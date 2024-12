鎌倉農泊協議会が「龍口寺ライトアップ」 を2025年1月に実施

株式会社Brain Trust from The Sun

本イベントは地域の観光資源を活用し、これまでにない特別な体験や高付加価値な観光コンテンツを提供するため、観光庁による「地域観光新発見事業」を活用することで、ナイトタイムエコノミーの創出を図り、観光客の滞在延長と宿泊需要の促進を目指します。

イベント概要

龍口寺の歴史的建造物を活用し、特設照明による幻想的なライトアップを実施します。この取り組みを通じて、訪れる人々に新しい感動と特別な体験を提供します。

・ イベント名: 龍口寺ライトアップ「光に導かれる」

・ 開催期間: 2025年1月15日(水)~1月31日(金)

・ 点灯時間: 17:00~20:00

・ 会場: 龍口寺(藤沢市片瀬)

・ 主催: 鎌倉農泊協議会

・ 後援: 藤沢市、藤沢市観光協会

取り組みの背景

本プロジェクトは、観光庁の「地域観光新発見事業」を活用し、地域の観光資源を活かした新しい価値を生み出す取り組みです。「地域観光新発見事業」は、これまでにない特別な体験や高付加価値な観光コンテンツを造成・販売することを目的としています。

鎌倉エリアは都心からのアクセスが良く、日帰り観光が中心となっていますが、その結果、昼間時間帯に観光客が集中し、混雑や滞在時間の短縮が課題となっています。本取り組みはナイトタイムエコノミーを創出することで、観光客が夜間も鎌倉で楽しむ機会を提供し、昼間の混雑緩和とインバウンド旅行者の滞在時間分散に寄与することを目指しています。

鎌倉農泊協議会について

鎌倉農泊協議会は、鎌倉エリアにおける農泊(農山漁村での飲食、体験を伴う宿泊)を推進し、地域の観光価値向上を目指す団体です。主に鎌倉エリアを活動の中心とし、地域資源を活用した体験型観光プログラムや宿泊コンテンツを企画運営しています。株式会社Brain Trust from The Sunは中核法人として協議会を設立し、運営を行っています。

龍口寺について

古民家宿、江ノ電と湘南モノレール、鎌倉野菜、寺社仏閣、サーフィンとSUP、多くの観光資源が湘南にはある。

寂光山 龍口寺は、日蓮宗の名刹として知られる歴史ある寺院で、神奈川県藤沢市片瀬に位置します。日蓮聖人が「龍ノ口の法難」に遭遇した場所として歴史的な意義を持ち、境内には本堂や五重塔、庭園など、多くの文化財や美しい景観が広がっています。歴史的建造物の荘厳さと静寂が訪れる人々を魅了しています。(https://temple.nichiren.or.jp/0061029-ryukoji/)

株式会社Brain Trust from The Sun(ブレイン トラスト フロム ザ サン)について

株式会社Brain Trust from The Sun|東京本社東京本社株式会社Brain Trust from The Sun|ロゴ

株式会社Brain Trust from The Sunは東京都中央区に本拠を置く不動産コンサルティング企業です。宅地建物取引業、不動産特定共同事業、ファイナンシャルプランニング業務、宿泊業、発電事業を手がけています。不動産の知見を活用し、神奈川県において鎌倉のサーフボードチームと協力し、空き家を再生してT-REEF VACATION HOUSE(https://www.treef-vacation-house.com/)という宿泊施設を運営。鎌倉農泊協議会(https://kamakura-nouhaku.com/)(令和元年度と令和6年度に農林水産省農山漁村振興交付金採択)、北海道上川郡美瑛町において、びえい農泊DX推進協議会(令和5年度に農林水産省農山漁村振興交付金採択)でも中核法人として携わり、ファームズ千代田の敷地内に北の住まい設計社(https://www.kitanosumaisekkeisha.com/)設計による宿泊施設の運営を行っています。地方創生の分野で不動産証券化を活用して持続可能な開発目標を達成すべく活動しています。

今後の事業展開

株式会社Brain Trust from The Sunでは事業拡大のため、子会社となった株式会社デアルホームで不動産特定共同事業(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001373305.pdf)許可を目指します。資本金要件が一億円である不動産特定共同事業1号事業許可のためには増資が必要であるため資本増強を計画、不動産特定共同事業3号事業許可は利益剰余金を資本金に振り替えれば要件はクリアするが、匿名組合出資者の募集には不動産特定共同事業4号免許が必要であるため、親会社である株式会社Brain Trust from The Sunでの許可取得を目指します。

また、今後の事業拡大のために資本提携先・業務提携先を募集しています。この度、戦略的M&Aで株式会社デアルホームの事業承継を行ったことを契機にM&A支援機関(https://ma-shienkikan.go.jp/)に登録し、M&A仲介業も行いながら、事業規模拡大のため積極的に戦略的M&Aに取り組んで参ります。

会社名 :株式会社Brain Trust from The Sun

本社所在地:東京都中央区京橋1-6-13

代表取締役:大川 桂一

事業内容:不動産業・宿泊業・発電事業

設立年月:平成24年(2012年)8月1日

資本金 :12,000,000円

URL :https://www.braintrust-from-the-sun.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Brain Trust from The Sun

お問い合わせ窓口 メールアドレス:k1@ftk-bts.com