【堂々完結の第４弾！】女子戦列歩兵の凱旋、そして「死神クロムベルツ」から「英雄クロムベルツ」へ『マスケットガールズ！～転生参謀と戦列乙女たち～ ４』12/20(金)発売／PASH! ブックス

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株式会社主婦と生活社


「マスケットガールズ！～転生参謀と戦列乙女たち～ ４」


著者：漂月
イラスト：sakiyamama
発売日：2024年12月20日


定価：1,300円+税


ISBN：9784391162622



●あらすじ


第六特務旅団に不足していた将校二名が第五師団からやってきた。



痩せた中年男性と金髪サラサラの美少女!?クセの強い二人に対して、クロムベルツは向かい合う。
「俺は貴官が何をしてきたかなど興味はない。興味があるのは、これから何をしてくれるかだ」



かつての相棒だった“老人”も第六特務旅団へと配属になって、


帝都ロッツメル奪還作戦がいよいよ始まる！



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