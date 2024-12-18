誌上初のワイン特集！フィガロジャポン2月号「ワインがあれば、人生は楽しい。」は12月19日（木）発売です。グローバルボーイズグループ、&TEAMの撮り下ろし10ページも必見！

株式会社ＣＣＣメディアハウスフィガロジャポン2025年2月号

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ワインがあれば、人生は楽しい。

ワインってなんだか不思議な飲み物。おいしいワインを一緒に飲むだけで、初めて会う人、国籍や文化が違う人とも、楽しさや喜びを共有できるから。クラシック、ナチュラル、泡、白、赤、ロゼ、オレンジ……造り方も種類もさまざまなワインは、いま、多様性の時代へ。フィガロジャポン初のワイン特集では、入門編から食卓への取り入れ方、専門家として働く女性のホンネまで網羅。ちょっと知るともっと楽しくなるワインの世界に招かれてみない？

フィガロジャポン2025年2月号

お手本はパリジェンヌ！ 素敵なワインライフのすすめ。

ワイン大国フランスの首都、パリで暮らす人々のワインライフって？アールドゥヴィーヴルを大切にし、ワインを愛するジャーナリストが、家での楽しみ方からおすすめアドレスまで、パリジェンヌ流を指南。

フィガロジャポン2025年2月号

「基本のキ」を知り、“通”になる。

好きだけどワインって難しい、と感じている人が多いのでは。でも「基本のキ」さえ知っていれば、どんなシーンでも自由に選べるはず。楽しく学び、じっくり飲んで、明日からあなたも“ワイン通”の仲間入り！



「フィガロワインクラブ」では、さまざまなワインのイベントやセミナーを開催！

食を彩り、友人・家族との繋がりをもたらす、フィガロジャポンが大切にする 「Art de Vivreアールドゥヴィーヴル（暮らしの美学）」には欠かせない大切な存在であるワイン。「フィガロワインクラブ」は、価格や他者評価に左右されず、ワインを自分らしく楽しみ、食卓や日々の生活をより豊かにしたい、そんな知的好奇心の高い人に向けた新しいコミュニティ。知識が身につく定期ワイン講座「基本のキ」や試飲イベントの開催、ワインアドバイザーによるコンテンツを日々発信しています。

特設サイト：https://madamefigaro.jp/lifestyle/gourmet/figaro-wine-club/(https://madamefigaro.jp/lifestyle/gourmet/figaro-wine-club/)



フィガロジャポン2025年2月号

日本ワインの生まれる場所へ、旅をする。

海外に負けない品質になったと話題の日本ワイン。その歴史と発展とは？ ブドウが育つ地でワイナリーに泊まる体験をすれば、神髄がわかるはず。全国各地の注目の造り手とワインもチェックして、“推し”を探すのも楽しい！

フィガロジャポン2025年2月号

プロが厳選、テーマ別いま飲みたいベスト54

6つのお題で、プロとフィガロワインクラブがセレクト。老舗メゾンから注目の小規模生産者まで、とっておきを見つけて。

フィガロジャポン2025年2月号

おいしい新店大集合！ ワインラバーに捧ぐ、東京レストラン案内。

フィガロジャポン2025年2月号

TREND REPORT 2025春夏コレクションリポート。

控えめで大人しい“クワイエットラグジュアリー”に終わりを告げ、デザイナーたちの個性あふれるクリエイティビティに華が咲いた今季。軽やかな素材から一風変わったスタイリングまで、表情豊かなファッションを楽しもう。

フィガロジャポン2025年2月号

FIGARO Homme vol.54 彼との瞬間。

&TEAM、美しさの表現とは？

眩しいほどに輝き、希望に満ちた眼差し。その煌めきは、常に前進し、未来のためにいまできることを探し続ける内面から滲み出たものなのかもしれない。スターダムを駆け上がる青春真っ只中の&TEAMが“美しく生きる”を語る。

フィガロジャポン2025年2月号

異次元の美は手に入る!? 2024年ボーテスター賞、発表。

皮膚科学研究の発展で最高値を更新するコスメが登場し、2024 年も美容は目覚ましい進化を遂げた。フィガロジャポンの美のアンバサダー、ボーテスターと美容のプロがベストコスメを選出。

目次

ART DE VIVRE

ワインがあれば、人生は楽しい。

お手本はパリジェンヌ！ 素敵なワインライフのすすめ。

「基本のキ」を知り、“通”になる。

3人の女性料理家による、3つの食卓。

もっと知りたい、泡の魅力。

日本ワインの生まれる場所へ、旅をする。

ワインを仕事に選んだ女性たち。

プロが厳選、テーマ別いま飲みたいベスト54

こんな国でも造ってる!? 世界各地で出合う味わい。

よりおいしく飲むために、選びたいグラスとツール。

GOURMET

京都で嗜む、とびきりのワイン時間。

単一食材プログラム10周年を迎え、クリュッグの未来を見つめる。

【綴じ込み】 おいしい新店大集合！

ワインラバーに捧ぐ、東京レストラン案内。



MODE

2025春夏コレクションリポート。

INTERVIEW

FIGARO Homme 彼との瞬間 vol.54 ＆TEAM、美しさの表現とは?

独占ロングインタビュー 大石静、物語を紡ぐこと。

BEAUTE

異次元の美は手に入る!? 2024年ボーテスター賞、発表。



【連載】

いいモノ語り 89 ブルガリ

Hot from Paris いまパリで起きているコト 91

Meli-Melo

Mode: PARIS CHIC

Bijoux: SMALL BRIGHTNESS

Beaute: DAWN PINK

Essentials 今月のTo Buy, To Know

齊藤 工 活動寫眞館 90

池田エライザ、清水尋也

Portrait クリエイターの言葉

チョン・セラン（作家）／リアナ・フローレス（シンガーソングライター）

Cinema／Books／Art／Theater／Music

Gourmet

ワイン学習帖 9／朝から美食遺産 44

在本彌生の、眼に翼。 24 デンマーク・コペンハーゲン

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フィガロジャポン2025年2月号

定価880円（税込）/電子版730円（税込）/2024年12月19日発売

https://madamefigaro.jp/magazine/(https://madamefigaro.jp/magazine/)

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