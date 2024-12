「Medical*Online Video（メディカルオンラインビデオ）」に新たに作業療法領域の動画を追加配信

株式会社メテオMedical*Online Video リハビリテーションTopページ

株式会社メテオ(本社:東京都千代田区 代表取締役 田原裕滋 以下:メテオ)は今年10月にオープンした医療動画配信サービス「Medical*Online Video」において、12月19日より新たに作業療法領域102本の動画を追加配信します。

「Medical*Online Video」は、医師、技師、看護師をはじめとするすべての医療従事者・学生の皆様に向けて、医療手技や診療に関する動画コンテンツを提供するプラットフォームです。10月のリリース時には、理学療法および医用画像・診療放射線技術の分野で約400本の動画を公開、11月には看護、視能訓練療法、医療法律相談の112本を追加し、多くの方々にご利用いただいております。

今回の追加配信では、作業療法の基本評価法(27動画)、基本治療法(75動画)を新たに加え、より幅広い学びの機会を提供いたします。これにより、医療現場での実践力向上や、知識の強化に貢献できることを期待しております。

作業療法に関する基本的な「評価」と「治療」の動画を提供しています。評価編では評価方法や観察技術、治療編では具体的な介入方法や日常生活動作の支援方法を解説しています。これらの動画は、作業療法士を目指す学生や新人作業療法士にとって、基本的な知識と技術を学ぶための有益な教材です。また、経験豊富な作業療法士にとっても、最新の知見や技術を再確認し、日々の臨床に活かすための参考資料として活用できます。

評価編(27動画)

作業療法の基礎的な評価手法を網羅的に解説しています。FMA(Fugl-Meyer Assessment)やMAL(Motor Activity Log)、STEF(Simple Test for Evaluating Hand Function)などの評価法をはじめ、MoCA-J(Montreal Cognitive Assessment 日本版)やSMSF(Inventory Scale for Mood and Sense of Fatigue)など、幅広い評価ツールの概要と実際の評価場面を収録しています。また、作業療法観察による更衣動作や調理動作の評価、12段階片麻痺回復グレード法、ADL(バーセルインデックス、FIM)など、日常生活動作や片麻痺の回復段階に応じた評価も含まれています。これらの動画は、作業療法士を目指す学生や、現場で基礎を再確認したい方にとっても有用な内容となっています。

治療編(75動画)

作業療法における基礎的な治療アプローチを幅広く網羅した内容を提供しています。拘縮改善や課題指向型アプローチ、スプリントの活用方法など、機能的介入に関する具体的な手法を解説。また、ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)の支援方法、発達障害や感覚調整障害への対応、就労支援や地域移動支援、環境調整に至るまで、実践的な治療技術を学べる構成となっています。さらに、精神科領域での認知リハビリテーションやマインドフルネス、認知症支援、手工芸療法など、多岐にわたるテーマを取り上げています。

Medical*Online Video特徴

「Medical*Online Video」は医師向けや看護師向け等、1つの領域に特化した動画サービスではなくすべての医療従事者・学生を対象にした動画を配信します。

配信動画は基本的にメテオがオリジナルで制作した動画となり、10月オープン時の理学療法動画(336本)、医用画像・診療放射線技術動画(76本)に加え、11月には基礎看護、視能訓練療法、医療法律相談の112本が追加されました。

今回は要望の多かった作業療法領域の基本評価・治療の102本を公開します。

今後、手術、言語聴覚療法、臨床検査、臨床工学と配信領域を拡大していきます。

今後の配信スケジュール

現在決定している配信コンテンツ/スケジュールは下記の通りです。

2025年1月29日(水)より配信開始

○言語聴覚療法動画:36本

その他、2025年度中に配信予定

○手術動画、臨床検査動画、臨床工学動画

現在進行中の企画

現在、進行中の企画・撮影動画(一部)をご紹介いたします。

看護領域

○腎不全看護・手術看護動画

理学療法領域

○循環器理学療法・運動器理学療法・足病リハビリテーション

医師向け講義動画

○診療ガイドライン解説・認知症領域・乳癌領域動画

その他、上記以外の企画も進行中です。

メディカルオンラインについて

Medical*Online(メディカルオンライン)はメテオが2000年に開始した国内医学文献の電子配信サービスです。

国内医学雑誌の電子配信が皆無の中、民間企業として初めて実施した先駆け的なサービスです。

現在は商業出版系医学雑誌、学会・研究会誌等、約1,700ジャーナル:約435万文献のデータを配信しており、国内の大学・病院・専門学校・医学研究所等、約1,650機関で採用されています。

医学文献以外にも、医学系電子書籍のサブスクリプションサービス「メディカルオンライン イーブックスライブラリー」や医薬品の添付文書DBである「くすり」、医療機器のカタログ情報DB「プロダクト」等、さまざまな医療に関する情報を配信するプラットフォームです。

医学文献配信サービス「Medical*Online(メディカルオンライン)Medical*Online(メディカルオンライン)

会社概要

株式会社メテオ

代表取締役 田原裕滋

本社所在地:東京都千代田区神田須田町2丁目7番3号

URL:https://www.medicalonline.jp/

