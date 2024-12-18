アニメ「ハイキュー!!」の新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！「eeo Store online」で本日から先行通販がスタート!!

株式会社Ａ３

アニメ「ハイキュー!!」の新作グッズが、2024年12月21日(土)～22日(日)に開催される「ジャンプフェスタ2025」で発売決定！

本日12月18日(水)から通販サイト「eeo Store online」で先行通販が、「ジャンプフェスタ2025」当日には「eeo Storeブース」で会場販売が行われます。

新作グッズには、第2期ビジュアルや場面写を使用。魅力的なグッズの数々をご紹介します！

▼通販でのご注文はこちらから！▼

eeo Store onlineへ

https://eeo.today/store/101/title/291?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt778(https://eeo.today/store/101/title/291?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt778)

販売情報（通販／会場）

＜通販＞

■先行販売：2024年12月18日(水)12：00～12月22日(日)17：00

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/291?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt778)

■お届け時期：2024年12月下旬頃より順次

＜「ジャンプフェスタ2025」会場販売＞

■販売期間：2024年12月21日(土)～12月22日(日)9:00～17:00 ※最終入場 16:30

■販売場所：eeo Storeブース（展示ホール9）

「eeo Store」ジャンフェス2025 特設サイト：https://eeo.today/pr/jumpfesta2025

グッズ一覧

【第2期ビジュアル】

・トレーディング缶バッジ（全9種） ※ブラインド。なおコンプリートBOXはレア1種を含め全10種。

・ミニ色紙（全9種） ※ブラインド

・ダイカットステッカー（全9種）

・アクリルペーパーウェイト（全9種）

・キャラクリアケース（全1種）

・アクリルコースタースタンド（全1種）

・プレミアム アクリルジオラマプレート（全1種）

【場面写】

・ホログラム缶バッジ（全9種） ※ブラインド

・アクリルキーホルダー（全9種） ※ブラインド

・アクリルスタンド（全4種）

・キャラクリアケース（全1種）

・プレミアム アクリルジオラマプレート（全1種）

※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます。

※「eeo Store online」でのご購入の際、既存商品と合わせてのご購入ができませんので、予めご了承ください。なお、「ジャンプフェスタ2025」にあわせて販売される他タイトルのアイテムとあわせてのご購入もできませんので、ご注意ください。

＜購入特典＞

ポストカード

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【第2期ビジュアル】

・トレーディング缶バッジ（全9種） ※ブラインド

価格：単品 572円（税込）／BOX 5,720円（税込）

サイズ：57mm

※BOX未開封時に限り、ノーマル柄は1BOXで全種コンプリートできます。レア柄は、全9種の中からランダムで1種が入っております。

※レア柄は1BOXでコンプリートできません。

［日向翔陽、影山飛雄、月島 蛍、及川 徹、岩泉 一、孤爪研磨、黒尾鉄朗、木兎光太郎、赤葦京治］

・ミニ色紙（全9種） ※ブラインド

価格：単品 550円（税込）／BOX 4,950円（税込）

サイズ：約W120×H135mm

［日向翔陽、影山飛雄、月島 蛍、及川 徹、岩泉 一、孤爪研磨、黒尾鉄朗、木兎光太郎、赤葦京治］

・ダイカットステッカー（全9種）

※画像は一部グッズです。

価格：495円（税込）

サイズ：W70×H70mm以内

［日向翔陽、影山飛雄、月島 蛍、及川 徹、岩泉 一、孤爪研磨、黒尾鉄朗、木兎光太郎、赤葦京治］

・アクリルペーパーウェイト（全9種）

※画像は一部グッズです。

価格：1,815円（税込）

サイズ：W50×H120×D10mm以内

［日向翔陽、影山飛雄、月島 蛍、及川 徹、岩泉 一、孤爪研磨、黒尾鉄朗、木兎光太郎、赤葦京治］

・キャラクリアケース（全1種）

価格：900円（税込）

サイズ：A5サイズ（148mm×210mm）

・アクリルコースタースタンド（全1種）

価格：1,320円（税込）

サイズ：アクリルコースター 88×88mm以内／アクリルぷちスタンド 65×65mm以内／差込穴サイズ W15×H3mm

・プレミアム アクリルジオラマプレート（全4種）

※画像は一部グッズです。

価格：3,850円（税込）

サイズ：約200×345mm ※組み立て前

［日向翔陽・影山飛雄、及川徹・岩泉 一、孤爪研磨・黒尾鉄朗、木兎光太郎・赤葦京治］

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【場面写】

・ホログラム缶バッジ（全9種） ※ブラインド

価格：単品 572円（税込）／BOX 5,148円（税込）

サイズ：57mm

［日向翔陽、影山飛雄、月島 蛍、及川 徹、岩泉 一、孤爪研磨、黒尾鉄朗、木兎光太郎、赤葦京治］

・アクリルキーホルダー（全9種） ※ブラインド

価格：単品 880円（税込）／BOX 7,920円（税込）

サイズ：65×65mm以内

［日向翔陽、影山飛雄、月島 蛍、山口 忠、西谷 夕、田中龍之介、澤村大地、菅原孝支、東峰 旭］

・アクリルスタンド（全4種）

※画像は一部グッズです。

価格：1,870円（税込）

サイズ：150×150mm以内 ※商品によって異なります。

・キャラクリアケース（全1種）

価格：900円（税込）

サイズ：A5サイズ（148mm×210mm）

・プレミアム アクリルジオラマプレート（全1種）

価格：3,850円（税込）

サイズ：約200×345mm ※組み立て前

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購入特典はポストカード！

アニメ「ハイキュー!!」新商品のみを2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全5種）をランダムで1枚プレゼント！

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

「ジャンプフェスタ2025」イベント概要

開催期間：2024年12月21日(土)、12月22日(日)

開催場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9

営業時間：9:00～17:00（最終入場・16:30）

公式サイト：https://www.jumpfesta.com/

※記載されている価格はすべて税込価格です。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※本記事の記載内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IP活用プラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus