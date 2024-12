360Channel、オリジナルチェーンソー型コントローラーで体験する伐採体験VRとフルCGで再現した高性能林業機械ハーベスタを操縦体験できるドーム投影型コンテンツをTOKYO MOKUNAVIと開発

株式会社360Channel

株式会社360Channel(本社:東京都港区、代表取締役社長:小松恵司、以下360Channel)は公益財団法人 東京都農林水産振興財団(以下東京都農林水産振興財団)から運営委託を請け負っている東京ガスコミュニケーションズ株式会社(以下東京ガスコミュニケーションズ)が運営している、体験型ショールームTOKYO MOKUNAVIに展示する新しいコンテンツ制作の企画から開発、設置納品までを担当いたしました。

※チェーンソー ※ハーベスタ

※ハーベスタ(harvester)とは、農業や林業で使用される多機能機械です。主な機能として、木を切り倒す「伐倒」、切り倒した木の枝を払い落とす「枝払い」、木材を指定された長さに切り揃える「玉切り」、そして処理した木材を所定の場所に集める「集積」があります。これらの作業を一台で行うことができるため、ハーベスタは作業効率を大幅に向上させることが可能となります。

【コンテンツ概要】

・チェーンソー伐採体験VR

森林での伐採作業をリアルに体験学習できるコンテンツとなっており、「チュートリアルモード」、「体験学習モード」、「チャレンジモード」の3種類のモードがあり、初めてでも気軽に楽しみながら学習ができる仕様となっております。

体験学習モードでは実際にプロが伐採している様子を撮影したVR動画を視聴する事ができ、プロの現場作業をその場にいるようなリアルな視点で視聴体験が出来ます。

※チェーンソーを活用し、木を伐採している様子

・ハーベスタ操縦体験ドーム

林業のプロが使用する重機、高性能林業機械ハーベスタを操縦体験できるドーム投影型のコンテンツとなっており、「ハーベスタ体験モード」、「解説動画モード」の2種類のモードで楽しめるコンテンツとなっております。

ハーベスタ体験モードでは、フルCGで再現した森林空間にてハーベスタを操縦して伐木の一連が体験出来る仕様となっております。また解説動画モードでは、実際の現場で使用されているハーベスタを様々な視点で撮影したVR動画を視聴する事ができ、臨場感あふれる動画を視聴することができます。

※ハーベスタを操縦し、木を伐採している様子

■制作背景

未来を担う子どもたちに”とうきょうの木”と”林業”について興味関心を持ってもらうべく東京都農林水産振興財団と東京ガスコミュニケーションズと共に企画立案。実際の林業の方へ取材・撮影を行い、飽きない体験が出来よう実際の伐採に近い操作性を追求し、森で働くプロ達の作業を子どもたちが体験、体感できるコンテンツとなっております。保護者様も普段は体験することができない林業体験をお楽しみ頂けます。

TOKYO MOKUNAVI は東京都が運営する「とうきょうの木」魅力発信拠点です。ショールーム、イベント、WEB コンテンツを通して、東京の多摩地域に広がる森林や、その森林を育む林業、生産された木材「とうきょうの木」の製品の紹介などさまざまな情報を発信しています。

HP:https://tokyomokunavi.metro.tokyo.lg.jp/

所在地:〒163-1062 東京都新宿区西新宿3-7-1

新宿パークタワーリビングデザインセンターOZONE 7F

開館時間:10:30~18:30 (休館日:祝日を除く水曜日/夏期・年末年始)

360Channelは、最新のテクノロジーと専門知識を組み合わせ、様々な業界の課題解決に貢献して参りました。今後も世界規模でビジネス環境が大きく変化し続ける中、複雑な課題に直面するクライアント企業様の成長実現に向けて伴走して参ります。

【株式会社360Channel VR PARTNERSについて】

XRに関する多様なクライアント様のニーズに対して、プランニングディレクションやイベントプロモーション、効果測定など一気通貫した施策の提案をする、総合XRプロデュース事業を展開しています。3DCG空間制作をはじめ、メタバースシステム、ARコンテンツ、VRコンテンツ(プラットフォーム、研修システム、内覧システム)の企画から開発までワンストップで対応し、クライアント様のニーズや課題解決に向けて伴走いたします。また、360Channelが年間500本以上のVR動画制作・配信を通じて蓄積したノウハウを活かし、VR動画の企画、撮影、制作やLIVE配信などのサービスも提供しております。

HP:https://corp.360ch.tv/

お問合せ先:https://partners.360ch.tv/contact/



【株式会社360Channel 採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。採用情報は、こちらのページでご確認いただけます。

採用ページ:https://partners.360ch.tv/recruit/



【株式会社360Channel 会社概要】

社名:株式会社360Channel(ヨミ:サンロクマルチャンネル)

HP:http://corp.360ch.tv/

所在地:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

設立:2015年11月2日

資本金:2.88億円(資本準備金含む)

代表者:代表取締役社長 小松 恵司

事業内容:360度動画関連事業、総合XRプロデュース事業、メタバース事業



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社360Channel 広報担当:pr_ml@360ch.tv



(C) 2016-2024 360Channel, Inc.

(C) COLOPL, Inc.

※360チャンネル\サンロクマルチャンネル、360Channelのロゴ(「36」)は株式会社コロプラの商標または登録商標です。

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。