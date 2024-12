ひと塗りで美発色・濃密な艶・うるおい持続「セザンヌ　グロウフォンデュリップ」が新発売＆大人気「セザンヌ　フェイスグロウカラー」から透明感カラー 2025年3月上旬に新登場！

株式会社セザンヌ化粧品

株式会社セザンヌ化粧品(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:井田 仁祥)は、うるおいを与え、ひと塗りで美発色、濃密な艶を叶える「セザンヌ グロウフォンデュリップ」、大人気「セザンヌ フェイスグロウカラー」から新色を2025年3月上旬より新発売いたします。また、28種類の美容保湿成分を配合したまつげ美容液「セザンヌ まつげ美容液リッチプラス」も同日発売いたします。

●うるおい持続“水光艶リップ”が新登場

「セザンヌ グロウフォンデュリップ」は、うるおいを与え、ひと塗りで美発色、濃密な艶を叶える良いところ取りのリップ。スルスルととろけるようなやわらかい質感で、うるおいコート成分がピタッと密着します。プランパー効果でぷるんとボリュームアップ&縦ジワも補正します。(メイクアップ効果)

01 コーラルメモリー、02 レイジーローズの2色展開で、どちらのカラーもパーソナルカラーを問わずおすすめです。

●生ぷにっ質感のフェイスグロウカラーから甘やかなピンクカラーが登場!

「セザンヌ フェイスグロウカラー」は、仕上がりの艶感にこだわった”生ぷにっ質感”が人気のフェイスカラーパレット。今回登場する新色は、限定色で発売していた青みカラーに対するお客様のお声を受けて開発。血色感のあるペールピンクのハイライトと透明感のある優しい青みピンクの血色カラーのセットです。

●ハリ・コシ・艶を与えてうるおい補修!まつげ美容液が新登場

「セザンヌ まつげ美容液リッチプラス」は、まつげのための28種類の美容保湿成分を配合したまつげ美容液。ハリ・コシ・艶のあるまつげに。また、まつげだけでなく眉毛にもお使いいただけます。

■ 「セザンヌ グロウフォンデュリップ」

税込 \660

全2色 01 コーラルメモリー

02 レイジーローズ

「セザンヌ グロウフォンデュリップ」は、うるおいを与え、ひと塗りで美発色・濃密な艶を叶える良いところ取りのリップ。プランパー効果でぷるんとボリュームアップ&縦ジワも補正します。

(メイクアップ効果)

<商品特長>

●色&艶&うるおい

つけた瞬間、スルスルととろけるようなやわらかい質感を実現。うるおいを与え、ワンストロークで美発色・濃密水光艶を叶える、良いところ取りリップ。唇の上でうるおいコート層が、色・艶を抱え込みピタッと密着。色も艶も長持ち!

●プランパー効果(メイクアップ効果)

プランパー効果でぷるんとボリュームアップ&唇の縦ジワも補正。

スースーとする清涼感のある心地よい使用感も◎

●美容保湿成分配合

マカデミア種子油、オリーブ果実油、パルチミン酸レチノール、ハチミツ、ヒアルロン酸Na

How To Use

■ 「セザンヌ フェイスグロウカラー」

税込 \660

新色1色 03 ロマンスグロウ

「セザンヌ フェイスグロウカラー」は、仕上がりの艶感にこだわった”生ぷにっ質感”が人気のフェイスカラーパレット。新色として透明感たっぷりな甘やかなピンクカラーが登場!

<商品特長>

●濡れたようなうるみ艶

10種の美容保湿成分を含んだオイルとたっぷりの繊細パールを配合。

パウダーでは表現できない、オイルをまとったようなうるみ艶仕上がり。

美容保湿成分:スクワラン、ホホバ種子油、マンゴー種子脂、ヒマワリ種子油、マカデミア種子油、

ヤシ油、セラミドNP、ローズマリー葉エキス、アロエベラ葉エキス、加水分解コラーゲン

●落ちにくく、色持ち続く

落ちにくさの秘密は独特な質感のゲル。生ぷにっ質感のゲルが粉体や着色剤を包み込んでいるから肌にピタッと密着して落ちにくい!

●サラッとヨレにくい

柔らかいテクスチャを指で伸ばすと素早くサラサラ!

ゲル内に球状のスムースパウダーを配合しているから「しっとりなのにサラサラ」を両立。

●無香料・アルコールフリー・界面活性剤不使用

肌のトーンやなりたい仕上がりに合わせてカラーが3色展開!

How To Use

■ 「セザンヌ まつげ美容液リッチプラス」

税込 \792

全1色 クリア

「セザンヌ まつげ美容液リッチプラス」は、まつげのための28種類の美容保湿成分を配合したまつげ美容液。ハリ・コシ・艶のあるまつげに。

<商品特長>

●28種の美容保湿成分

まつげのための美容保湿成分を配合。1本1本がうるおい、ハリ・コシ・艶のあるまつげに。

【保湿ケア成分】

ワイドラッシュ(TM)※1・キャピキシル(R)※2・8種のアミノ酸※3

※1:パンテノール、ビオチノイルトリペプチド-1

※2:アカツメクサ花エキス、アセチルテトラペプチド-3

※3:セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、アルギニン、リシン、トレオニン、プロリン

【キューティクル保護成分】

ユズ果実エキス、加水分解コンキオリンタンパク、アスコフィルムノドスム/ヒバマタ/ヒジキ/トロロコンブ/レソニアニグレスセンス/ミツイシコンブ/リシリコンブ/ワカメエキス

●特殊形状チップ

デリケートな目元のことを考えた、柔らかな肌あたりのチップを採用。

美容液をたっぷり含んだチップでまつげの根元からしっかり塗れる。

●無香料・無着色・無鉱物油・シリコンフリー

How To Use

セザンヌについて

ずっと安心、ずっとキレイ。

セザンヌは、毎日使い続けられる品質と価格にこだわり、安心、安全を一番に考えるトータルメイクブランドです。

セザンヌの生まれたきっかけは、高品質でお求めやすい価格の化粧品を日本の女性に提供したいという気持ちでした。1964年に誕生。10年以上販売させていただいているロングセラーアイテムもたくさんございます。

パッケージの無駄を省き、容器を共通化することで毎日使い続けられる価格を実現。品質にも手を抜かず、商品の中身はすべて日本製※1にこだわり、パッチテストを実施※2し、お客様のご意見を参考に改良を続けています。

※1 雑貨を除く ※2 リムーバーを除く。全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社セザンヌ化粧品 https://www.cezanne.co.jp/cgi-bin/inquiry.cgi

TEL:0120-55-8515(月~金 9:00~17:30 祝祭日、年末年始を除く)