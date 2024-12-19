「ジャンプフェスタ2025」にアニメショップ「eeo Store」が出展決定！ 新作グッズの先行販売も
株式会社A3が運営するアニメショップ「eeo Store（イーオストア）」は、2024年12月21日(土)～22日(日)に幕張メッセ 国際展示場 展示ホールで開催される「ジャンプフェスタ2025」に出展します。
アニメショップ「eeo Store」が「ジャンプフェスタ2025」に初出展！
「eeo Store」は、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズのさまざまな商品を販売するアニメショップです。人気IPとのコラボレーションやGraffArt（グラフアート）など、A3のオリジナルデザインも多数展開しています。
そんなアニメショップ「eeo Store」が「ジャンプフェスタ2025」に初めて出展することが決定！ 出展ブースでは、新作グッズの先行販売が実施されます。
今回、先行販売を行う作品タイトルは、7つのアニメタイトルです。
・『黒子のバスケ』
・『SAKAMOTO DAYS』
・『呪術廻戦』
・『Dr.STONE』
・『ハイキュー!!』
・『BLEACH 千年血戦篇』
・『ワールドトリガー』
※五十音順
新作グッズなどの詳細は、「eeo Store」のジャンフェス2025 特設サイトにてご確認ください。
「eeo Store」ジャンフェス2025 特設サイト：https://eeo.today/pr/jumpfesta2025?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt785(https://eeo.today/pr/jumpfesta2025?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt785)
「ジャンプフェスタ2025」とは？
集英社が発行する「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ+」「Vジャンプ」「ジャンプSQ.」「最強ジャンプ」の5誌が合同で主催する、ジャンプ漫画の魅力をたっぷり味わえる毎年恒例のジャンプのイベントです。
公式サイト：https://www.jumpfesta.com/
「ジャンプフェスタ2025」イベント概要
開催期間：2024年12月21日(土)、12月22日(日)
開催場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9
営業時間：9:00～17:00（最終入場・16:30）
(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved.
(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会
(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
(C)葦原大介／集英社・テレビ朝日・東映アニメーション
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株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
・JoyCreation事業
・MomentumBase事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus
MomentumBase：https://athree3.com/momentumbase/