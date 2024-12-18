宇宙海賊と珍獣コンビ襲来でレジェンダリーな夜となれ！ 2024年最後のカプコンTV!!は12月20日(金)よる8時『モンスターハンターワイルズ』などをご紹介！
株式会社カプコン
◆『モンスターハンターワイルズ』(PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam 2025年2月28日 (金) 世界同日発売予定)
◆『モンスターハンターワイルズ』の非売品グッズなどが抽選で当たるキャンペーンを実施！
◆当日の視聴はコチラから
https://youtube.com/live/EQtArx3PwdY
■出演予定
・狩野英孝さん（メインパーソナリティ）
・池田ショコラさん（番組ナビゲーター）
・ササさん(天の声)
■ゲスト
・ゴー☆ジャスさん
・パペットマペットさん
※出演者・企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。
◆『モンスターハンターワイルズ』(PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam 2025年2月28日 (金) 世界同日発売予定)
発売まで待てないハンターさん達に代わって、本作の魅力をお伝えするべく狩野英孝さん、宇宙海賊ゴー☆ジャスさん、うしとカエルの珍獣コンビ！ パペットマペットさん達でマルチプレイ！
その他企画も予定していますのでお楽しみに！
★『モンスターハンターワイルズ』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/
★『モンスターハンターワイルズ』公式 X アカウント（@MH_Wilds）
https://x.com/MH_Wilds
※本放送では『モンスターハンターワイルズ』に関する新情報はございません。
◆『モンスターハンターワイルズ』の非売品グッズなどが抽選で当たるキャンペーンを実施！
大好評のSNSプレゼントキャンペーンを実施予定！
参加方法などは番組当日をチェックしよう！
★カプコンTV!!公式X(@CAPCOM_TV)
https://twitter.com/CAPCOM_TV
◆【見逃し配信】前回11月25日(月)放送のカプコンTV!!はこちらからご覧になれます。
https://www.youtube.com/live/XZPZv7O7Tq0