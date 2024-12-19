三和ホールディングス株式会社

三和ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区／社長：高山靖司）は、日興アイ・アール株式会社（以下、日興アイ・アール）が選定する「2024年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」において、「総合ランキング 最優秀賞」「業種別ランキング（金属製品） 最優秀賞」を受賞しました。

https://www.nikkoir.co.jp/

「2024年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」は、「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3つの視点で設定した客観的な評価項目に基づき、上場企業のホームページについて調査されたものです。2024年度は全上場企業3,975社が調査対象となり、当社は「総合ランキング 最優秀賞」「業種別ランキング（金属製品） 最優秀賞」に選出されました。（総合ランキングは最優秀：208社、優秀：143社、優良186社、業種別表彰は最優秀：1社、優秀：4社）

今後も、ステークホルダーの皆様とのより良いコミュニケーションのため、適時・適切かつ積極的な情報開示と内容の充実を図ってまいります。

■「2024年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」の詳細（日興アイ・アール Webサイト）

https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html

■三和ホールディングス IRサイト

https://www.sanwa-hldgs.co.jp/ir/

■三和ホールディングス サステナビリティサイト

https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/

【印刷用PDF】日興アイ・アール「2024年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」の総合ランキング、業種別ランキングで最優秀賞を受賞（三和HD）

https://prtimes.jp/a/?f=d118172-58-f96d5413deb7960611d4381047e50632.pdf