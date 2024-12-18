ダウナー系幼馴染、グイグイ系幼馴染の登場でデレる！？GCN文庫『デレたい彼女の裏表』12月20日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫『デレたい彼女の裏表』（小説：五月蒼 イラスト：竹花ノート）を2024年12月20日に発売いたします。
あらすじ
ダウナー系幼馴染、本心はデレデレ！？
東雲氷菓は、真島伊織の幼馴染だ。
昔は仲良かった氷菓だが、中学のある時期からその態度は豹変する。
甘々だった氷菓は、名前の通り氷の女となり、顔が合えば冷たい言葉を投げかけてくるように。
しかし、伊織に対してグイグイ来るもう一人の幼馴染、雨夜陽の登場で、氷菓の伊織に対しての対応も変わり始め……
＜書籍情報＞
デレたい彼女の裏表
小説：五月蒼 イラスト：竹花ノート
ISBN：9784867166833
定価：869円 （本体790円＋税10%）
発売日：2024年12月20日
https://gcnovels.jp/book/1785
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/419
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作画担当は、はねつか先生（https://x.com/hanetsuka8250）
続報は『デレたい彼女の裏表』作品公式Xで発信予定。
作品公式X：https://x.com/DeretaIheroine1
素直に、面白い「GCN文庫」 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)
ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！
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