国内最大級の会計ファイナンスカンファレンス「会計ファイナンス人材Conference2025」の第一弾セッション内容を発表！
公認会計士試験の合格者占有率60.7%（2024年）を誇る資格スクール『CPA会計学院』の運営など、会計ファイナンス人材の生涯支援事業を行うCPAエクセレントパートナーズ株式会社(所在地:東京都新宿区、代表取締役：国見 健介)は、2025年3月8日(土) 13:00～ 18:30に東京国際フォーラムで開催する会計ファイナンスのリーダーやトップランナー、プロフェッショナルが集まる「会計ファイナンス人材Conference2025」のセッション内容をお知らせします。
【合計20セッション！詳細ついに発表！】
セッション1 13:00～13:55
＜CEOとしてのキャリアの魅力と可能性＞
CPAエクセレントパートナーズ株式会社 代表取締役 国見 健介
株式会社ストライク 代表取締役社長 荒井 邦彦
株式会社串カツ田中ホールディングス 代表取締役社長 坂本 壽男
株式会社エアトリ 代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮
株式会社トリプルアイズ 代表取締役 山田 雄一郎
＜VCとしてのキャリアと今後の可能性＞
ジャフコグループ株式会社 ビジネスディベロップメント部プリンシパル 瀬戸山 広樹
株式会社Aktsuki Ventures 代表取締役社長 石倉 壱彦
株式会社ケップルグループ 代表取締役CEO 神先 孝裕
ジャフコグループ株式会社 投資部・パートナー 坂 祐太郎
南都キャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長 堺 敦行
＜経理部長・管理部長としてのキャリアの魅力＞
CPAエクセレントパートナーズ株式会社 CPAラーニング事業部チーフプロデューサー 眞山 徳人
CPAエクセレントパートナーズ株式会社 CPAラーニング講師 葛西 一成
五常・アンド・カンパニー Head of FP&A and Accounting 佐竹 亮
白井敬祐公認会計士事務所 代表社員 白井 敬祐
株式会社ヴァレオジャパン(市光工業株式会社) SSCファイナンスコントローラー 土屋 裕之
＜社外役員・常勤監査役としてのキャリア＞
一般社団法人ベンチャー監査役協会 代表理事 黒坂 卓司
KMTパートナーズ株式会社 代表取締役 桂 真理子
株式会社Grand Central 常勤監査役 國立 英治
株式会社クラダシ 常勤監査役 田上 沙織
株式会社kubell 取締役（監査等委員） 福島 史之
セッション2 14:10～15:05
＜AI時代における監査の未来＞
株式会社SoVa 代表取締役 山本 健太郎
PwC Japan有限責任監査法人 代表執行役 久保田 正崇
株式会社マネーフォワード グループ執行役員 経理本部 本部長 分析推進室 室長 松岡 俊
有限責任監査法人トーマツリスクアドバイザリー事業本部 パートナー 齋藤 雅司
太陽有限責任監査法人 業務推進室 室長 横山 雄一
＜CXOとして活躍する人が実践していること＞
株式会社Clear 取締役 御林 洋志
株式会社エアークローゼット airClosetディヴィジョン ディレクター（事業責任者） 石川 桂太
フリー株式会社 常務執行役員 CSO 武地 健太
UntroD Capital Japan株式会社 代表取締役 永田 暁彦
株式会社GENDA 取締役CSO 羽原 康平
＜プロフェッショナルとしてのキャリアの可能性＞
プルデンシャル生命保険株式会社 東京第三支社 コンサルティング・ライフプランナー 菊池 諒介
株式会社Collegia International 代表取締役 浅野 雅文
CrossOver法律事務所 代表弁護士（公認会計士） 尾下 大介
武田公認会計士事務所 代表 武田 雄治
野村證券株式会社 IBプライベート・ビジネス推進部 エグゼクティブディレクター 松下 剛士
＜M＆A業務の最前線と未来の可能性＞
CPAキャリアサポート株式会社 代表取締役 中園 隼人
ユニヴィスグループ 大阪支社長/名古屋支社長 岩橋 宏幸
オーナーズ株式会社 代表取締役 作田 隆吉
株式会社ACROVE 執行役員 吉田 和樹
日本M&Aセンター コンサルタント 清信 妙華
セッション3 15:20～16:15
＜上場後に活躍するCFOの実態に迫る＞
株式会社Major7th 代表取締役 丸尾 浩一
株式会社LIFE CREATE 常務取締役 CFO 清水 敬太
株式会社Dual Bridge Capital 代表パートナー 寺田 修輔
GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO（公認会計士）グループ代表補佐 安田 昌史
株式会社ZOZO 取締役副社長兼CFO 柳澤 孝旨
＜素敵なお金の流れを創る最前線に迫る＞
公認会計士渡邉淳事務所 代表 渡邉 淳
株式会社グロービス KIBOW社会投資ファンド・インベストメントプロフェッショナル 五十嵐 剛志
株式会社LivEQuality大家さん／認定NPO法人LivEQuality HUB 代表取締役社長／代表理事 岡本 拓也
鎌倉投信株式会社 代表取締役社長 鎌田 恭幸
一般社団法人 日本承継寄付協会 代表理事 三浦 美樹
＜プロフェッショナルファームのやりがいと可能性＞
税理士法人BlueWorksTax 代表社員 俣野 和仁
東京共同会計事務所 代表パートナー 内山 隆太郎
南青山税理士法人 代表社員 仙石 実
株式会社AGSコンサルティング 代表取締役社長 廣渡 嘉秀
RSM汐留パートナーズ株式会社 代表取締役社長CEO 前川 研吾
＜IPO監査の現状と未来の在り方＞
