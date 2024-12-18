モフ缶さんの描く「泣きむし猫のキィちゃん」がクッションになって登場！
株式会社CAMPFIRE（CAMPFIRE Creation）より発売、モフ缶さんの描く「泣きむし猫のキィちゃん」がクッションになって登場！こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて取り扱いを開始いたしました。
■販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/10996(https://vvstore.jp/feature/detail/10996)
泣きむし猫のキィちゃんクッション
■泣きむし猫のキィちゃんクッション
価 格：8,360 円(税込)
サイズ：縦30cm、横35cm、奥行30cm
生産国：中国
キィちゃんのお顔を忠実に再現！
ぜひお家にお迎えして、たくさんもちもちして、癒されてくださいね♪
モフ缶さん X公式アカウント（@peroty6e）
https://x.com/peroty6e?s=20
※商品は手作業で採寸しておりますため、商品の個体差、製法、素材等により、
表記サイズより多少の誤差がございます。
※商品の色は照明やブラウザの関係で実物と多少の違いが生じることがございます。
※商品をよりよくするため、生産時に若干仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。
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