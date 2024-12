クリスマスシーズンを彩る、光と色のデジタルアートステー ジ。グラバー園開園50周年記念イベントーマダム‧バタフライひかり咲く夜「明治夜宴」冬の章ー12月1日（日）より絶賛開催中

「マダム‧バタフライ」の世界をイマーシブに描くデジタルテクノロジ ーと冬の長崎グラバー園を鮮やかに演出!

グラバー園「明治夜宴」と世界新三大夜景に認定されたグラバー園から見る長崎の夜景

長崎スタジアムシティの開業、長崎を舞台としたTBSドラマ「海に眠るダイヤモンド」など、さまざま な話題を呼ぶ長崎で、国内外の注目を集めるスペシャルコンテンツを開催中。長崎グラバー園開園50周 年を飾る「明治夜宴」は、テクノロジーとアートが融合するエンターテインメントステージです。

世界遺産旧グラバー住宅、重要文化財旧リンガー住宅など、長崎グラバー園の歴史的文化財の美しさ、 魅力を引き立たせる照明演出と、長崎を舞台としたオペラ「マダム・バタフライ」をテーマとした異国情 緒あふれるジャポニズムの世界観をイマーシブな最新デジタルテクノロジーが演出するプログラムは、 国内外の観光客の注目を集め、夜宴を華やかに盛り 上げます。また、グラバー園から見る夕暮れのマジックアワーは絶景の美しさ。光と色が交差するビジ ュアルコンテンツが、長崎のクリスマスシーズンを鮮やかに彩ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7WCbzC8uVOs ]

異色の文化が交錯する NAGASAKI|長崎

光と色でグラバー園を染め上げる「明治夜宴」のスペシャルコンテンツ

1.動く歩道 明治夜宴タイムリープトンネル ~明治夜宴への誘い~

現在から明治時代のグラバー園へとお客さまを誘う幻想的なトンネル。美しく、華やかな明治時代のN agasakiジャポニズムの世界へお連れします。

2.歴史の泉 インタラクティブ‧ランドアート‧プロジェクション~ひかり咲く 希望の泉~

キラキラした映像と異国情緒あふれる「マダム‧バタフライ」の劇中歌。花に触れるとたくさんの蝶に 変化して、華やかに舞い飛ぶ、インタラクティブな仕掛けになっています。約2分ごとに流れ込む和柄 の丹物映像も必見です。

歴史の泉~ひかり咲く 希望の泉~3.「旧リンガー旧宅」フォトジェニック‧ウォールアート‧プロジェクション~儚くひかる蝶の散華~

演出のテーマは「ピンカートンと息子との別れ」、そして「蝶々夫人の名誉のための最後」。蝶が花び らになって儚く散りゆくプロジェクションマッピング映像で表現した作品です。芝生エリアから眺めて 楽しむ、プロジェクション映像に入り込み写真を撮るといった楽しみ方もできます。

「旧リンガー旧宅」~儚くひかる蝶の散華~4.「旧グラバー住宅」色づくマダムバラフライハウス‧ライトアップショー~ある晴れた日に~

「旧グラバー住宅」の照明演出が、来場者参加型のライトアップショーにアップデート。スマートフォ ンを使ってマダム・バタフライ・ハウスを色とりどりの明治時代の伝統色などに染め上げ、来場者の染め 上げた色が集まると、色彩豊かな光のショータイムがスタートします。

「旧グラバー住宅」~ある晴れた日に~スマートフォンでパネルのQRコードを読み取るグラバー住宅の色が変わり、蝶が現れるキャンドルと一緒に記念撮影もオススメ【同時開催】グラバー園クリスマス限定イベント「HEART CANDLE」イベントも開催!!

Xmas期間限定「ハートキャンドルイベント」開催!!夜のグラバー園で、願いや想いを描いたキャンドルに火を灯して暖かな光を楽しんだり、ハート形に並べたキャンドルと一緒に記念撮影もできます!

日程:12月24日(火)・12月25日(水)

時間 : 17:00~20:00(消灯20:30)

ハローキティコラボプロジェクションマッピング「ハローキティとマジカルバタフライ」も大好評開催中!

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L850761チケットプラン

大人

入場券 +キリンクラフトビール1杯付プラン(おつまみ付き) \1,500(大人)

入場券 +ソフトドリンク付きプラン \1,000(大人)

入場券 +ソフトドリンク付きプラン \700 (高校生)

入場券 +ソフトドリンク付きプラン \500(小‧中学生)

マダム‧バタフライひかり咲く夜「明治夜宴」第3期ー冬の章

期間:開催中/2024年12月31日(水)まで

時間;18:30~21:00 (ドリンク付チケット最終入場受付19:40) 会場:長崎グラバー園(長崎県長崎市南山手町8-1) https://maps.app.goo.gl/JtGcSkqdyDT5NZqs9?g_st=ic

雨天決行、(ただし荒天時は中止となる場合があります)。なお、運営上の事情(機器メンテナンスな ど)により、開園‧営業時間が変更または中止となる場合がございますので、予めご了承ください。万 が一中止となった場合は、公式Instagram等でお知らせいたします。