いよいよ終盤！ディスクユニオン各店 2024 年末 中古レコード・CDセール情報
毎年恒例の年末中古レコード・CDセールもいよいよ大詰めを迎えます。
ディスクユニオンの各店ジャンル担当がこの年末の為にセレクトした入手困難なオリジナル盤、希少盤を各年代・各ジャンルで網羅。
『ビートルズ No.2 ODEON半掛帯』、『OASISのUKオリジナル盤』、『荒井由実「ひこうき雲」初回ジャケット)』や『交響組曲ドラゴンクエスト4』など、レコードもCDも充実のラインナップでお届けします。
各店の詳しい出品内容はウェブサイトでご確認ください。
https://diskunion.net/shop/ct/portal/news/article/12645
12月21日(土)開催予定
お茶の水駅前店 / JAZZ廃盤レコードSALE
お茶の水駅前店 / SOUL・RARE GROOVE廃盤SALE
JazzTOKYO / ジャズUS廃盤レコードセール Vol.2
お茶の水クラシック館 / 年末中古CDレア盤特集第3弾
お茶の水クラシック館 / LPレコードレア盤セール!12月土曜特集VOL.3
お茶の水ソウル / レアグルーヴ館/DISCO・BOOGIE 廃盤12INCHセール
神保町店 / オールジャンル廃盤CDセール
渋谷クラブミュージックショップ / R&B レコード セール
ユニオンレコード渋谷 / 日本のロック/ポップス廃盤セール
ROCK in TOKYO / METALプレミアム廃盤レコードセール
ROCK in TOKYO / フォーク~シンガーソングライター廃盤アナログセール
新宿ジャズ館 / FREE JAZZ / 日本人廃盤レコードセール
新宿パンクマーケット / 90's~ HARDCORE / SxE / NYHC 廃盤レコードセール
新宿クラシック館 / クラシックレコード稀少盤セール!
新宿ロックCDストア / 輸入初期プレスCD/コレクターズアイテムセール
新宿インディ・オルタナティヴロック館 / NEO ACOUSTIC / GUITAR POP廃盤レコードセール
平成J-POPストア / プレミアム平成J-POP LP レコードセール
ユニオンレコード新宿 / SOUL/DANCE MUSIC廃盤レコードセール
新宿ソウル・ダンスミュージックショップ / DISCO・BOOGIE 12
アニソン・ゲームミュージックストア / ゲームミュージック廃盤レコードセール
吉祥寺ジャズ館 / US廃盤レコードセール part.1
町田店 / ロック/プログレ[ROCK輸入 60s ~70s] レコードセール!!
町田店 / インディ/オルタナ[ROCK輸入 80`s以降]レコードセール
横浜関内店 / ロック・プログレ紙ジャケ&廃盤CDセール
横浜西口店 / 12/21(土)HIP HOP 廃盤レコードセール
大宮店 / 日本のロック・ポップス 年末廃盤レコードセール
大阪店 / 大阪PREMIUM BEATLES廃盤レコードセール
名古屋店 / 『オルタナティヴロック廃盤レコードセール』
名古屋店 / HARDROCK/HEAVYMETAL廃盤レコードセール
12月22日(日)開催予定
ROCK in TOKYO / プレミアム7インチシングルセール
新宿クラシック館 / 中古CD 器楽曲特集!
新宿ソウル・ダンスミュージックショップ / CLUB/DANCE USED VINYL SALE
町田店 / 7インチレコードセール
横浜関内店 / ワールド廃盤レコードセール
横浜関内店 / クラブ・ミュージック廃盤レコードセール
大阪店 / 大阪ROCK廃盤7inchセール
大阪店 / 大阪国内盤レコードセール
名古屋店 / HIP HOP/R&B 廃盤レコードセール