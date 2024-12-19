『全消し！』の衝撃再び！！『ぷよぷよ通』新作グッズ通販実施決定のお知らせ

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株式会社SUNHEADプロダクション


アニメ・ゲーム・キャラクターグッズの企画・製作を手がける株式会社SUNHEAD（サンヘッド）プロダクション（本社：東京都・代表取締役：稻垣康隆）は、2024年12月24日(火)から2025年1月5日(日)まで、通販サイト「SUNHEADオンラインショップ(https://shop.sunhead.jp/)」にて、『ぷよぷよ通』など株式会社セガの人気IP：『ぷよぷよ(TM)』の新デザイングッズを販売いたします。



■イベント概要


『ぷよぷよ通 新デザイングッズ 通信販売』

販売期間：2024年12月24日(火) 18：00 ～2025年1月5日(日) 23:59


場　　所：SUNHEADオンラインショップ(https://shop.sunhead.jp/)


ライセンス表記：(C)SEGA


※本商品のお届けは製造の都合上、2025年2月上旬からの随時お届けを予定しております。


※本通販での販売後、同商品をイベント催事にて販売する可能性がございます。





■商品ラインナップ

・スリムバスタオル　全1種


・ドアプレート　全2種


・ミニグラス　全2種


・コンパクトミラー　全1種


・バンダナクロス　全1種


・ステッカーセット（2枚入り）　全1種


・カセット風アクキー　全1種


・カラーアクリルキーホルダー　全2種


・ブラインドミニアクリルスタンド Ver.2　全6種（ブラインド商品）


・ブラインドアクリルキーホルダー　全14種（ブラインド商品）


(C)SEGA


※各商品の仕様は商品ページにてご確認お願いいたします。





■購入特典

本通販にて、ご購入2,000円ごと（最大4,000円で2枚まで）に通販限定「購入者特典:コースター（紙製）」を差し上げます。


※送料分はお買い上げ金額に換算いたしません。



■関連サイト・SNS

◎『ぷよぷよ』公式ポータルサイト：https://puyo.sega.jp/portal/index.html


◎『みどりぷよ（ぷよぷよシリーズ公式）』X（旧Twitter）： https://x.com/puyopuyo20th


◎株式会社SUNHEADプロダクション HP：https://sunhead.jp/


◎株式会社SUNHEADプロダクションX（旧Twitter）：https://x.com/SUNHEAD_Pro


※本通販の内容は変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。



■会社概要

社名：株式会社SUNHEADプロダクション


所在地：東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階


代表取締役：稻垣康隆


事業内容：キャラクター商品企画・製作・販売


HP：https://sunhead.jp/