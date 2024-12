“MAN WITH A MISSION”「Tales of Purefly」発売10周年の“Story Movie”でデジタル復刻！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズMAN WITH A MISSION

MAN WITH A MISSIONが2014年にリリースした3rdアルバム「Tales of Purefly」の発売10周年を記念したデジタル企画が決定した。

「Tales of Purefly」はアルバム全13曲を通してひとつの物語を描き、立体的な表現に挑戦したMAN WITH A MISSION初のコンセプトアルバム。アートワークの挿絵は「デビルマン」などで知られる永井豪率いるダイナミックプロが担当した。初回生産限定盤には収録楽曲からインスパイアされたオリジナルのストーリーブックが付属され、壮大なSF冒険活劇とビジュアルが融合された傑作として、発売当時大きな話題を呼んだ。同ストーリーブックは現在では入手困難となっており、この10周年を機に、新たに世界中のファンにも届けるべく、複数言語化され、デジタル復刻させることが決定した。

デジタル復刻となる“Story Movie”はStagecrowdを使った有料動画配信。ストーリーブックと楽曲をあわせたもので、一部楽曲は編曲も加えられているという。日本時間の12月24日(火)から配信を予定しており、ストーリー字幕はオリジナルの日本語はもちろんのこと、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語(繫体字)の言語に対応する。マルチアングルを使い複数言語字幕をユーザー自身で切り替えて視聴することができ、海外からの視聴も可能。視聴チケットは日本語版・英語版いずれかのデジタルブックレットがダウンロードできる配信チケット、視聴のみの配信チケットの合計3種類が用意され、12月17日(火)から事前販売を開始する。なお、12月25日に発売となる「Tales of Purefly Complete Box」にはこのストーリームービーの配信視聴が可能となるシリアルナンバーが封入されている。

また、MAN WITH A MISSIONは来年2月からアリーナツアー「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」の開催が決定している。バンドの15周年にちなみ、15曲をファン投票でセットリストを決定する投票企画「CHOOSE WHAT U WANT ~ALL STAR MY BEST SONGS~」が行われるアリーナツアーで、宮城・セキスイハイムアリーナを皮切りに全国8都市11公演を行う。

Tales of Purefly ジャケット写真

▼デジタル企画

<Tales of Purefly “Story Movie”>

視聴期間:2024年12月24日(火)00:00~2025年3月20日(木)23:59

【国内】

https://stagecrowd.live/MWAM10th/

【海外】

https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/

※日本国内からはアクセスできません。

視聴チケット

デジタルブック(日本語版)配信チケット \2,000(税込)

デジタルブック(英語版)配信チケット \2,000(税込)

視聴のみ配信チケット \ 1,000(税込)

▼リリース情報

「Tales of Purefly Complete Box」

2024年12月25日(水) 発売

完全生産受注 CD+BD+付属グッズ \19,290(税込) Blu-ray SRCL-13090~2

完全生産受注 CD+DVD+付属グッズ \18,790(税込) DVD SRCL-13093~5

▼ツアー情報

<MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025>

※投票企画・チケット情報等、詳細は特設サイトをご確認ください。

2025年2月1日(土) 宮城

セキスイハイム スーパーアリーナ

OPEN:16:00/START:17:00

[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2025年2月22日(土) 新潟

朱鷺メッセ

OPEN:16:00/START:17:00

[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

2025年3月1日(土) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN:15:30/START:17:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月2日(日) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN:14:30/START:16:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月8日(土) 北海道

北海道立総合体育センター 北海きたえーる

OPEN:16:00/START:17:00

[問] マウントアライブ 050-3504-8700

2025年3月15日(土) 福岡

マリンメッセ福岡 A館

OPEN:16:00/START:17:00

[問]キョードー西日本 0570-09-2424

2025年3月22日(土) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN:15:30/START:17:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年3月23日(日) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN:14:30/START:16:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年4月12日(土) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN:16:00/START:17:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月13日(日) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN:15:00/START:16:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月19日(土) 香川

あなぶきアリーナ香川

OPEN:16:00/START:17:00

[問] デューク高松 087-822-2520

----------------------------------------------

■MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025

ツアーセットリスト投票企画特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

---------------------------------------------

▼イベント出演情報

響都超特急2024

12月21日(土)京都パルスプラザ

https://kue.rotten-g.com/24/

MERRY ROCK PARADE 2024

12月22日(日) ポートメッセなごや

https://www.merryrockparade.jp/

COUNTDOWN JAPAN 24/25

12月29日(日) 幕張メッセ国際展示場

https://countdownjapan.jp/

<アーティスト関連サイトおよびSNS>

MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/

X: https://x.com/mwamjapan

Staff X: https://x.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission

<プロフィール>

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。本年は、2020年コロナウイルス感染拡大により中止を余儀なくされたファンクラブツアーを4年越しに開催。「North America / UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Cruncyhroll」を実施。国内外問わず精力的にライブ活動を実施中。