宇宙海賊と珍獣コンビ襲来でレジェンダリーな夜となれ！　2024年最後のカプコンTV!!は12月20日(金)よる8時『モンスターハンターワイルズ』などをご紹介！

写真拡大 (全7枚)

株式会社カプコン



◆当日の視聴はコチラから


https://youtube.com/live/EQtArx3PwdY



■出演予定


・狩野英孝さん（メインパーソナリティ）


・池田ショコラさん（番組ナビゲーター）


・ササさん(天の声)





■ゲスト


・ゴー☆ジャスさん


・パペットマペットさん






※出演者・企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。



◆『モンスターハンターワイルズ』(PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam　2025年2月28日 (金) 世界同日発売予定)


発売まで待てないハンターさん達に代わって、本作の魅力をお伝えするべく狩野英孝さん、宇宙海賊ゴー☆ジャスさん、うしとカエルの珍獣コンビ！　パペットマペットさん達でマルチプレイ！


その他企画も予定していますのでお楽しみに！



★『モンスターハンターワイルズ』公式サイト


https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/



★『モンスターハンターワイルズ』公式 X アカウント（@MH_Wilds）


https://x.com/MH_Wilds



※本放送では『モンスターハンターワイルズ』に関する新情報はございません。



◆『モンスターハンターワイルズ』の非売品グッズなどが抽選で当たるキャンペーンを実施！




大好評のSNSプレゼントキャンペーンを実施予定！　


参加方法などは番組当日をチェックしよう！



★カプコンTV!!公式X(@CAPCOM_TV)


https://twitter.com/CAPCOM_TV



◆【見逃し配信】前回11月25日(月)放送のカプコンTV!!はこちらからご覧になれます。


https://www.youtube.com/live/XZPZv7O7Tq0