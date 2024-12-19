【ハーブ、動物などの薬と治療術】修道院を中心に読み継がれた写本の一部を解説した本『新装版 ひみつの薬箱』1月発売

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株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『新装版 ひみつの薬箱 中世装飾写本で巡る薬草の旅』を、2025年1月に発売いたします。



『新装版 ひみつの薬箱』書影

中世の植物画集「スローン写本」の妖しく美しい図画とともに、神秘の薬草医療の秘密を読み解く

本書では、古代から中世ヨーロッパで実践されていた「新奇なハーブ」「動物」「鉱物」など、中世医学と薬草医療にまつわるひみつを解き明かします。


現代に通じるハーブの効能は、ときに荒唐無稽で興味をくすぐり、ときに有益で知識欲を刺激する知恵や知識が満載です。そして、描かれている古文書のような古めかしく妖しい図画は、ページをめくるだけで時空を超えて、暗くかび臭い、西洋の書庫にいるような気持ちになること間違いないでしょう。


本書イメージ












＜目次＞



序章：「中世装飾写本で巡る薬の旅」第1章『Tractatus de Herbis（薬草誌）』（スローン写本4016）／第2章 医師、病気、医療行為／第3章 修道院の薬草療法／第4章 サレルノ医学の時代：スペインと南イタリア／第4章 宮廷、大学、都市：医療活動の新たな枠組み／終わりに／関連資料

＜著者プロフィール＞


ジュヌヴィエーヴ・グザイエ


パリ高等研究実習院を卒業、リエージュ大学で史学博士号を取得。リエージュ大学科学・技術センター副所長を務める。専門は、中世から近代における実践医学史および薬学史。



久木田直江（クキタナオエ）／監修


2001年イギリスのエクセター大学にて英文学博士号を取得。明治大学客員研究員、講師。専門は中世英文学・文化史・医学誌・キリスト教図像学。著書に『くすりの小箱 薬と医療の文化史』（南山堂）、『医療と身体の図像学 宗教とジェンダーで読み解く西洋中世医学の文化史』（知泉書館）など。


＜書籍情報＞



『新装版 ひみつの薬箱』書影

書名：新装版 ひみつの薬箱 中世装飾写本で巡る薬草の旅


著者：ジュヌヴィエーヴ・グザイエ


監修：久木田直江


発売日：2025年1月


仕様：B5変　並製　総176頁


定価：2,970円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-4010-1


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4766140109/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18097946/





＜好評関連書籍＞



『中世修道院の庭から』書影

書名：中世修道院の庭から 歴史、造園、栽培された植物


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監修：深町貴子


発売日：2024年7月


仕様：B5変形　並製　総144頁


定価：2,750円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-3902-0


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/476613902X/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/17913051/



●プレスリリースはこちら　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000393.000084584.html






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