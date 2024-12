Amazon、「Amazonロッカー」にAmazon Music「BEST OF 2024 Best Artists」選出アーティストの特別デザインを展開

アマゾンジャパン合同会社

Amazonは、今年11月にAmazon Musicで実施した、2024年の音楽シーンを振り返る「BEST OF 2024 Best Artists」をはじめとしたプレイリストと各種ランキングの発表を記念して、「Amazonロッカー」にアーティストをフィーチャーした特別デザインラッピングを展開します。ラッピングされたロッカーは本日から2025年1月末まで、全国38カ所に設置され、ご利用いただけます。

ジャンル別ランキングにもとづいて編成されたプレイリストの中でも、特に人気の高い「BEST OF 2024 Best Artists」、「BEST OF 2024 K-POP」、「BEST OF 2024 J-POP」、「BEST OF 2024 J-Rock」のトップを飾ったアーティスト(Mrs. GREEN APPLE、aespa、Official髭男dism、ONE OK ROCK)をあしらった4種類のデザインが施されます。音楽アーティストの特別デザインラッピングを施したAmazonロッカーが設置されるのは、国内初の試みです。

本ラッピング実施期間中は、Amazonロッカーに表示されているQRコードから対象プレイリストを視聴することができます。各プレイリストは、Amazon.co.jpのアカウントをお持ちのすべてのお客様にお楽しみいただけます。

さらに、各ランキングのトップにランクインしたMrs. GREEN APPLE、aespaからのコメントを、12月中旬以降、Amazon Music JP公式Xアカウント(@amazonmusicjp(https://twitter.com/amazonmusicjp))で順次公開します。

Amazonロッカーは、日本全国47都道府県にわたり4,500か所以上の場所で利用でき、Amazonが提供する複数の配送オプションのひとつとして、お客様に便利なお買い物体験を提供することを目的としています。Amazonロッカーは、コンビニエンスストア、駅、スーパーマーケットなど、日常的に利用する場所に設置されているため利用しやすいのが特徴です。Amazon.co.jpでのお買い物では、チェックアウト時に受け取り場所を選ぶだけで、お急ぎ便や通常配送便を選択でき、スムーズで便利、かつスピーディーな配送体験をお楽しみいただけます。

Amazonロッカーの設置場所や使い方は下記をご覧ください。

- 特別ラッピングされたAmazonロッカーの設置場所:https://www.amazon.co.jp/bestof2024locker- ロッカーの使い方:https://www.aboutamazon.jp/news/guide/how-to-use-amazon-locker-to-receive-amazon-products-whenever-you-want

Amazon Music について

Amazon Music は、音楽、ポッドキャスト、カルチャーを通じてファン、アーティスト、クリエイターをつなぐ、没入型オーディオエンターテインメントサービスです。Amazon Musicは、キュレーションされ、パーソナライズされたプレイリストや、アーティストのライブ配信、Amazon独占配信のポッドキャストなど、ファンが愛するものをより身近に感じられるようなコンテンツが満載です。プライム会員は、1億曲以上の楽曲のシャッフル再生ほか、自由に曲を選んで再生できる厳選プレイリストや人気のポッドキャストをお楽しみいただけます。Amazon Music Unlimitedに会員登録すると、1億曲以上をHDで、さらにUltra HDと空間オーディオもご利用いただけます。Amazon Musicは、無料でダウンロードできるAmazon Musicアプリ、もしくは、Alexa搭載デバイスなど対応するデバイスをご用意いただければ、どなたでもお楽しみいただけます。詳しくは、www.amazonmusic.com(http://www.amazonmusic.com/)をご覧ください。