TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』の新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！「eeo Store online」で本日から先行通販がスタート!!
TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』の新作グッズが、2024年12月21日(土)～22日(日)に開催される「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！
本日12月18日(水)から通販サイト「eeo Store online」で先行通販が、「ジャンプフェスタ2025」当日には「eeo Storeブース」で会場販売が行われます。
新作グッズにはアニメの場面写や可愛くデフォルメされたA3オリジナルデザイン“GraffArt（グラフアート）”、グラフアートスケッチなどを使用。魅力的なグッズの数々をご紹介します！
▼通販でのご注文はこちらから！▼
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https://eeo.today/store/101/title/21?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt777(https://eeo.today/store/101/title/21?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt777)
販売情報（通販／会場）
＜通販＞
■先行販売：2024年12月18日(水)12：00～12月22日(日)17：00
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/21?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt777)
■お届け時期：2025年2月下旬頃を予定
＜「ジャンプフェスタ2025」会場販売＞
■販売期間：2024年12月21日(土)～12月22日(日)9:00～17:00 ※最終入場 16:30
■販売場所：eeo Storeブース（展示ホール9）
「eeo Store」ジャンフェス2025 特設サイト：https://eeo.today/pr/jumpfesta2025
グッズ一覧
【場面写】
・ホログラム缶バッジ（全10種） ※クローズド
・キャンバスボードミニ（全10種） ※クローズド
・キャラクリアケース（全1種）
・4連クリアしおり（全2種）
【GraffArt（グラフアート）】
・ホログラム缶バッジBOX1（全7種） ※クローズド
・ホログラム缶バッジBOX2（全7種） ※クローズド
・ホログラム缶バッジBOX3（全6種） ※クローズド
・アクリルカードBOX1（全7種） ※クローズド
・アクリルカードBOX2（全7種） ※クローズド
・アクリルカードBOX3（全6種） ※クローズド
・アクリルぷちスタンドBOX1（全7種） ※クローズド
・アクリルぷちスタンドBOX2（全7種） ※クローズド
・アクリルぷちスタンドBOX3（全6種） ※クローズド
・小物ケース（全5種）
【グラフアートスケッチ】
・ホログラム缶バッジ（全6種） ※クローズド
・アクリルカード（全6種） ※クローズド
・アクリルスタンド（全6種）
・キャラクリアケース（全6種）
・プレミアム アクリルジオラマプレート（全1種）
※クローズド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます。
※「eeo Store online」でのご購入の際、既存商品とあわせてのご購入ができませんので、予めご了承ください。
＜購入特典＞
ポストカード
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【場面写】
・ホログラム缶バッジ（全10種） ※クローズド
価格：単品 572円（税込）／BOX 5,720円（税込）
サイズ：65mm
［黒崎一護、平子真子、朽木白哉、阿散井恋次、日番谷冬獅郎、朽木ルキア、ユーハバッハ、石田雨竜、ユーグラム・ハッシュヴァルト、バズビー］
・キャンバスボードミニ（全10種） ※クローズド
価格：単品 900円（税込）／BOX 9,000円（税込）
サイズ：70×50mm
付属品：イーゼル
［黒崎一護、平子真子、朽木白哉、阿散井恋次、日番谷冬獅郎、朽木ルキア、ユーハバッハ、石田雨竜、ユーグラム・ハッシュヴァルト、バズビー］
・キャラクリアケース（全1種）
価格：900円（税込）
サイズ：A5サイズ（148×210mm）
・4連クリアしおり（全2種）
価格：660円（税込）
サイズ：148×210mm
［死神、滅却師］
