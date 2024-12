東芝ブレイブルーパス東京との協賛契約締結について

株式会社ニューフレアテクノロジー

株式会社ニューフレアテクノロジー (本社:神奈川県横浜市、以下、ニューフレアテクノロジー)は、ジャパンラグビーリーグワンのDIVISION 1に所属し、昨期の優勝に続き今期連覇を目指す「東芝ブレイブルーパス東京」とのパートナーシップ契約を2024年8月1日に締結しました。

当社は、半導体の性能の要となるフォトマスク注*に高精度な回路パターンを形成する電子ビームマスク描画装置、フォトマスクの欠陥を高精度に検査するマスク検査装置、エピタキシャル成長装置等の半導体製造装置の製造・サービス事業をグローバルに展開しています。

12月22日に開幕するジャパンラグビー リーグワン2024-25において、ニューフレアテクノロジーは、東芝ブレイブルーパス東京のスポンサーとしてサポートし、所属選手は、両肩にNUFLAREロゴ入りのジャージを着用して、国内の試合に出場します。また、ホストスタジアム内では、ピッチサイド広告バナーにNUFLAREのロゴが掲出されます。

ニューフレアテクノロジーは、今後も半導体製造装置を通じて、新たな価値を創造し、半導体産業と人類、社会に貢献できるよう今後も尽力してまいります。



■株式会社ニューフレアテクノロジー代表取締役社長 高松 潤 コメント

東芝ブレイブルーパス東京が「世界有数のユニークなラグビークラブ」を目指し変革と進化を続け、そして選手・スタッフ一丸となってチームの勝利という一つの共通目標に向かってOne for all, All for oneの精神でプレーをする姿は、ニューフレアテクノロジーが目指す事業への姿勢に重なります。ニューフレアテクノロジーが開発、製造し、グローバルに販売するユニークな最先端半導体製造装置は、精緻なモノづくりの技から先端科学技術の粋までを統合した技術の結集です。チームワーク精神のもと、メンバーがそれぞれのポジションでプロフェッショナルな能力を発揮することで、新しい価値を創造し社会の発展に貢献していくことができます。今回の協賛契約を通じて共に成長していくことで、ニューフレアテクノロジーの認知度の向上のみならずサポートを通じた新たな価値が生まれることを期待しています。

■東芝ブレイブルーパス東京所属 リーチ マイケル選手 コメント

新しいシーズンを、ニューフレアテクノロジーと共に戦えることを嬉しく思います。連覇するのはまた違う難しさがあり、昨シーズンと同じことをしていたら優勝できないと思っています。新しいチャレンジに対してチーム全員でハードワークを続けながら、今シーズンも最後に皆で笑いたいと思います。応援よろしくお願いいたします。

12月7日に開催されたパートナー・サプライヤー企業向け決起大会において、NUFLARE のロゴを両肩に配したゲームジャージ(1st:赤、2nd:青)が発表された。(右から)東芝ブレイブルーパス東京 木村星南選手、ジョネ・ナイカブラ選手、株式会社ニューフレアテクノロジー 高松潤社長。

■東芝ブレイブルーパス東京について

「東芝ブレイブルーパス東京」は、1948年に組織された歴史と伝統あるチームで、東京都府中市を本拠地として、ジャパンラグビーリーグワンに参加するラグビーチームです。また、ジャパンラグビーリーグワンの参加チームの中で最も人気のあるクラブチームの1つで、NTTジャパンラグビーリーグワン2023-24 シーズンでは、優勝を果たしており、実力もトップレベルのチームです。



■株式会社ニューフレアテクノロジーについて

株式会社ニューフレアテクノロジーは、株式会社東芝のグループ会社であり、「半導体製造装置を通じて、半導体産業と人類、社会に貢献し、発展し続ける企業でありたい」をビジョンに、グローバルに事業を展開しています。2nm ノード世代の半導体製造用マスク量産に対応したビームマスク描画装置、最先端フォトマスクの欠陥を高精度に検査するマスク検査装置、高品質のエピタキシャル成長層を形成できるエピタキシャル成長装置等の最先端の製品やサービスは、お客様から高い評価をいただいております。

詳しくはこちらをご覧ください。https://www.nuflare.co.jp/

注*…フォトマスク…シリコンウェーハ上に微細な回路パターンを露光転写する際に使用するデバイスの原版