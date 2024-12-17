原作20周年記念「デュラララ!!×2」POP UP SHOPが池袋P′PARCO 3FにOPEN！
株式会社コンテンツシード(本社：東京都品川区,代表取締役：大塚 則和)は、2024年12月13日(金)より池袋P'PARCOにて原作20周年記念「デュラララ!!×2」POP UP SHOPを開催いたします。
今回のイベントでは、お祝いをテーマにした新規描き下ろしイラストの新作グッズを販売いたします！
他にもチャットルーム風付箋など作品を懐古できるグッズも登場します。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=83617
【イベント情報】
イベント名：原作20周年記念「デュラララ!!×2」POP UP SHOP
開催期間：2024年12月13日(金)～12月26日(木)
開催場所：池袋P'PARCO 3F
【ご購入者様特典】
【販売商品】
ホログラムカンバッジ(ブラインド) Celebration ver.
価格：660円(税込)
セット:4,620円(税込)
種類数：全7種
サイズ：直径56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
インスタントフォト風ブロマイド(ブラインド) Celebration ver.
価格：550円(税込)
セット:3,850円(税込)
種類数：全7種
サイズ：約H86mm×W54mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
クリアファイルセット Celebration ver.
価格：1,650円(税込)
種類数：全1種(3枚入り)
サイズ：A4
ミニアクリルアート Celebration ver.
価格：2,530円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約H128mm×W182mm
つながるアクリルフィギュア Celebration ver.
価格：各1,650円(税込)
種類数：全7種
サイズ：全高150mm以内
ブランケット Celebration ver.
価格：5,500円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約900mm×650mm
メモリアルアート Celebration ver.(受注)
価格：各16,500円(税込)
種類数：全3種
サイズ：（外寸）約340mm×430mm（内寸）約290mm×380mm
セリフステッカーシート Celebration ver.
価格：1,100円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約257mm×182mm
チャットルーム風付箋
価格：1,100円(税込)
種類数：全1種(3絵柄入り)
サイズ：台紙：H100mm×W100mm、本体：H25mm×W80mm
豆皿
価格：1,320円(税込)
種類数：全1種
サイズ：直径90mm
ダイカットクッション
価格：3,850円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約W278mm×H342mm
静雄の標識リング
価格：8,800円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約W22.7mm×H22.5mm×D17.5mm
他、様々なグッズをご用意して皆様のご来場をお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://www.durarara.com/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)2014 成田良悟／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／池袋ダラーズ
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売