にて好評発売中の2D対戦格闘ゲームソフト『THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH』(以下KOF XIII GM)のSteam版を、2025年2月20日(木)に発売することをお知らせいたします。

シリーズ屈指の人気作『KOF XIII』に、ロールバック方式のネットコードを実装!

オンライン機能を大幅に強化した『KOF XIII GM』がSteamに登場!

KOFシリーズ史上最高峰の2Dドットグラフィックに加え、システムやストーリーにおいても、今なお世界中のファンから支持される対戦格闘ゲーム『KOF XIII』がグレードアップして復活!『KOF XIII GM』では、快適なオンライン対戦を実現するためロールバック方式のネットコードを新たに採用。さらに最大9名まで入れるオンラインロビー機能も追加。世界中のプレイヤーと白熱の対戦や観戦をお楽しみいただけます。

>『KOF XIII GM』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3050220/THE_KING_OF_FIGHTERS_XIII_GLOBAL_MATCH/

>『KOF XIII GM』トレーラー

https://youtu.be/KhfybLDDP70

『KOF XIII STEAM EDITION』をお持ちの方は、

Steam版『KOF XIII GM』を1,000円(税込)でご購入いただけます。

『KOF XIII STEAM EDITION』を購入済のSteamアカウントでは、Steam版『KOF XIII GM』を1,000円(税込)でご購入いただけます。なお、Steam版『KOF XIII GM』の発売に伴い、現在発売中の『KOF XIII STEAM EDITION』は2025年1月23日23時59分をもって販売終了いたします。購入済みの『KOF XIII STEAM EDITION』につきましては、販売終了以降もゲームプレイおよびゲームのダウンロードが可能です。

【KOF XIII GM製品特徴】

究極の2Dドットグラフィック!

2D対戦格闘の最高峰を目指した『KOF XIII』では、究極とも言える2Dドットグラフィックを実現。緻密で高精細なドットグラフィックが描き出すキャラクターの存在感やステージの臨場感は、KOFシリーズ史上最高レベル!

総勢36キャラクターがプレイ可能!

KOF歴代人気キャラクターや、物語の鍵を握るキャラクターに加え、『KOF XIII』発売当時はDLCキャラクターだった「ネスツスタイル京」、「炎を取り戻した庵」、「Mr.カラテ」を含めた総勢36キャラクターが使用可能。

「アッシュ編」3部作の最終章!

『KOF 2003』、『KOF XI』に続くアッシュ編3部作の最終章として、物語は衝撃の結末へ。さらにビジュアルノベル形式で、主人公・アッシュ・クリムゾンをはじめとした様々なキャラクター視点のストーリーも搭載。すべての謎が明らかに!

スピード感あふれるバトルシステム!

「ハイパードライブゲージ」の導入や「EX必殺技」、「NEO MAX超必殺技」などの搭載により、スピーディーで戦略性の高いバトルを実現。テクニカルな操作で、より爽快感のあるコンボが可能に。

オンライン機能を大幅強化!

『KOF XIII GM』では、新たにロールバック方式のネットコードを採用し、世界中のプレイヤーとの快適なオンライン対戦を実現。また最大9名まで入室できる「オンラインロビー」と「観戦モード」も実装。

『THE KING OF FIGHTERS』シリーズ30周年公式Xにて、

Steam版『KOF XIII GM』発売記念フォロー&リポストキャンペーン実施!

本作の発売を記念して、KOF 30周年プロジェクト公式Xアカウント(日本語版、英語版)にて、フォロー&リポストキャンペーンを実施!SNKイラストレーター・おぐらえいすけ氏の直筆サイン入り『KOF XIII GM』キャンバスボード(F4サイズ)を、抽選で2アカウント合計30名様にプレゼントいたします。応募期間は2024年12月31日(火)23時59分まで。

KOF 30周年プロジェクト公式X(日本語):https://x.com/KOFstudio_jp

KOF 30th Project 公式X(英語):https://x.com/KOFstudio_en

【『KOF』シリーズ30周年概要】

1994年8月25日にKOFシリーズの第一作となる『THE KING OF FIGHTERS '94』が、アーケードのMVS(業務用ネオジオ)で登場。2022年発売の最新作の『THE KING OF FIGHTERS XV』に至るまで格闘ゲームの中でも随一のタイトル数を誇るKOFシリーズは、ファンの皆様に支えられ2024年8月25日に発売30周年を迎えました。SNKでは、『KOF』シリーズ30周年を記念して、30個の企画を実施中。最新情報はKOF 30周年プロジェクト特設サイトおよびKOF 30周年プロジェクト公式Xにてお知らせいたします。

KOF 30周年プロジェクト特設サイト:https://kof30th.com/jp/

KOF 30周年プロジェクト公式X:https://x.com/KOFstudio_jp

【Steam版『KOF XIII GM』タイトル概要】

■タイトル名

THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH(ザ・キング・オブ・ファイターズ サーティーン グローバルマッチ)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2025年2月20日発売

■対応プラットフォーム

Steam

■価格

2,970円(税込)

『KOF XIII STEAM EDITION』を購入済のSteamアカウントでは、Steam版『KOF XIII GM』を1,000円(税込)でご購入いただけます。

■レーティング

CERO B

■プレイ人数

オフライン1~2名/オンライン2~9名

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/kof13gm/

