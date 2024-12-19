【80％OFF】『あけておねがい』と『災難探偵サイガ～名状できない怪事件～』がSteamウィンターセールに登場
ゲーム・アニメ・映画等の制作を手掛ける株式会社ディッジ(本社：千葉県松戸市 代表取締役：柳 明宏)は、2024年12月20日(金)午前3時(日本時間標準)から好評配信中のタイトル『あけておねがい』と『災難探偵サイガ～名状できない怪事件～』のSteamウィンターセールでセール販売を実施いたします。
『あけておねがい』は、サバイバルホラーテイストの脱出アクションゲームで、プレイヤーは人間と魔物に分かれて追跡と逃走を行う鬼ごっこ形式のゲームです。人間側のプレイヤーは校舎からの脱出を目指し、魔物側のプレイヤーは人間を捉えて魔物に変えることを目指します。仲間を助けるか見捨てて逃げるかを選択するなど戦略的な立ち回りが必要で、スリルのある展開を楽しめるタイトルです。
『災難探偵サイガ～名状できない怪事件～』は、クトゥルフ神話がモチーフのアドベンチャーゲームです。なぜか不幸に見舞われる主人公、探偵のサイガの活躍をコミカルに楽しむことができます。内田真礼、小林親弘など総勢13名の声優によるパートボイスもお楽しみいただけます。
両タイトルともSteam Storeで80％OFFの特別価格で販売いたします。
■セール詳細
◆開催期間
Steam Store ：2024年12月20日午前3時から2025年1月3日午前3時(日本時間標準)まで
◆対象商品
『あけておねがい』
https://store.steampowered.com/app/2441360/
価格 ：セール価格 700円（通常価格 3,500円）
『災難探偵サイガ～名状できない怪事件～』
https://store.steampowered.com/app/2308580/
価格 ：セール価格 545円（通常価格 2,728円）
※価格は全て税込み表示です。
※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合がございます。
対応言語 ：日本語・英語・繁体字・簡体字
公式サイト ：https://game.akeone.jp/
対応言語 ：日本語・英語・繁体字・簡体字
公式サイト ：https://sainantantei.jp/
■株式会社ディッジについて
会社名：株式会社ディッジ (D.H Inc.)
所在地 ：
【本社】
〒271-0073 千葉県松戸市小根本45-12 早稲田ビル2F、3F、5F、7F(受付)
【秋葉原オフィス】
〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2 末広ビル6F
【ベトナムオフィス】
5F, AC Building, 78 Duy Tan Street, Cau Giay district,
Hanoi, Vietnam.
【台湾オフィス】
台北市信義區忠孝東路五段508號25樓之3 25F-3., No. 508, Sec 5,
Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist.,Taipei City 110,Taiwan(ROC)
【韓国オフィス】
서울특별시 강남구 강남대로 382, 18층 1851호 (역삼동, 메리츠타워)
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