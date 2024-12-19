【東京クリスマスマーケット】″明治神宮外苑 総合球技場（軟式野球場）″にて『東京クリスマスマーケット2024 in神宮外苑』の飲食ブースに出店いたします！！
MTJグループ株式会社（所在地：福岡県北九州市、東京都港区六本木、代表取締役：山重柾人、以下当社） は、2024年11月19日(火)～12月25日(水)に、「明治神宮外苑 総合球技場（軟式野球場）」にて開催する『東京クリスマスマーケット2024 in神宮外苑』の飲食ブースに出店したことをお知らせいたします。
11月19日(火)～12月25日(水)の期間、「明治神宮外苑 総合球技場（軟式野球場）」にて開催する『東京クリスマスマーケット2024 in神宮外苑』の飲食ブースに出店いたします。
ヨーロッパ各地で愛され続ける「クリスマスマーケット」の伝統を継承し、ドイツ・ドレスデンをモデルに2015年からスタート。今年で10周年を迎えるこの特別な年、グリム童話やヨーロッパの童話をテーマにアートの要素をふんだんに取り入れた「クリスマスピラミッド」が会場を幻想的に彩ります。
クリスマスピラミッドを中心に、物語のような装飾やアートワークが施されたマーケットの中で、ヨーロッパの冬の風物詩を東京でぜひご体験ください。
飲食ブース内容
「geheime basis（ゲハイム・バーシス）」という店舗名で、クリスマスフードにぴったりなソーセージやフライドポテト、ブランド和牛を使用した和牛サンドやビーフシチューなど10種類以上のフードメニューを販売いたします！
また、ホットグリューワインやココアなどの温まるクリスマスドリンク、ビールやスパーリングワインなどのアルコールドリンクもご用意いたします！
【極アツWAGYUサンド】
【WAGYUビーフシチュー】
【ソーセージ＆フライドポテトの盛り合わせ】
【ホットグリューワイン】
【しあわせ運ぶスパークリングワイン】
【プレミアムホットココア】
詳しくは、下記URLから「１１. geheime basis」をご確認ください！
https://tokyochristmas.net/shop/food/
開催風景
開催概要
■イベント名
東京クリスマスマーケット2024 in神宮外苑
■場所
明治神宮外苑 総合球技場（軟式野球場）
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町2-3
■日程
11月19日（火）～12月25日（水）
■時間
初日のみ16:00～21:30 その他全日11:00～21:30
（最終入場受付20:30/ラストオーダー21:00）
■オフィシャルホームページ
https://tokyochristmas.net/
会社概要
【MTJグループ株式会社】
代表取締役CEO：山重 柾人
事業内容：コンテンツ開発・企画事業、和牛輸出事業、広告代理店事業、DX 推進事業
WEB：https://mtjinc.com/
本社オフィス：〒802-0012 福岡県北九州市小倉北区末広 2-3-7北九州ミートセンター内
東京オフィス：〒106-0032 東京都港区六本木7-15-7新六本木ビル8F
神奈川オフィス：〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島24日本食肉流通センター内 F 棟310
名古屋オフィス：〒450-6490 愛知県名古屋市中区名駅3丁目28-12 大名古屋ビルヂング 11F
大阪オフィス：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-6-22新町新興産ビル2F
沖縄オフィス：〒901-0225 沖縄県豊見城市豊崎1-118
海外子会社（タイ・バンコク）：World Wide Wagyu Co., Ltd.
海外子会社（マレーシア.クアラ・ルンプル）：World Wide Wagyu Malaysia Sdn Bhd
海外子会社（シンガポール）：2 HAVELOCK ROAD, #07-13 HAVELOCK 2, SINGAPORE, 059763
【お問合せ先】
社長室
塩澤 恭介 kyosuke.shiozawa@mtjinc.com