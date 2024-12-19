キャラクターカードゲーム 『ヴァイスシュヴァルツブラウ』よりスタートデッキ『家庭教師ヒットマンREBORN!』が12月20日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、12月20日(金)に、『ヴァイスシュヴァルツブラウ』より最新商品、スタートデッキ『家庭教師ヒットマンREBORN!』を発売することをお知らせいたします。

■ヴァイスシュヴァルツブラウに「家庭教師ヒットマンREBORN!」が登場！

原作コミックスの累計発行部数は3,000万部を超え(2024年10月時点)、2024年で連載開始20周年を迎える大人気作品の『家庭教師ヒットマンREBORN!』がカードゲームに登場！

2025年1月31日(金)発売のブースターパックに加え、すぐにゲームを遊べるスタートデッキが発売！

■スタートデッキ商品情報

スタートデッキはカード50枚の構築済デッキ！ヴァイスシュヴァルツブラウで遊ぶために必要なものがセットになった、カードゲームが初めての方にもオススメの商品です。スタートデッキを持ち寄ればすぐに対戦することが出来ます。

【商品名】

スタートデッキ『家庭教師ヒットマンREBORN!』

【商品詳細】

・構築済みデッキ：カード50枚セット ※構築済みデッキの中身はどれも同じ構成です。

・箔押しコレクションカード：1枚 (全1種)

・スタートプラスパック：1パック(5枚入り) ※固定のカードを含み、1枚は必ず豪華特別仕様カードが封入。

・遊び方ガイド＆紙製プレイマット：1枚

【豪華特別仕様カード】

・種類数[SP3種、VRR4種、BR8種]

【発売日】

2024年12月20日(金)

【希望小売価格】

1個 1,650円(税込)

1ボックス 6個入り 9,900円(税込)

1カートン 8ボックス入り 79,200円(税込)

★豪華特別仕様カードの一部をご紹介！

▼スタートデッキ商品詳細はこちら

https://ws-blau.com/title/rbn/

■家庭教師ヒットマンREBORN!とは

原作コミックスの累計発行部数は3,000万部を超え(2024年10月時点)、2024年で連載開始20周年を迎える大人気作品。

何をやってもダメな中学生・沢田綱吉（通称・ツナ）の前に現れた、家庭教師リボーン。外見は赤ん坊、本職は殺し屋のリボーンは、「死ぬ気弾」を駆使しながら、ツナに超スパルタ教育を開始!!スタイリッシュなバトルシーンと、個性豊かなキャラクターたちが人気を博し、今なお根強い支持を得ている。

■『ヴァイスシュヴァルツブラウ』とは

『ヴァイスシュヴァルツブラウ』は、2023年3月に15周年を迎えたキャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』の姉妹ブランドとして誕生しました。

カードゲームとしての基本のルールは『ヴァイスシュヴァルツ』のまま、より分かりやすく、よりコレクション要素を高めた、遊んでも集めても楽しいキャラクターカードゲームです。

幅広い世代に楽しんでいただけるよう、初めての方でも分かりやすいルールとなっております。



ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト：https://ws-blau.com/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式X：https://x.com/wsblau_info

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式Instagram：https://www.instagram.com/wsblau_info/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式YouTube： http://youtube.com/@wsblau_info

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

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