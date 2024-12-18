【年の差純愛ラブコメ・第一弾！】ヤケクソ社会人・櫻野秀一郎は、訳アリJK配信者・高葉向日葵と出会い…？『今宵も俺は女子高生と雑草（晩餐）を探す１』12/20(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
漫画：モトカズ
●あらすじ
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/275691
「今宵も俺は女子高生と雑草（晩餐）を探す１」
漫画：モトカズ
原作：日之影ソラ
キャラクター原案：みわべさくら
発売日：2024年12月20日
定価：700円+税
ISBN：9784391164220
●あらすじ
「他にも美味しい雑草たくさんあるので…一緒に探しましょう！」
人生どん底の社会人・櫻野秀一郎が出会ったのは動画配信者でもある女子高生・高葉向日葵。
彼女は日々の食材を現地調達しているそうで秀一郎も強引に誘われ手伝うことに。
雑草を天ぷらにしたり、ナマズを獲ったり、向日葵を通じて秀一郎の世界が少しずつ広がり…？
美味しい「野食」も必見！歳の差純愛ラブストーリー、開幕！！
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/275691
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