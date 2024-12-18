WEBコミック誌「コミック アース・スター」本日12月18日よりパワーアップ！ストアの新規会員登録で期間限定300ptプレゼント！
株式会社アース・スター エンターテイメント
[表: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/387_1_cc21b4d26ac0a7d9aa5b845cb84dfc31.jpg ]
今後も新連載コミックを多数連載開始予定。
株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）は同社が運営するコミックレーベル【コミック アース・スター】にて、ストア機能を本日より実装いたしました。
実装を記念し【コミック アース・スター】ストアに新規会員登録をするだけで300ptを進呈いたします（2025年1月末日までの期間限定）。
パワーアップは2種類！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/387_1_cc21b4d26ac0a7d9aa5b845cb84dfc31.jpg ]
今後も新連載コミックを多数連載開始予定。
パワーアップし”進化”し続ける【コミック アース・スター】に引き続きご注目ください。
アース・スター エンターテイメント公式サイト
コミック アース・スター(https://comic-earthstar.com/)（毎週木曜18時更新・毎月12日発売）
アース・スターノベル(https://www.es-novel.jp/)（毎月15日発売）
アース・スター ルナ(https://www.es-luna.jp/)（毎月1日発売）
ウタヒメドリーム(https://www.utadori.com/)
補講男子(https://www.hokodan.com/)
Toxic-a-Holic(https://toxicaholic.com)
所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト(https://kaya.bitfan.id/)
コーポレートサイト(https://www.earthstar.co.jp/)