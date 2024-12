芸術家・SAORI KANDAの作品「The Power of LOVE」、PIEROTH The EXPERIENCEオークションで415万円で落札

株式会社ジーン《The Power of LOVE》by SAORI KANDA

2024年11月15日、日本最大級のテイスティングイベントPIEROTH The EXPERIENCE (ピーロート・ザ・エクスペリエンス)で行われたオークションにおいて、現代アートギャラリーYUGEN Gallery(運営:株式会社ジーン)の取扱作家であるアーティストのSAORI KANDA(神田さおり)の作品《The Power of LOVE》が415万円で落札されました。

この特別なオークションは、Romanee-conti ・ロマネコンティの希少な40年のヴィンテージボトルと「The Power of LOVE」を組み合わせ、130万円からスタートしています。

参加者の注目の中で、神田さおりのアートパフォーマンスがはじまり、絵がどんどん産まれゆくパフォーマンスの最中から、落札者のOIKAWA様は「絶対にこの絵をお迎えしたいと思っていました」と熱い想いを語り、落札を決めました。落札の瞬間には「鳥肌が立った」と感動の様子を見せました。

アートパフォーマンスの中で描き上げたこの作品の持つ特別な力が、多くの人の心を動かしています。

芸術家・神田さおりと作品《The Power of LOVE》

神田さおりは落札額の一部を、食団連を通じて能登半島の復興支援チャリティーとして寄付することを発表。さらに、「アートはハートを開く。アートに出来ることがある。ときめきと誇りと悦びは循環する」と語り、今後もその精神を持ち続け活動を続けていく意志を表明しました。

その他の神田さおり作品はYUGEN Galleryの公式サイト(https://yugen-gallery.com/collections/saori-kanda)よりご覧いただけます。

また、作品のご購入も同サイトより可能となります。

アーティスト・プロフィール

《Dragon ∞ Goddess Harmony 生命讃歌》《LIGHT》

神田さおり/SAORI KANDA

現代アーティスト。音・舞・衣・香・食などさまざまな表現を巻き込み、五感を満たす独自のセレモニーアートパフォーマー「踊絵師」としての活動が舞台芸術として評価され、中国や欧米、カザフスタン、インドなど世界各地に招聘される。2020年「女神開花」「聖なるエロス解放」をテーマとした作品シリーズをスタート。死生観に於ける命の源としての“性"に向き合い、自らを愛し直すことの重要性を作品に込めている。NISSAN、Canon、ALFA ROMEO等企業コラボレーション多数。開催個展に、岡谷美術考古館(2023)、ニューヨークNIPPON GALLERY(2023)等。

展覧会

2018年 京都・東寺 AR artインスタレーション「空海ノ光・テクノロジーと神秘」

2019年 アメリカ・White Box Art 「 Imerging Tokyo by Tagboat 」

2020年 東京・日本橋三越 個展「COMTESSE×SAORI KANDA」

2021年 東京・ホテル雅叙園東京「TAGBOAT×百段階段」《おんせんにんぎょ屏風絵》出品

2022年 東京・YUGEN Gallery「LOVE YOUR SELF」

2023年 長野・岡谷美術考古館「龍と女神と絹の道」

ニューヨーク・NIPPON Gallery 「 Self Love For World Peace 」

2024年 東京・YUGEN Gallery「生命讃歌」

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

<YUGEN Gallery>

■住所:東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 :展覧会開催期間のみ

■営業時間 :平日13時~19時/土日祝13時~20時

※展覧会により異なる場合があります。

<YUGEN Gallery FUKUOKA>

■住所:福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 :11時~19時

■休業日:毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト: https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)

■公式SNS:

X: https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)

Instagram: https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)

Facebook: https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する<デジタルマーケティング事業>のほか、<アート‧メディア事業>、<ライフスタイル事業>を展開しています。

<デジタルマーケティング‧アドサービス事業>

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用(検索、SNS、動画など)

‧SEO施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

<アート‧メディア事業>

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)

<ライフスタイル事業>

・コスメティックス事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/(https://ec.jeane.jp/)

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 :代表取締役 林田洋明

■資本金 :1億円(2023年1月現在/資本準備金含む)

■公式サイト:https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式SNS:

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 :〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など :古物商(美術品) 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先:pr@jeane.jp