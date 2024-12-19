『全消し！』の衝撃再び！！『ぷよぷよ通』新作グッズ通販実施決定のお知らせ
アニメ・ゲーム・キャラクターグッズの企画・製作を手がける株式会社SUNHEAD（サンヘッド）プロダクション（本社：東京都・代表取締役：稻垣康隆）は、2024年12月24日(火)から2025年1月5日(日)まで、通販サイト「SUNHEADオンラインショップ(https://shop.sunhead.jp/)」にて、『ぷよぷよ通』など株式会社セガの人気IP：『ぷよぷよ(TM)』の新デザイングッズを販売いたします。
■イベント概要
『ぷよぷよ通 新デザイングッズ 通信販売』
販売期間：2024年12月24日(火) 18：00 ～2025年1月5日(日) 23:59
場 所：SUNHEADオンラインショップ(https://shop.sunhead.jp/)
ライセンス表記：(C)SEGA
※本商品のお届けは製造の都合上、2025年2月上旬からの随時お届けを予定しております。
※本通販での販売後、同商品をイベント催事にて販売する可能性がございます。
■商品ラインナップ
・スリムバスタオル 全1種
・ドアプレート 全2種
・ミニグラス 全2種
・コンパクトミラー 全1種
・バンダナクロス 全1種
・ステッカーセット（2枚入り） 全1種
・カセット風アクキー 全1種
・カラーアクリルキーホルダー 全2種
・ブラインドミニアクリルスタンド Ver.2 全6種（ブラインド商品）
・ブラインドアクリルキーホルダー 全14種（ブラインド商品）
(C)SEGA
※各商品の仕様は商品ページにてご確認お願いいたします。
■購入特典
本通販にて、ご購入2,000円ごと（最大4,000円で2枚まで）に通販限定「購入者特典:コースター（紙製）」を差し上げます。
※送料分はお買い上げ金額に換算いたしません。
■関連サイト・SNS
◎『ぷよぷよ』公式ポータルサイト：https://puyo.sega.jp/portal/index.html
◎『みどりぷよ（ぷよぷよシリーズ公式）』X（旧Twitter）： https://x.com/puyopuyo20th
◎株式会社SUNHEADプロダクション HP：https://sunhead.jp/
◎株式会社SUNHEADプロダクションX（旧Twitter）：https://x.com/SUNHEAD_Pro
※本通販の内容は変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
■会社概要
社名：株式会社SUNHEADプロダクション
所在地：東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階
代表取締役：稻垣康隆
事業内容：キャラクター商品企画・製作・販売
HP：https://sunhead.jp/