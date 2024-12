A BATHING APE(R)︎ × 寅壱

株式会社 ノーウェア

「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R)︎以下、BAPE(R)︎)」は、日本発の老舗ワークウェアブランド「寅壱(TORAICHI)」とのコラボレートコレクションを発売します。

「寅壱」は、岡山県倉敷市児島にて、1959年に創業。高度成長期に鳶職人を中心に支持を得たことをきっかけに、一躍ワークウェア業界のトップブランドに成長しました。日本を代表するワークウェアブランドとして国内外から絶大な信頼と注目を集めています。

「寅壱」の定番アイテムであるドカジャンとニッカズボンに加えてバラクラバ、そして「寅壱」で過去に実際に使われたグラフィックからインスピレーションを得たTシャツをご用意しました。

実際の現場作業でも着られるよう可動性や実用性はそのままに、BAPE(R)︎のアイテムとも相性のいいリラックスシルエットにアレンジしています。高密度なハイカウントツイル生地やBAPE(R) CAMOのオリジンである「1ST CAMO」をジャパンメイドのバックサテン生地にプリントするなど、コラボレーションに相応しいタフな生地を選定しました。



ロゴは「寅壱」のアルファベットロゴ“TORA”とAPE HEADをミックスした特別仕様になっています。

“土方用作業ジャンパー”が由来のドカジャンは、身頃の裏地と襟がボアになっており、優れた防風・防寒性能を誇ります。襟のボアを着脱可能にアレンジしたことで、外せばボンバージャケットのようなスタイルも楽しめます。BAPE(R) CAMOを採用したグリーンとブラックの2色展開。

パンツは、現場職人のユニフォームの一つであるニッカズボンをベースに、その独特なバルーンシルエットを活かして、カーゴパンツスタイルにアレンジしました。収納力の高いカーゴポケットを配して、ウエストがゴムのイージーパンツ仕様。腰裏には、「寅壱」の伝統的な紋様柄をプリントしました。BAPE(R) CAMOを採用したグリーンとブラックの2色展開。

顔周りを寒さや異臭から守ってくれるだけでなく、近年はファッションアイテムとしても注目されているバラクラバは、コラボロゴをリフレクターでプリント。ポリエステルスムース生地を使用しています。BAPE(R) CAMOを採用したグリーンとブラックの2色展開。

Tシャツは、「寅壱」で過去に作られたアイテムの中から半纏に使用されていた虎の絵柄をピックアップし、体の縞模様をBAPE(R) CAMOで描きました。リラックスシルエットで、ホワイトとブラックの2色展開。

老舗ワークウェアブランドとのユニークなコラボレーションは、2024年12月21日(土)より、

BAPE STORE(R) 原宿、BAPE STORE(R) 渋谷、BAPE STORE(R) 銀座、BAPE STORE(R) 大阪、BAPE STORE(R) 京都、BAPE STORE(R) 札幌、BAPE STORE(R) DSM 銀座およびBAPE.COM WEB STOREにて、数量限定で発売します。

*店舗により、一部お取扱いのない商品がございます。

BAPE(R) X TORAICHI TEE\13,200- (税込)BAPE(R) X TORAICHI1ST CAMO DOKAJAN\82,500- (税込)BAPE(R) X TORAICHIDOKAJAN\74,800- (税込)BAPE(R) X TORAICHI1ST CAMO NIKKA PANTS\49,500- (税込)BAPE(R) X TORAICHINIKKA PANTS\41,800- (税込)BAPE(R) X TORAICHI1ST CAMO BALACLAVA\12,100- (税込)BAPE(R) X TORAICHIBALACLAVA\11,000- (税込)

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