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【GraffArt（グラフアート）】
・ホログラム缶バッジ ※クローズド
価格：単品 572円（税込）／BOX1＆2 4,004円（税込）、BOX3 3,432円（税込）
サイズ：57mm
・BOX1（全7種）：黒崎一護、井上織姫、茶渡泰虎、浦原喜助、四楓院夜一、毒ヶ峰リルカ、雪緒・ハンス・フォラルルベルナ
・BOX2（全7種）［京楽春水、朽木白哉、阿散井恋次、日番谷冬獅郎、更木剣八、朽木ルキア、藍染惣右介］
・BOX3（全6種）［ユーハバッハ、石田雨竜、ユーグラム・ハッシュヴァルト、バズビー、ネリエル・トゥ・オーデルシュヴァンク、グリムジョー・ジャガージャック］
・アクリルカード ※クローズド
価格：単品 660円（税込）／BOX1＆2 4,620円（税込）、BOX3 3,960円（税込）
サイズ：約70×90mm
・BOX1（全7種）：黒崎一護、井上織姫、茶渡泰虎、浦原喜助、四楓院夜一、毒ヶ峰リルカ、雪緒・ハンス・フォラルルベルナ
・BOX2（全7種）［京楽春水、朽木白哉、阿散井恋次、日番谷冬獅郎、更木剣八、朽木ルキア、藍染惣右介］
・BOX3（全6種）［ユーハバッハ、石田雨竜、ユーグラム・ハッシュヴァルト、バズビー、ネリエル・トゥ・オーデルシュヴァンク、グリムジョー・ジャガージャック］
・アクリルぷちスタンド ※クローズド
価格：単品 900円（税込）／BOX1＆2 6,300円（税込）、BOX3 5,400円（税込）
サイズ：本体 70×70mm以内／台座 30×30mm以内
・BOX1（全7種）：黒崎一護、井上織姫、茶渡泰虎、浦原喜助、四楓院夜一、毒ヶ峰リルカ、雪緒・ハンス・フォラルルベルナ
・BOX2（全7種）［京楽春水、朽木白哉、阿散井恋次、日番谷冬獅郎、更木剣八、朽木ルキア、藍染惣右介］
・BOX3（全6種）［ユーハバッハ、石田雨竜、ユーグラム・ハッシュヴァルト、バズビー、ネリエル・トゥ・オーデルシュヴァンク、グリムジョー・ジャガージャック］
・小物ケース（全5種）
※画像は一部グッズです。
価格：880円（税込）
サイズ：約W110×H30×D100mm
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【グラフアートスケッチ】
・ホログラム缶バッジ（全6種） ※クローズド
価格：単品 572円（税込）／BOX 3,432円（税込）
サイズ：65mm
［黒崎一護、石田雨竜、朽木白哉、阿散井恋次、日番谷冬獅郎、朽木ルキア、バズビー］
・アクリルカード（全6種） ※クローズド
価格：単品 660円（税込）／BOX 3,960円（税込）
サイズ：約70×90mm
［黒崎一護、石田雨竜、朽木白哉、阿散井恋次、日番谷冬獅郎、朽木ルキア、バズビー］
・アクリルスタンド（全6種）
※画像は一部グッズです。
価格：1,815円（税込）
サイズ：150×150mm以内 ※商品によって異なります。
［黒崎一護、石田雨竜、朽木白哉、阿散井恋次、日番谷冬獅郎、朽木ルキア、バズビー］
・キャラクリアケース（全6種）
※画像は一部グッズです。
価格：900円（税込）
サイズ：A5サイズ（148×210mm）
［黒崎一護、平子真子、朽木白哉、阿散井恋次、日番谷冬獅郎、朽木ルキア、ユーハバッハ、石田雨竜、ユーグラム・ハッシュヴァルト、バズビー］
・プレミアム アクリルジオラマプレート（全1種）
価格：3,850円（税込）
サイズ：約200×345mm ※組み立て前
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購入特典はポストカード！
TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』新商品のみを2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全8種）をランダムで1枚プレゼント！
(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
「ジャンプフェスタ2025」イベント概要
開催期間：2024年12月21日(土)、12月22日(日)
開催場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9
営業時間：9:00～17:00（最終入場・16:30）
公式サイト：https://www.jumpfesta.com/
※記載されている価格はすべて税込価格です。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※本記事の記載内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IP活用プラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
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