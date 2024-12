【RED CARD TOKYO】のシグネチャーモデル「Anniversary」がリニューアル。アニバーサリーパーティを開催、一夜限りの”雨のパレード”ホリディライブも

株式会社ゲストリスト

「RED CARD TOKYO(レッドカード トーキョー)」のベストセラーモデルである「Anniversary」シリ

ーズが5度目のリモデル、2025年プレスプリングより「35th Anniversary」シリーズとしてリニューアル発売。

イベントゲスト:(左から)藤井夏恋さん、村岡美里さん、大澤実音穂さん、seikaさん

これを記念し、12月某日、表参道の「WALL & WALL」でアニバーサリーパーティを開催。メインとなる”雨のパレード”によるライブパフォーマンスの他、リユースデニムで作られたクリスマスツリーや、ブランドをイメージしたカクテルやフード、”お祝い”ムードを高めるブーケを用意したフォトブースが会場を彩り、DJユニット”plan i"が会場を盛り上げた。

ライブステージリサイクルデニムツリーケータリングプレゼント(アイシングクッキー、バラ)

How was the “Anniversary” model created?

「Anniversary」はどのようにして生まれたのか?

プロデューサーの本澤裕治がデニム業界に携わり20年を迎える節目に“Anniversary 20th”という名を

纏い世に放たれた渾身の1本。日本でボーイフレンドデニムというワードを世に広めた象徴的なモデル。リアルヴィンテージをテーマに掲げ、軽量かつ柔らかい生地を使用したデニムに困難と言われていたヴィンテージ加工を施すことができるのは熟練した加工技術を有する職人たち。デニム選びに迷いがちの人にとって、より美しく、やさしいはき心地をあたえてくれる、そして誰にでも魅力的なデニムスタイルを楽しめるのが特徴。アップデートを繰り返しながらRED CARD TOKYOの永遠のスタンダードデニムとして誰からも愛されている1本です。

How has the Anniversary model changed?

「Anniversary」はどのように変わったのか?

美脚シルエットのコンセプトはそのままに、時代やトレンドにマッチするシルエットや素材へとバージョンアップ。前後のバランスを見直すことで、「立った時」「座った時」のズレが大幅に軽減され、はく人の年齢や体型、好みの1本がみつかるように4型の異なるシルエットをご用意。

35th Anniversary

FIT:Slim Tapered

COLOR: akira-Dark Used, akira-Mid Used

PRICE: \25,300(Tax in)



ヒップから渡りにかけてゆとりを持たせたスリムテーパードスタイル。ウエストの仕様をストレートからボディラインに沿うカーブベルトにアップデート。腰の浮きを軽減させ、より身体にフィットするのが特徴。足元がすっきりと見えるようジャストレングスにして、お直しいらずで足元をすっきり見せることができるように進化。さらにバックポケットの向きを平行に整え、より美尻に見えるよう設計されている。

35th Anniversary Casual

FIT:Tapered

COLOR: akira-Dark Used, akira-Mid Used,

akira-Black Used

PRICE: \25,300(Tax in)



今までのジャストフィットのデザインから、心地良いゆとりを持たせたサイズ感のテーパードスタイル。足のラインは真っ直ぐに見えるように細部にわたり微調整をおこない、ヒップラインはしっかりとカバー出来るようホールド感をアップ。美脚とはき心地にとことんこだわりました。

35th Anniversary Wide

FIT:Wide

COLOR: akira-Stoned Dark, akira-Stoned Mid, akira-Black Used

PRICE: \25,300(Tax in)



足元まで続く直線が美しいワイドストレートスタイル。ボディラインを拾わないちょうどいい軽やかなゆとりとキレのあるライズ感が鮮度ある印象に見せてくれます。カジュアルなスタイリングは勿論、フェミニンなアイテムとも好相性で、着回しの効く便利な1本。

35th Anniversary Bootcut

FIT:Bootcut

COLOR: akira-Fine Dark, akira-Fine Mid

PRICE: \25,300(Tax in)



シリーズの中で最もスタイルアップを叶えるブーツカットスタイル。膝の高さ位置や、絶妙なボリュームのブーツカットにすることで、メリハリの効いた美しいラインが実現しました。レングスもあえて長めの設定になっているのでパンプスとの合わせで更なる脚長効果が手に入る。

■■■35th Anniversaryスペシャルサイトページ■■■(https://guestlist-tokyo.com/cts/redcardtokyo/35th-anniversary.html)

雨のパレード

福永浩平(Vo)、山崎康介(Gt)、大澤実音穂(Dr)

2013 年に結成。 エレクトロ、R&B、ソウル、 アンビエント、などのジャ ンルやロックからポップス まで様々なジャンルの音楽 性を独自にクロスオーバー させる3人組。 バンドという形態に捉われ ず生楽器、アナログシンセ やサンプラー、ドラムマ シーンなどを駆使し、最先 端の音楽を鳴らす。 音楽性、形態、すべてにお いて“枠に捉われない”スタ ンスで、独自の存在感を 放っている。

RED CARD TOKYOについて

デニムを愛するすべての人たちへ…

ナチュラルな佇まい、美しいシルエット、極上のはき心地、そしてデニムをはく度にこみ上げてくる高揚感、そんな喜びを感じることができる人たちにやさしく寄り添い続ける、それが“RED CARD TOKYO“。



CONCEPT

プロデューサー本澤裕治の掲げる"3F" FABRIC/FIT/FINISHを進化させたREAL VINTAGE DENIM。“MADE IN JAPAN”の新しいデザインランゲージを採用し生まれる知的、繊細かつ大胆な風格を纏うREAL VINTAGE DENIM。



VALUE

“RED CARD TOKYO”のデニムの最大の魅力は、はくだけで程良いトレンド感を表現できて、誰が見てもオシャレでキレイ。はき心地も抜群だから日常も週末も一緒に過ごしたくなってしまうそんなデニム。またトレンドにも敏感なモデル、スタイリスト、エディター、インフルエンサーなどファッション関係者の着用が多いのも魅力のひとつです。



PRODUCT

日本の最高品質のデニム素材を使い、1本ずつプロダクションとは思えぬディテールを最高レベルの職人たちが熟練の芸術的センスで施し作りあげられています。また、素材や加工ばかりではなく、はいた瞬間からセカンドスキンのようにやさしく身体に馴染み、見出される美しいシルエットは、多くの日本人の体型データから数ミリ単位で調整をおこない出来上がった唯一無二の商品の証。

株式会社ゲストリストについて

株式会社ゲストリストはRED CARD TOKYO、upper hights、Healthy DENIM、Le minor、

GREYCHORDなど、ハイエンドなブランドを扱う卸売業のほか、東京・代官山にて、コンテンポラリ ーからラグジュアリーなブランドを取り揃えたセレクトショップ「HAUNT」、オンラインのみで展開するブランド「STATE OF MIND」を運営しています。

