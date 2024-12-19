【岡山大学】岡山大学教育学部音楽教育講座「第72回定期演奏会」〔12/20,金 岡山大学津島キャンパス〕
2024（令和6）年 12月 19日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）教育学部音楽教育講座の学生による演奏会です。どなたでもご自由にご参加いただけます。どうぞ、岡山大学津島キャンパス創立五十周年記念館にお越しください！
【日 時】
2024年12月20日（金）18:30開演 （18:00開場）
【会 場】
岡山大学創立五十周年記念館
（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス）
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/50kinenkan02.html
岡山大学津島キャンパスに所在する岡山大学創立五十周年記念館（岡山市北区）
【プログラム】
下記の添付ファイルをご確認ください。
【入場料】
無 料
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20241220flyer.pdf
【主 催】
岡山大学教育学部音楽教育講座
【後 援】
岡山大学教育学部音楽教室音楽教育講座蒼声会
【その他】
・曲目、出演者、プログラムは変更する場合がございます。
・会場には利用者用駐車場がございませんので、公共交通機関を利用してお越しください。
◆参 考
・岡山大学教育学部・大学院教育学研究科
https://edu.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学教育学部 音楽教育講座
https://edu.okayama-u.ac.jp/~ongaku/
岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ
岡山大学 学術研究院教育学域（教育学部）音楽教育講座 教授 長岡 功
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7650
https://edu.okayama-u.ac.jp/~ongaku/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8745、086-251-8746
FAX：086-251-8748
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年12月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html