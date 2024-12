音が映像を感じさせる。映画のワンシーンを切り取った新作アルバム「Moderation digests light and shadow」をリリース。

Happy Sad

ゲームミュージックのサウンドクリエイター兼シンガーソングライターとして活動するHappy Sad(草野洋秋)は12月10日、アルバム「Moderation digests light and shadow」をリリースしました。Spotify、Amazon Music、Line musicなど、様々な音楽配信プラットフォームで試聴できます。

■アルバムへのコメント(国外のキュレーターや音楽ジャーナリストより)

[Pyaar Music Records]

「Nobody knows your hidden feelings」は繊細なピアノの旋律がアンビエントや自然音と絡み合い、深く内省的で映画的な体験を生み出している。音楽を通して感情を呼び起こし、心象風景を描くHappy Sadの能力には目を見張るものがある。映画音楽の要素とアンビエントなテクスチャーの組み合わせがこの作品を際立たせており、サウンド・デザインが意図的かつ見事であることは明らかだ。より幅広いアルバム『Moderation Digests Light and Shadow』は、トリップホップ、アンビエント、オルタナティヴ・ロック、アーバン・ハウスといったジャンルをシームレスに融合させ、まとまりのある喚起的な旅に仕立てた、Happy Sadの多才さを示している

[Music Crowns]

オルタナティヴ・ロックやトリップ・ホップから影響を受け、この曲のような傑出したトラックを作り上げるエレクトロニック・ミュージシャン、Happy Sadによる「Red sun, red rain fall on the ground」は、魅惑的なサウンドスケープと中毒性のあるシンセ・ビートで魅了する。

[Euphony.com]

本物の才能を持つアーティストが見せた驚くべき職人技。

[Zonagirante.com]

「The Flow of Time」この録音はちょうどいいタイミングで届いた。今夜、私に親切で満足のいく形で平和をもたらしてくれたからだけではない。インストゥルメンタル曲の新しいプレイリストを立ち上げる口実にもなったからだ。現実のものであれ、架空のものであれ、映画の音楽の一部となりうるような作品だ。

[Oghamyst Music]

「Red sun, red rain fall on the ground」は、オルタナティブロック、トリップホップ、チルウェイヴの要素を巧みにブレンドして、切迫感と内省の音の風景を作り出した、心に残る刺激的なトラックのように聞こえる。感情に訴える日本人のボーカルと雰囲気のあるプロダクションで、この曲はその音のイメージの緊張感と美しさを捉えています。ボーカルの表現は、控えめな内省と高まる切迫感の間を行き来し、赤い太陽と雨のイメージによって伝えられる絶望と希望の二重性を反映しています。曲のタイトルと叙情的なイメージは、荒涼とした、ほとんど黙示録的なビジョンを呼び起こしますが、音楽の流動的なダイナミクスは回復力と適応を示唆している。とてもユニークで気に入っています!

■新作アルバム詳細情報

アルバム名:「Moderation digests light and shadow」

アーティスト名:Happy Sad

作曲・編曲・演奏:Hiroaki Kusano (草野洋秋) / Happy Sad

アルバム解説・詳細

https://note.com/hiroaki_kusano/n/n49938877d9b8

楽曲配信先:配信先一覧はこちらからご確認いただけます

◎Spotify

https://open.spotify.com/album/1AZh9dFMop79Hy1TVYvW1L?si=S-Ccd9KfR9W9zuXUMDpB9A



◎Amazon mp3

https://music.amazon.co.jp/albums/B0DPCTQ497?ref=dm_sh_ipI0NLwRLCzfr3ZuERJPpU9XA

◎Line music

https://lin.ee/YbiqVPY

■映画のワンシーンを切り取ったような風景を彷彿とさせるサウンド

アルバムは映画のワンシーンを切り取ったような風景を彷聴かせるサウンドトラックの様な作品になっています。音楽から映像を想起させる楽曲たちは、人の心の中にある心象風景を呼び起こします。

トリップホップ、アンビエント、オルタナティヴ・ロック、アーバン・ハウス、チルウェイブ等、様々な音楽ジャンルを溶け合わせ描かれた音像は映画的な体験を聴く者に与えます。

[Happy Sad / 草野洋秋について]

作曲作詞、歌、楽器、録音、ミックス、サウンドディレクションまで一人で行うというスタイルで活動する サウンドデザイナー/シンガーソングライター。2013年、表参道ヒルズにて開催されたMTVとLenovo 主催のクリエイターコンテスト「CO:LAB」にて、自作曲 「Everyday 」が国内DJ部門優勝/ファイナリストに選出された。平行してゲームサウンド制作会社・ゲームパブリッシャー複数社においてサウンドデザイナー/ディレクター職としてゲームサウンド制作に参加し、スマートフォンやコンシューマーのゲーム作品、 アーケード作品等に多数関わる。