MAIA、「女性の経済的自立に向けたデジタル人材育成を考えるシンポジウム」を（独）国立女性教育会館、（一社）SuFIAと共に開催

株式会社MAIA

女性が自分らしく働く環境を作るため、女性デジタル人材の育成と全国の企業・自治体のデジタル化支援を行う株式会社MAIA(本社:東京都港区、代表取締役:月田 有香、以下「MAIA」)は、一般社団法人SuFIA(所在地:東京都千代田区、代表理事:岡村 憲一郎、以下「SuFIA」)と独立行政法人国立女性教育会館(所在地:埼玉県比企郡、理事長:萩原 なつ子、以下「国立女性教育会館」)との共催により、2025年3月7日(金)に「女性の経済的自立に向けたデジタル人材育成を考えるシンポジウム」を開催いたします。

開催趣旨

MAIAではこれまで、家事や育児などとの両立の難しさから、旧来の採用方法では就労に至ることのできなかった女性の精神的・経済的自立の実現を支援すべく、さまざまな自治体と連携し「でじたる女子プロジェクト」などの事業を展開してきました。就労に直結するデジタルスキルの獲得は有効な選択肢の一つであり、その習得の機会を提供することで、新たなキャリア構築の機会を創出しています。

ただしその実現に際しては、基礎的なデジタルリテラシー獲得支援などによりデジタル分野への間口を広げ、女性の参入を促すことや、育児・介護等と両立しうる柔軟な働き方が実現できるよう就労環境を整備することなど、幅広く社会全体での対応も求められています。

これらの実現に向け、女性デジタル人材育成についての理解を深めるとともに、先行する取り組み事例や課題を共有し、更なる取り組みを促進することを目指してシンポジウムを開催いたします。

開催概要

【開催日時】 2025年3月7日(金)13:00~16:00

【開催場所】 衆議院第一議員会館 大会議室

・住所:東京都千代田区永田町2-2-1

・最寄り駅: 丸ノ内線/千代田線 「国会議事堂前」 1番出口 徒歩3分

【対象】 首長、行政職員、議員、企業の人事・DX推進担当者、 フリーランスで働く方、そのほか関心のある方 等

【定員】200名

【参加費用】無料

【主催団体】独立行政法人国立女性教育会館(NWEC) 、株式会社MAIA 、一般社団法人SuFIA

【公式サイト】https://www.nwec.go.jp/event/event/keizaitekijiritsu_symposium2024.html

プログラムの詳細

内容、登壇者等は、変更となる可能性があります。 最新情報につきましては、シンポジウムWebサイトをご確認ください。

申し込み方法

下記申込フォームよりお申込みください。

https://forms.gle/9hFbXhar32rhq3co6

【注意事項】

・電話、FAX、郵送でのお申込みはお受けできません。

・参加案内等の通知は全てメールで送信します。ml.koho@nwec.go.jpからのメールが受け取れるように設定してください。

・申込完了メールが届かない場合は申込が完了していない可能性がありますので、担当までお問合せください。

・お申込み後、キャンセルする場合は必ずご連絡ください。

主催団体

独立行政法人国立女性教育会館

独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)は男女共同参画を推進する唯一のナショナルセンターで、女性教育指導者その他の女性教育関係者に対する研修、女性教育に関する専門的な調査及び研究等を行うことにより、女性教育の振興を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に資することを目的とする機関です。

▼団体概要

法人名:独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)

所在地:〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728番地

代表者:萩原 なつ子(理事長)

設立 :1977年7月

URL :https://www.nwec.go.jp/

一般社団法人SuFIA

一般社団法人SuFIAは、“すべての人の経済的自立を支援する(Supporting the Financial Independence of All)”というミッションのもと、”10 万人の就労者を支援するコミュニティの確立”という戦略的目標を掲げ、プロフェッショナルな企業と連携し、就労希望者が多様な働き方を選択できるエコシステムを構築していく、その仕組みづくりをサポートします。

▼団体概要

法人名:一般社団法人SuFIA(スフィア)

所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル4F

代表者:岡村 憲一郎(代表理事)

設立 :2024年3月8日(国際女性の日)

URL :https://sufia.or.jp/

株式会社MAIA

MAIAは「Co-Create the Future 誰もが個として自立し、自由に自分らしく生き、共創できる社会を創造する」をミッションとして掲げ、女性活躍×地域×ITをかけあわせた事業を展開しています。女性のITスキル向上を支援し、スキルを習得した方々の活躍を後押しすることを通じて国や地方自治体、企業のDXを推進しています。

【本社所在地】東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー16F

【設立】2017年11月

【代表者】代表取締役社長 月田 有香

【資本金】2,330万円

【ホームページ】https://www.maia.co.jp/

【事業内容】リスキリング・就労支援、地域活性化支援、ITコンサルティング



お問い合わせ先

本シンポジウムに関するお問合せ、ならびに取材のお申込みにつきましては、下記フォームよりお願いいたします。

【シンポジウムに関するお問合せフォーム】

https://forms.gle/ug58dyzKHPwmR26y7

【取材のお申込みフォーム】

https://forms.gle/Z1fajqQLXDrxmmhk8