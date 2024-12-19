小型物置エスモに本体色ブラックをラインアップ！「ヨド物置ブラックエスモ」発売のお知らせ
株式会社淀川製鋼所
ヨド物置ブラックエスモ ESF-1809A-BK/WM 設置イメージ
■カラーの特長
ブラック仕様の内装 ※ESF1807A-BK収納イメージ
大きく開いて出し入れしやすい3枚扉
■扉色のバリエーション
ウッディマロン（WM）※ブラックエスモ限定色
ウッディココア（WC）
ウッディエボニー（WE）
ディープオーシャンブルー（DO）
グラファイトメタリック（GM）
ティントホワイト（TW）
■機種概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68872/table/12_1_705b16cb1947ebe15f6c42e5d16ac9aa.jpg ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/68872/table/12_2_f1aa336691c27c61af2df3f7d6bb9da0.jpg ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/68872/table/12_3_72b4f5ec48de4c823d59500fc9fcae47.jpg ]
■発売日
■販売場所
ヨド物置ブラックエスモ ESF-1809A-BK/WM 設置イメージ
株式会社淀川製鋼所（代表取締役社長 二田 哲）は、ガルバリウム鋼板製の小型物置「ヨド物置エスモ」の本体新色として「ヨド物置ブラックエスモ」5機種を2025年1月30日（木）に発売いたします。
●ヨド物置ブラックエスモ 商品サイト
https://www.yodomonooki.jp/black_esmo/
■カラーの特長
本体色はレザー調の塗装を施したマットな質感のブラック色で、シックな外観に仕上げました。内壁・天井・棚板・棚柱・床の内装もすべてブラック仕様です。大きく開いて出し入れしやすい3枚扉のカラーは、当社の鋼板印刷技術を生かした高級感のある木目調3色と住環境にマッチする落ち着いた3色の全6色からお選びいただけます。扉色「ウッディマロン（WM）」はブラックエスモ限定色です。
ブラック仕様の内装 ※ESF1807A-BK収納イメージ
大きく開いて出し入れしやすい3枚扉
■扉色のバリエーション
ウッディマロン（WM）※ブラックエスモ限定色
ウッディココア（WC）
ウッディエボニー（WE）
ディープオーシャンブルー（DO）
グラファイトメタリック（GM）
ティントホワイト（TW）
■機種概要
商品名： ヨド物置ブラックエスモ
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68872/table/12_1_705b16cb1947ebe15f6c42e5d16ac9aa.jpg ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/68872/table/12_2_f1aa336691c27c61af2df3f7d6bb9da0.jpg ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/68872/table/12_3_72b4f5ec48de4c823d59500fc9fcae47.jpg ]
■発売日
2025年1月30日（木）
■販売場所
全国のヨド物置取扱店
＜商品に関するお問い合わせ＞
株式会社淀川製鋼所 （お客様窓口）CS推進グループ
フリーコール：0120-882667