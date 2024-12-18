2024-2025シーズン　選手登録抹消、及び、選手登録（2024年12月17日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2024-2025シーズン選手登録抹消、及び、選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。



【2024年12月17日付】



■日本ペイントマレッツ



【選手登録抹消】

渡会 宥 (ワタライ ヒロ)

井上 真夕 (イノウエ マユ)



【選手登録完了】

青木 咲智 (アオキ サチ)

高森 愛央 (タカモリ マオ)





■九州アスティーダ





【選手登録抹消】小林 りんご (コバヤシ リンゴ)【選手登録完了】梅村 優香 (ウメムラ ユウカ)

【2024年12月17日付までの登録選手/女子】



【木下アビエル神奈川】 https://tleague.jp/team/ka-kanagawa/player/

平野 美宇 (ヒラノ ミウ)

木原 美 悠(キハラミユウ)

長崎 美柚 (ナガサキ ミユウ)

張本 美和 (ハリモト ミワ)

面手 凛 (メンデ リン)

櫻井 花 (サクライ ハナ)

リ ジンシカ (李 仁思佳)

チュ チョンヒ (朱 芊曦)



【トップおとめピンポンズ名古屋】 https://tleague.jp/team/top-nagoya/player/

南波 侑里香 (ナンバ ユリカ)

安藤 みなみ (アンドウ ミナミ)

木村 香純 (キムラ カスミ)

小塩 遥菜 (オジオ ハルナ)

永尾 尭子 (ナガオ タカコ)

三村 優果 (ミムラ ユウカ)

ユエン シュエジアオ (袁 雪嬌)

マー ユーハン (馬 菀含)



【京都カグヤライズ】 https://tleague.jp/team/kyoto/player/

松島 美空 (マツシマ ミク)

日下部 詩季 (クサカベ シキ)

中村 泉月 (ナカムラ ミツキ)

平野 朝日 (ヒラノ アサヒ)

出雲 美空 (イズモ ミクウ)

工藤 夢 (クドウ ユメ)

菅澤 柚花里 (スガサワ ユカリ)

中森 帆南 (ナカモリ ホナミ)



【日本生命レッドエルフ】 https://tleague.jp/team/red-elf/player/

麻生 麗名 (アソウ レイナ)

笹尾 明日香 (ササオ アスカ)

赤江 夏星 (アカエ カホ)

上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)

森 さくら (モリ サクラ)

チョン ジヒ (田 志希)

篠原 夢空 (シノハラ ユラ)

早田 ひな (ハヤタ ヒナ)



【日本ペイントマレッツ】 https://tleague.jp/team/np-mallets/player/

佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)

芝田 沙季 (シバタ サキ)

橋本 帆乃香 (ハシモト ホノカ)

大藤 沙月 (オオドウ サツキ)

横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)

伊藤 詩菜 (イトウ シイナ)

青木 咲智 (アオキ サチ)

高森 愛央 (タカモリ マオ)



【九州アスティーダ】 https://tleague.jp/team/kyushu/player/

野村 萌 (ノムラ モエ)

出澤 杏佳 (イデサワ キョウカ)

栗山 優菜 (クリヤマ ユナ)

今枝 愛美 (イマエダ マナミ)

塩見 真希 (シオミ マキ)

牛嶋 星羅 (ウシジマ セイラ)

シン ユビン (申 裕斌)

梅村 優香 (ウメムラ ユウカ)





【2024年12月17日付までの登録選手/男子】





【 T.T彩たま】 https://tleague.jp/team/tt-saitama/player/

高木和 卓 (タカキワ タク)

木造 勇人 (キズクリ ユウト)

有延 大夢 (アリノブ タイム)

神 巧也 (ジン タクヤ)

曽根 翔 (ソネ カケル)

小林 広夢 (コバヤシ ヒロム)

宇田 幸矢 (ウダ ユキヤ)

小野 泰和 (オノ ダイト)



【木下マイスター東京】 https://tleague.jp/team/km-tokyo/player/

大島 祐哉 (オオシマ ユウヤ)

田添 健汰 (タゾエ ケンタ)

松島 輝空 (マツシマ ソラ)

吉村 和弘 (ヨシムラ カズヒロ)

横谷 晟 (ヨコタニ ジョウ)

リン ユンジュ (林 繇儒)

大野 颯真 (オオノ ソウマ)

萩原 啓至 (ハギハラ ケイシ)



【金沢ポート】 https://tleague.jp/team/kanazawa/player/

五十嵐 史弥 (イガラシ フミヤ)

田中 佑汰 (タナカ ユウタ)

チャン ウジン (張 禹珍)

吉田 雅己 (ヨシダ マサキ)

パク ギュヒョン

三浦 裕大 (ミウラ ユウダイ)

徳田 幹太 (トクダ カンタ)

高見 真己 (タカミ マサキ)



【静岡ジェード】 https://tleague.jp/team/shizuoka/player/

森薗 政崇 (モリゾノ マサタカ)

龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)

濱田 一輝 (ハマダ カズキ)

松下 大星 (マツシタ タイセイ)

坂井 雄飛 (サカイ ユウヒ)

英田 理志 (アイダ サトシ)

川上 尚也 (カワカミ ナオヤ)

西 康洋 (ニシ ヤスヒロ)



【岡山リベッツ】 https://tleague.jp/team/okayama/player/

丹羽 孝希 (ニワ コウキ)

谷垣 佑真 (タニガキ ユウマ)

吉山 僚一 (ヨシヤマ リョウイチ)

吉山 和希 (ヨシヤマ カズキ)

田添 響 (タゾエ ヒビキ)

及川 瑞基 (オイカワ ミズキ)

ハオ シュアイ (郝帥)

イ サンス （李尚洙）



【琉球アスティーダ】 https://tleague.jp/team/ryukyu/player/

吉村 真晴 (ヨシムラ マハル)

張本 智和 (ハリモト トモカズ)

上江洲 光志 (ウエズ コウジ)

岡野 俊介 (オカノ シュンスケ)

篠塚 大登 (シノヅカ ヒロト)

鈴木 颯 (スズキ ハヤテ)

岩井田 駿斗 (イワイダ シュント)

チョ スンミン (趙 勝敏)