株式会社シンコペーション 代表取締役 潮田 一成
EY新日本有限責任監査法人 企業成長サポートセンター/センター長 齊藤 直人
有限責任 あずさ監査法人 常務執行理事/企業成長支援本部長 パートナー 坂井 知倫
ESネクスト有限責任監査法人 理事長 パートナー 鈴木 真一郎
有限責任監査法人トーマツ パートナー IPO監査事業部長 只隈 洋一
セッション4 16:30～17:25
＜専門家が経営で価値を出すために大切な要素は＞
株式会社テトラワークス 代表取締役 大庭 崇彦
グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 共同創業パートナー 仮屋薗 聡一
株式会社プルータス・コンサルティング 代表取締役 社長 野口 真人
Authense Consulting 株式会社 代表取締役 元榮 太一郎
＜CFOとしてのキャリアの魅力とやりがい＞
株式会社mov 執行役員CFO 兼 コーポレート本部長 諸見里 卓
株式会社マネーフォワード 取締役グループ執行役員CFO兼CSO マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社 代表取締役 金坂 直哉
SEKI会計事務所 代表 関 威
株式会社じげん 取締役 執行役員 波多野 佐知子
＜コンサルとしての価値と未来への展望＞
ブリッジコンサルティンググループ株式会社 代表取締役CEO 宮崎 良一
EDiX Professional Group 江戸川公認会計士事務所 代表パートナー 江戸川 泰路
サイバーソリューションズ株式会社 執行役員ファイナンス担当 土谷 祐三郎
株式会社経営共創基盤 マネージングディレクター 豊田 康一郎
株式会社AGSコンサルティング 取締役 中村宏
＜女性としてのキャリアの選択肢と可能性＞
フォースタートアップス株式会社 専門役員 鈴木 聡子
大和証券株式会社 プライベート・コーポレート第一部長 北野 千穂
株式会社Ri-speKt／栗林利紗公認会計士事務所 代表取締役 栗林 利紗
Star Compass株式会社 代表取締役 松本 めぐみ
株式会社morich 代表取締役 森本 千賀子
セッション5 17:40～18ː35
＜監査制度の未来と監査法人の役割＞
CPAエクセレントパートナーズ株式会社 代表取締役 国見 健介
PwC Japan有限責任監査法人 会長 井野 貴章
EY新日本有限責任監査法人 理事長 片倉 正美
一般財団法人会計教育研修機構 理事長 手塚 正彦
仰星監査法人 理事パートナー 公認会計士 南 成人
＜様々なIPO関連企業の役割と活用時期＞
株式会社Major7th 代表取締役 丸尾 浩一
大和証券株式会社 公開引受第一部/部長 池川 忍
三井住友信託銀行 理事イノベーション企業推進部長 池村 隆司
株式会社ＳＢＩ証券 執行役員常務 公開引受部長 倉本 敬治
宝印刷株式会社 企業成長支援部 執行役員 堀江 秀治
＜資本政策・資金調達における成功の秘訣＞
株式会社UPSIDER Capital 代表取締役 石神直樹
あいわ税理士法人 パートナー 税理士 天野 賢司
株式会社ログラス CFO 伊藤 駿
株式会社プルータス・コンサルティング 専務取締役 岡田 広
newmo株式会社 共同創業者 / 取締役CFO 武藤 健太郎
＜FP＆Aのやりがいと可能性＞
Coming Soon
【会計ファイナンス人材Conference2025】概要
会計ファイナンスのプロフェッショナルが集結するカンファレンスです。80人以上の会計ファイナンスのリーダーやトップランナー、プロフェッショナルが集まり、会計ファイナンスにまつわるテーマを4ステージにて計20セッション開催します。1,500人を収容する会場では、ネットワーキングルームを常時開放し参加者同士の交流が可能です。新たな視点と可能性を広げ、この場でしか得られない空間をご堪能ください。
■開催日時
2025年3月8日(土)13:00～18:30 (Open 12:00)
■会場
東京国際フォーラム（有楽町）
ホールB7（セッション会場）/ホールB5（懇親会場）
■会計ファイナンス人材Conference2025の詳細はこちら
https://cpass-net.jp/accounting_finance_conference2025/
【未来の会計ファイナンスをともに創るパートナー募集中】
「会計ファイナンス人材Conference 2025」をともに創るパートナー企業様も募集中です。
ご興味のある方はお問い合わせください。
■お問い合わせはこちら
https://x.gd/lbk7Q
【CPAエクセレントパートナーズ株式会社とは】
「学びの支援」「キャリア支援」「人材交流支援」の総合的なサポートにより、すべての会計ファイナンス人材の可能性を広げていくことを目指しています。公認会計士試験の合格者占有率が60.7%（2024年）を誇る資格スクール『CPA会計学院』、CPA受講生限定 アルバイト・就職支援サービス『CPAネクスト』を全国に展開するほか、簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング『CPAラーニング』、会計ファイナンス人材特化型求人サイト『CPAジョブズ』、会計ファイナンス人材特化型転職エージェント『CPASSキャリア』、会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム『CPASS』等の事業を展開します。
【カンファレンスに関するお問い合わせ】
CPASS事務局
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