【2024年最新！クリスマス調査】定番クリスマスソング＆クリスマスに行きたいスポットTOP10！

株式会社アイ・エヌ・ジー

30年に渡り、ティーンに特化したマーケティング&プロモーション支援を提供する株式会社アイ・エヌ・ジーは、流行に敏感な関東の高校生男女にトレンド調査を実施しました。

渋谷トレンドリサーチは、回収したデータに基づき、渋谷を拠点に運営するINGteens高校生メンバーの生の声を反映し、どこよりもリアルで鮮度の高い最新の高校生トレンドを発表します。

まずは高校生が選ぶ「定番のクリスマスソング」についての調査結果です。

❚ クリスマスソングといえば?

1位 クリスマスソング/back number (48.0%)

2位 Santa Tell Me/Ariana Grande (19.0%)

3位 All I Want for Christmas Is You/Mariah Carey (10.5%)

3位 Last Christmas/Ariana Grande (10.5%)

5位 ヒロイン/back number (10.0%)

5位 ホワイトキス/鈴木鈴木 (10.0%)

7位 silent/SEKAI NO OWARI (7.5%)

8位 Last Christmas/Wham! (5.5%)

9位 Merry&Happy/TWICE (4.5%)

10位 WISH/嵐 (4.0%)

※複数選択可

1位は3年連続、日本の3人組ロックバンド「back number」の『クリスマスソング』が選ばれました。この曲は2015年にリリースされて以来、冬の定番ソングとして多くの人に愛され続けています。また、5位には同じく「back number」の『ヒロイン』がランクインしており、冬の季節を彩る楽曲として彼らの存在感が際立つ結果となりました。2位には「Ariana Grande」の『Santa Tell Me』がランクイン。この楽曲はクリスマスシーズンのポップな定番として毎年愛されています。「一昨年くらいにtiktokで流行ってから、めっちゃ聞いてます」(高2・女子)という声も多く、明るい雰囲気が人気を集めています。3位には「Mariah Carey」の『All I Want for Christmas Is You』と「Ariana Grande」の『Last Christmas』が同率で選ばれ「昔からクリスマス定番で街中でも流れているから」(高1・女子)など長年愛されるクリスマスの定番ソングがクリスマスシーズンには欠かせない楽曲として根強い支持を集めています。5位の「鈴木鈴木」の『ホワイトキス』や7位の「SEKAI NO OWARI」の『silent』など、新定番となるような最近の楽曲もランクインし幅広い好みを反映した結果となりました。



続いて、クリスマスに過ごしたい人に関する調査結果です。

❚ クリスマスは誰と過ごしたい?

1位 友達 (33.5%)

1位 恋人 (33.5%)

3位 好きな人 (14.0%)

4位 家族 (11.5%)

5位 推し (4.5%)

6位 1人で過ごしたい (2.0%)

7位 バイト先の先輩 (0.5%)

7位 メンバー (0.5%)



クリスマスに一緒に過ごしたい相手として、1位は「友達」と「恋人」が同率で選ばれる結果となりました。「クリスマスは友達とお泊まりしたい!」(高1・女子)や「クリスマスは彼氏とクリスマスマーケットとイルミネーション見たい」(高1・女子)など、それぞれのライフスタイルや関係性に応じた選択が見られました。3位には「好きな人」がランクイン。「クリスマスメニューがあるカフェに行きたい!」(高1・女子)といった声が挙げられ、特別な相手と過ごしたい人が多いようです。4位には「家族」が入りました。「いつも家族と、仲良くクリスマスパーティをしてるから!」(高1・女子)など、クリスマスを家族団らんで過ごす温かいエピソードが多く寄せられました。5位には「推し」がランクイン。「カラオケで推しのライブ映像を見て、その後コラボカフェに行きたい」(高1・女子)という推し活を楽しむ層の支持が窺えます。一方で、6位の「1人で過ごしたい」には「1人カラオケと映画鑑賞したい」(高3・女子)といったひとりを満喫したい派の意見も見られました。



続いて、クリスマスに過ごしたい場所に関する調査結果です。

❚ クリスマスに行ってみたい場所は?

1位 東京ディズニーリゾート (46.0%)

2位 クリスマスマーケット (29.5%)

3位 よみうりランド (27.0%)

4位 青の洞窟 SHIBUYA (19.5%)

5位 六本木ヒルズ (15.0%)

6位 MIDTOWN CHRISTMAS 2024(六本木ミッドタウン) (9.0%)

7位 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン (8.5%)

8位 ハウステンボス (7.5%)

9位 レンタルスペース (5.5%)

10位 ホカンス (3.5%)

※複数選択可

クリスマスに訪れたいスポットとして、1位に選ばれたの46%と圧倒的な支持を得た「東京ディズニーリゾート」。「クリスマス制服ディズニーとかかわいいケーキとか食べたいし、外に出たい!」(高1・女子)、「恋人とクリスマスディズニーで沢山写真撮りたい!」(高1・女子)という声が多く、クリスマスシーズンならではの装飾やイベントが人気の理由となっています。2位には「クリスマスマーケット」がランクイン。「クリスマスマーケットでクリスマスご飯食べたいです!」(高1・女子)というコメントが寄せられ、温かい飲み物や手作り雑貨が楽しめ、クリスマスの雰囲気が楽しめる、近年増加している「クリスマスマーケット」が人気を集めました。3位には「よみうりランド」(27.0%)が入りました。「友達とめちゃ映えるイルミネーションを見に行きたい」(高1・女子)という意見が多く、毎年SNSでも話題となっている「ジュエルミネーション」が訪れる人を魅了しています。4位の「青の洞窟 SHIBUYA」や、5位の「六本木ヒルズ」も都心で気軽に行けるスポットとして注目されています。「イルミ見たいのと、クリスマスを感じたい」(高2・女子)、「彼氏がいたら一緒に行って映え写真を撮りたいです」(高2・女子)など、都会ならではの華やかな景観が人気の要因となっています。

最後に、高校生たちが予想する「ネクストトレンド」について、散見されたコメントから抜粋して発表します。



❚ 高校生が選ぶ「ネクストトレンド」は?

【言葉】ウマ確

踊るシンガーソングライターとして活躍する「紗耶華」が考案したうますぎたものを食べるときに使う言葉が高校生の間でじわじわと流行しています。「ウマいの確定」という信頼感や期待感を簡潔に伝えられる便利な表現として親しまれているようです。

【ファッション】耳つぼジュエリー

耳のツボにピアスのようなシールを張ることで可愛くて美容にも良いと話題となっています。ピアスの穴をあけられない高校生もシールなので、お出かけの際に利用しているようです。



__

【渋谷トレンドリサーチとは】

1995年から渋谷の街頭に訪れる女子高生を対象に対面アンケートを毎月実施。1998年より調査エリアを東京・名古屋・大阪の三都市に拡大。1990年創立より30年以上継続してトレンドに敏感なティーンを対象としたリサーチを実施し、メディアや企業様に調査データを提供してまいりました。現在は流行に敏感な高校生男女に毎月アンケート調査を実施し、最新トレンド情報やトレンド発生の要因や動向を分かりやすく解説、提供しております。

__

【調査概要】

調査テーマ :クリスマスに関する調査

調査対象 :高校生男女(15~18歳)

調査期間 :2024年11月19日(火)

調査方法 :WEBアンケート調査

有効回答人数 :200名

__

【本調査結果(画像)の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、出典として「渋谷トレンドリサーチ」とURL(https://shibuya-trendresearch.jp)の併記をお願いいたします。