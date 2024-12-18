TVアニメ『呪術廻戦』の新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！「eeo Store online」で本日から先行通販がスタート!!
TVアニメ『呪術廻戦』の新作グッズが、2024年12月21日(土)～22日(日)に開催される「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！
本日12月18日(水)から通販サイト「eeo Store online」で先行通販が、そして「ジャンプフェスタ2025」当日には「eeo Storeブース」で会場販売が行われます。
新作グッズには、可愛くデフォルメされたA3オリジナルデザイン“GraffArt（グラフアート）”を使用。魅力的なグッズの数々をご紹介します！
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/492?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt776(https://eeo.today/store/101/title/492?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt776)
販売情報（通販／会場）
＜通販＞
■先行販売：2024年12月18日(水)12：00～12月22日(日)17：00
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/492?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt776)
■お届け時期：2025年2月下旬頃を予定
＜「ジャンプフェスタ2025」会場販売＞
■販売期間：2024年12月21日(土)～12月22日(日)9:00～17:00 ※最終入場 16:30
■販売場所：eeo Storeブース（展示ホール9）
「eeo Store」ジャンフェス2025 特設サイト：https://eeo.today/pr/jumpfesta2025
グッズ一覧
【GraffArt（グラフアート）】
・トレーディング缶バッジ[レア入り]（全12種） ※ブラインド。ノーマルはホログラム缶バッジ、レアはグリッター仕様。
・アクリルキーホルダー（全12種） ※ブラインド
・アクリルスタンドプレート（全12種）
・キャラクリアケース（全3種）
・PETANTシール（全2種）
・プレミアム アクリルジオラマプレート（全2種）
・アクリルコースタースタンド（全3種）
・キャラトートバッグ（全1種）
※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます。
※「eeo Store online」でのご購入の際、既存商品とあわせてのご購入ができませんので、予めご了承ください。
＜購入特典＞
ポストカード
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/492?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt776(https://eeo.today/store/101/title/492?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt776)
【GraffArt（グラフアート）】
・トレーディング缶バッジ[レア入り]（全12種） ※ブラインド
価格：単品 572円（税込）／BOX 7,436円（税込）
サイズ：57mm
※ノーマル柄はホログラム缶バッジです。1BOXの購入で全種揃います。
※レアはグリッター仕様で、コンプリートBOXに封入されています。なお、1BOXにランダムで1種封入されております。
［虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、五条 悟、夏油 傑、真人、脹相、伏黒甚爾、宿儺］
・アクリルキーホルダー（全12種） ※ブラインド
価格：単品 880円（税込）／BOX 10,560円（税込）
サイズ：65×65mm以内
［虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、五条 悟、夏油 傑、真人、脹相、伏黒甚爾、宿儺］
・アクリルスタンドプレート（全12種）
※画像は一部グッズです。
価格：1,815円（税込）
サイズ：約120×120mm ※組み立て前
［虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、五条 悟、夏油 傑、真人、脹相、伏黒甚爾、宿儺］
・キャラクリアケース（全3種）
※画像は一部グッズです。
価格：900円（税込）
サイズ：A5サイズ（148mm×210mm）
・PETANTシール（全2種）
価格：770円（税込）
サイズ：約100×150mm ※シール用紙サイズ
・プレミアム アクリルジオラマプレート（全2種）
※画像は一部グッズです。
価格：3,850円（税込）
サイズ：約200×345mm ※組み立て前
・アクリルコースタースタンド（全3種）
※画像は一部グッズです。
価格：1,320円（税込）
サイズ：アクリルコースター 88×88mm以内／アクリルぷちスタンド 65×65mm以内／差込穴サイズ W15×H3mm
・キャラトートバッグ（全1種）
価格：2,200円（税込）
サイズ：W350×H370×D110mm
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/492?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt776(https://eeo.today/store/101/title/492?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt776)
購入特典はポストカード！
TVアニメ『呪術廻戦』新商品のみを2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント！
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
ジャンプフェスタ2025」イベント概要
開催期間：2024年12月21日(土)、12月22日(日)
開催場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9
営業時間：9:00～17:00（最終入場・16:30）
公式サイト：https://www.jumpfesta.com/
※記載されている価格はすべて税込価格です。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※本記事の記載内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IP活用プラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus