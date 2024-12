三味線奏者・駒田早代と天才ドラマー・YOYOKAのコラボ動画が公開！圧巻の「SAMURIDE」パフォーマンスに注目

株式会社ZENTA STUDIO

三味線奏者・駒田早代と、世界を舞台に活躍する天才ドラマー・YOYOKAが夢の共演!2人が繰り広げる圧巻の演奏を収めたコラボレーション動画が本日公開されました。今回の楽曲は、駒田早代の代表曲「SAMURIDE」。疾走感あふれるロックなサウンドに、伝統とモダンの融合が見事に表現されています。

駒田早代は、日本の伝統楽器・三味線を現代的に進化させ、新たな音楽の地平を切り拓くアーティスト。一方、YOYOKAは、わずか8歳で世界的な注目を集めたドラマーで、そのエネルギッシュなプレイは圧倒的。今回のコラボレーションは、三味線とドラムの力強い掛け合いが生む、これまでにない音楽体験を提供します。

楽曲「SAMURIDE」は、音楽プロデューサーZENTAによって作曲された、ロックの疾走感と三味線の力強さを融合した作品です。動画では、駒田早代が織りなす三味線の切れ味鋭いフレーズと、YOYOKAが叩き出す圧倒的なドラムビートが、唯一無二のエネルギーを生み出しています。

楽曲名: SAMURIDE

作曲: ZENTA

演奏: 駒田早代、YOYOKA

このコラボレーションは、静と動、伝統と現代、和とロックが見事に融合した新しい音楽の形を提示するものです。「SAMURIDE」の疾走感と力強さ、そして2人の圧倒的なパフォーマンスをぜひ体感してください!

Instagram Reel: https://www.instagram.com/reel/DDuAwOVz2ef/?igsh=ZTVlMjJlMzBpdGs0

駒田早代『 LUNA』

三味線奏者・駒田早代、待望の新作シングルリリース!!!

伝統とモダンが融合した駒田早代のオリジナルシングル「LUNA」。

伝統楽器でありながら、現代の音楽シーンにも通じる新しい響きをお届けします。

【製品情報】

駒田早代『 LUNA』

規格品番:ZENT-0005

発売日:2024年9月25日

駒田早代の初フルアルバム「月前恋唄」

伝統が紡ぐ新たな響き、次世代へ繋がる民の謡

駒田早代の初フルアルバム「月前恋唄」は、三味線奏者・駒田早代が唯一無二の音楽ジャンルを開拓する意欲作。民謡の伝統と古典の美しさを大切にしながら、現代の聴き手にも響く新たなアレンジが光ります。地元三重県の民謡や15歳で作曲したオリジナル曲、さらにここでしか聴けない津軽じょんから節の一発どり音源など、幅広い楽曲が揃ったこのアルバムは、民謡の持つノリを現代に引き継ぎ、次世代へのメッセージを込めた一枚です。

【製品情報】駒田早代『月前恋唄』

発売日:2024年10月12日

規格品番:ZENT-0007

レーベル:ZENTA STUDIO

YOYOKA『For Teen』

1stアルバム『For Teen』

01. Origin

02. Sky Blue

03. YOYO featuring Narada Michael Walden

04. Bang Away featuring Cali Three and Roman Morello

05. Time Travel - YOYOKA, Derrick McKenzie, and Josephine Peppink

06. Changes featuring Ai Furusato

07. Home Bestie

08. Never Say Goodbye featuring Leon Vincent and Frank Simes

09. Double Trouble (2024 Version) with Ken Okada

10. Keychain

11. Shooting Star featuring Tulani

12. Mud-Stained Boots

13. Sparkling (Duo Version) featuring Ai Furusato

14. Hello Sunshine featuring Rachel West



【レコーディング参加ミュージシャン】

Narada Michael Walden, Marco Mendoza, Derek Sherinian, Roman Morello, Derrick McKenzie, Paul Turner, Matt Johnson, Josephine Peppink, Tony Grey, Roy Kariok, Nicolas Farmakalidis, Rachel West,

Jackson Allen, Angeline Saris, Frank Martin, Takhus Allen, Paul Peress, Oz Noy, Francisco Fattoruso, Ai Furusato, Yukihide “YT” Takiyama, Tulani, Leon Vincent, Leanne Bowes, Cali Three, Taryn Haydu, Frank Simes, Ken Okada, Shido Soma



