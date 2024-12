【岡山大学】第16回 高度医療都市を創出する未来技術国際シンポジウム-真の異分野融合による技術革新-〔12/20,金 ハイブリッド開催〕

国立大学法人岡山大学

2024(令和6)年 12月 19日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)大学院ヘルスシステム統合科学研究科の目指す文理融合、医工連携による教育研究促進と研究科の国際認知度向上を目的として、毎年、国際シンポジウムを開催しています。



今回は、第16回高度医療都市を創出する未来技術国際シンポジウムを開催します。当日は、日本国内と海外の専門家による特別講演と、医工学分野の若手研究者による講演を予定しています。今回のテーマは、「真の異分野融合による技術革新」として、異なる多分野の最先端な研究を行なっている研究者による講演を予定しています。ご興味がある方はぜひご参加ください。



申し込み不要ですので、お気軽に当日会場にお越しください。

【日 時】

2024年12月20日(金)13:00~16:40



【開催形式】

・現地会場

岡山大学共育共創コモンズ(OUX) 2階

(岡山県岡山市北区津島中3丁目1-1 岡山大学津島キャンパス)

https://www.engr.okayama-u.ac.jp/school/facility/kyoikukyoso/cm-access/

会場となる岡山大学共育共創コモンズOUX(岡山大学津島キャンパス)

・オンライン

オンライン参加を希望する場合は、本件担当へご連絡ください

【内 容】

基調講演1

Extraordinary Energy-saving Mechanism of Living Organisms (Prof. Toshio Yanagida, Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University, Japan)

基調講演2

Advances in Imaging Methods to Assess Thermogenic Fat (Prof. Hongzan Sun, Department of Radiology, Shingling Hospital, China Medical University, China)

基調講演3

Synthesis and Functionalization of Two-Dimensional Nanocarbons (Prof. Yuta Nishina, Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, Japan)

その他、各分野の若手研究者による特別講演5件

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20241220flyer_.pdf



【言 語】

英語



【対象者】

大学教職員、大学生、大学院生、企業の方、医療機関に勤務されている方

【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20241220flyer_.pdf

岡山大学教育共創コモンズ(OUX)が所在する岡山大学津島キャンパス(岡山市北区)

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 ヘルスシステム統合科学学域 教授 楊家家

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mail:yang◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3532.html

<岡山大学病院との連携等に関する件(製薬・医療機器企業関係者の方)>

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



<岡山大学病院との連携等に関する件(医療関係者・研究者の方)>

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL:086-235-7983

E-mail:ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

<岡山大学の研究機器共用(コアファシリティ)などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8745、086-251-8746

FAX:086-251-8748

E-mail:cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



<岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail:start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2023:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年12月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択~地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学:岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く~https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)