【行きたくなる酒場 浜ちゃん】忘新年会にまだ間に合う！バリエーション豊かな宴会コースを実施中！
「"楽しい"でつながる世界をつくる」を経営理念とする飲食企業の株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：坂本憲史 以下ファイブグループ）が運営する『行きたくなる酒場 浜ちゃん』では、忘新年会にぴったりな冬コースを実施中です。
名物の自家製シュウマイ他、自慢の蒸し料理や季節のお魚が楽しめる飲み放題付きコース！
忘年会・新年会にぜひお役立てください。
『行きたくなる酒場 浜ちゃん』忘新年会コース
3種類から選べる忘新年会コースはどれも飲み放題がついて2時間3,500円～。
自慢の蒸し料理と季節のお魚をお楽しみいただけます。
ご予約は各店舗にお電話、もしくはHOT PEPPERなど各予約サイトよりお受けいたします。
■浜ちゃんコース（3,500円税込）
・蒸し鶏ばかうまきゅうり
・鯛のカルパッチョ
・ポテトフライ
・里芋の唐揚げ
・蒸籠蒸し豚
・かにチャーハン
※お手軽コースのみ、飲み放題の生ビールは別途料金
※飲み放題のラストオーダーは終了時刻の30分前とさせていただきます。
※過度の飲み残しの場合は追加料金をいただく場合がございますので、ご了承ください。
■満腹コース（4,000円税込）
・わさび昆布 揚げ出し豆腐
・和風チョレギ
・刺盛3点盛り
・焼売盛り合わせ（1人前2個）
・焼き鳥2本
・カニクリームコロッケ
・混ぜ込みご飯
・味噌汁
※飲み放題のラストオーダーは終了時刻の30分前とさせていただきます。
※過度の飲み残しの場合は追加料金をいただく場合がございますので、ご了承ください。
■贅沢コース（5,000円税込）
・前菜3種
・和風チョレギ
・刺盛5点盛り
・とり焼き（オーブン）
・ぶりしゃぶ
・うどんor米
・和風デザート
※飲み放題のラストオーダーは終了時刻の30分前とさせていただきます。
※過度の飲み残しの場合は追加料金をいただく場合がございますので、ご了承ください。
『行きたくなる酒場 浜ちゃん』店舗一覧
行きたくなる酒場浜ちゃん 調布店
〒182-0024 東京都調布市布田1-44-4 FRANK１ 3F
TEL：042-481-0815
営業時間：【月～木】17:00~27:00／【金曜・土日・祝前日】17:00~29:00
行きたくなる酒場浜ちゃん 国分寺店
〒185-0012 東京都国分寺市本町3-6-14 アイティープラス第2ビル1F
TEL：042-313-9903
営業時間：【月～木】17:00~27:00／【金曜・土日・祝前日】17:00~29:00
会社概要
■社名
株式会社ファイブグループ
■設立
2003年6月30日
■本社所在地
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F
■代表取締役社長
坂本 憲史
■従業員数
3,040人（正社員473名・アルバイト2,567名）※グループ直結
■事業内容
飲食事業（居酒屋・ダイニング等）の経営・企画・運営・店舗プロデュース事業、DX事業、再生可能エネルギー事業
■受賞
GPTW「働きがいのある会社ランキング」６年連続受賞
経済産業省「健康経営優良法人」6年連続認定
ストレスフリーカンパニー2023受賞
社内報アワード3年連続受賞
■公式HP
http://five-group.co.jp/
■生のファイブグループを伝えるオープン社内報
https://note.five-group.co.jp/
■公式アカウント
Twitter：https://twitter.com/5ivegroup
Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/
Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP